Braunschweig . 89ers-Japaner Shota Usuda mit zwei Homeruns in einem Spiel: Die Braunschweiger Zweitliga-Baseballer kommen immer besser in die Saison.

Zum Saisonbeginn Anfang April ruckelte es noch etwas bei den Braunschweig 89ers, doch inzwischen ist der Mitfavorit auf den Erstliga-Aufstieg komplett in der Zweitliga-Spielzeit angekommen: Beim Doppel-Spieltag gegen die Berlin Skylarks feierte die Mannschaft von US-Coach Evan Renner einen sogenannten Sweep. Das 14:5 und das 10:0 gegen die Hauptstädter waren die Siege 7 und 8 in Serie.

Renner warnt: In den Play-offs warten deutlich härtere Kaliber

Das bedeutet, dass die Löwenstädter sich mit 10:2 Siegen inzwischen auf Platz 2 vorgearbeitet haben. Nur die Berlin Flamingos (13:1) sind noch besser, auf Platz 3 und die Berlin Roadrunners gibt‘s dagegen schon ein kleines Polster. Renner sagt über den aktuellen Stand: „ Die Jungs setzen immer mehr von dem um, was wir trainieren. Aber wir müssen uns weiter verbessern. Wir wollen in die Play-offs und dort warten deutlich härtere Kaliber auf uns.“

Gegen die Skylarks glänzte vor 200 Zuschauern beim SV Lindenberg in Spiel 1 Shota Usuda. Der 89ers-Japaner erzielte vom Schlagmal gleich zwei Homeruns. Als Pitcher zeigte der frühere polnische Nationalspieler Sebastian Kaluza einmal mehr seine Klasse.

Spitzenspiel gegen die Berlin Flamingos wirft seine Schatten voraus

Im zweiten Spiel sorgte Aaron Toporek früh für klare Verhältnisse, der Pitcher war erst nach dem Saisonstart zum Team gestoßen. Die gegnerischen Schlagmänner fanden gegen seine harten wie präzisen Würfe kaum Antworten. Dazu stand die Defense sehr sicher. In der Offnese brauchten die 89ers ein wenig, aber sie erhöhten den Druck auf den Berliner Pitcher immer mehr. Nach sechs Innings war auch das zweite Spiel vorzeizig beendet. Beim 10:0-Erfolg blieb Toporeks Weste rein.

Am Sonntag (12 und 15.30 Uhr) geht‘s für die Braunschweiger zu den Hamburg Knights, am Sonntag, 16. Juni, sind die Hamburg Stealers II zu Gast bei den 89ers. Beide spielen in der Nordstaffel der 2. Liga. Am Sonntag, 23. Juni, um 12 und 15.30 Uhr warten die Spitzenspiele gegen Tabellenführer Flamingos.