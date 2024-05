Braunschweig. 34 Sportler begaben sich auf die Braunschweig-Göttingen-Challenge und querten den Harz. Auch der Braunschweiger Michael Fürer war dabei.

137 Kilometer von Braunschweig bis nach Göttingen laufen und dabei einen Teil des Harzes queren sowie 1600 Höhenmeter überwinden – so lautete die Herausforderung für die Teilnehmer der Braunschweig-Göttingen-Challenge. 34 Sportler nahmen sie letztlich auf sich. Und das Schlusslicht kam erst nach gut 24 Stunden und durchlaufener Nacht im Ziel an. Michael Fürer als Braunschweiger Starter hatte es da etwas leichter: Als Teil einer Viererstaffel war er selbst „nur“ rund fünf Stunden auf der Strecke. „Es war schon cool und hat Spaß gemacht. Aber die 137 Kilometer alleine zu laufen, das schien mir zu viel zu sein“, berichtete Fürer. Der Braunschweiger hat bereits zahlreiche Ultraläufe absolviert. Doch seine bis heute längste Distanz waren die 78 Kilometer beim Sachsentrail. Bei der Braunschweig-Göttingen-Challenge wären es also noch einmal 57 Kilometer mehr gewesen – also fast eineinhalb Marathons on top. Fürer entschied sich deshalb, gemeinsam mit Marleen Scharninghausen, Ulrike Kyas und Ibrahim Kuwa zu melden.

Der Harz bot den Läufern eine ungewohnte Aussicht

Der Klimawandel machte Fürer zwar nicht in Sachen Hitze zu schaffen. Doch aufgrund des voranschreitenden Waldsterbens lagen immer wieder Bäume auf den Wegen, zudem warteten einige steinige Pfade und grobes Wurzelwerk. „Gerade bergab war das manchmal nicht leicht, wenn man immer zickzack laufen musste“, erklärte der 54-Jährige, der als dritter Läufer die anspruchsvolle Etappe zwischen Römkerhall im Okertal und Osterode gewählt hatte. Dafür wartete an manchen Stellen eine ungewohnte Aussicht. „Durch die vielen kahlen Stellen sieht man den Brocken jetzt schon von Stellen, an denen man ihn früher nicht gesehen hat“, schilderte er seine Eindrücke.

34 Sportler machten sich auf die 137 Kilometer lange Strecke bei der Braunschweig-Göttingen-Challenge. © FMN, oh | Privat

Allerdings war Fürer nicht erst zu seiner Etappe angereist. Weil er in seinem Fahrzeug die Staffel begleitete, ging es für ihn bereits früh los. Der Startschuss erfolgte um 7 Uhr morgens am Lünischteich in Riddagshausen. Angesichts einer Gesamtzeit von 15:35 Stunden lief der letzte Läufer der „Running Socks“, so der Staffelname, erst um kurz nach halb elf Uhr abends in Göttingen ins Ziel.

Sieger aus Thüringen reist mit Kleinlaster nach Braunschweig

Das allerdings schafften nicht alle – insbesondere nicht die Einzelstarter. Ein Großteil kam erst zwischen Mitternacht und Sonnenaufgang in der Universitätsstadt an. Die große Ausnahme: Sieger Daniel Greiner, der die Strecke in beeindruckenden 14:01 Stunden bewältigte. Der Thüringer war mit einem Kleinlaster mit Anhänger in Braunschweig aufgeschlagen. „Wir dachten, da würden irgendwelche Bauarbeiter kommen, bis wir gesehen haben: Das ist ein Starter“, berichtet Organisator Michael Richter. Er gehört dem Braunschweiger Verein Friends for Life an, der den Lauf gemeinsam mit Ausdauer-Sport fürMenschlichkeit (ASFM) aus Göttingen ausgerichtet hat. Beide Vereine feiern in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen.

Greiner kam letztlich schon kurz nach 21 Uhr in Göttingen an. Der deutsche Meister im Traillauf von 2023 hielt sich im Ziel auch gar nicht lange auf. Zusammen mit einem Freund ging es gleich wieder zurück nach Braunschweig, von wo er noch am selben Abend den Weg zurück in die thüringische Heimat auf sich nehmen wollte. Ein bisschen verrückt im positiven Sinne muss man wohl auch sein, um sich in ein solches Abenteuer zu stürzen.

Vier Starter mussten vorzeitig aussteigen

Michael Richter weiß, dass sich nicht alle so leicht damit taten. „Ein Starter hatte die Ausschreibung lange zu Hause hängen und hat immer wieder überlegt, ob er melden soll. Am Ende hat er sich getraut“, erzählte er. Und: Er kam ins Ziel. Überhaupt sind nur vier Starter vorzeitig ausgestiegen. „Aber auch die waren am Ende zufrieden mit der Veranstaltung.“

Ursprünglich hatten die Organisatoren von einer einmaligen Veranstaltung gesprochen. Die angepeilten 50 bis 100 Teilnehmer kamen nicht – zum einen, weil der Kreis der potenziellen Teilnehmer aufgrund der Länge der Strecke ohnehinbegrenzt ist. Zum anderen ging mit dem Rennsteiglauf in Thüringen parallel zu der Braunschweig-Göttingen-Challenge eine andere etablierte Ultralaufveranstaltung über die Bühne. Und trotzdem: Die positive Resonanz der Sportler lässt MichaelRichter schon jetzt über eine Neuauflage nachdenken. „Aber erstmal lassen wir alles sacken. Wir hatten einen hohen Aufwand zu bewältigen, was auch mit der Tatsache zu tun hatte, dass es die Premiere war“, meinte er. Rund 7000 Eurosind dabei für einen sozialen Zweck zusammengekommen.

Michael Fürer wäre bei einer zweiten Auflage sicher auch wieder dabei. Doch jetzt steht für ihn erstmal die nächste Herausforderung bevor: Am übernächsten Wochenende will er im schweizerischen Biel mit 100 Kilometer eine neue persönliche Rekordmarke aufstellen.