Braunschweig. Yandeh Schwerdtfeger von den C-Junioren-Fußballerinnen des Lehndorfer TSV schießt ihr Team unerwartet zur Niedersachsenmeisterschaft.

Ohne Fußball geht es für Yandeh Schwerdtfeger einfach nicht. Und deswegen waren die zurückliegenden Wochen auch so schwer für die 14-Jährige. Bei der Hallen-Niedersachsenmeisterschaft im Februar hatte sich die Fußballerin der C-Juniorinnen des Lehndorfer TSV das Kreuzband angerissen. Zur Endrunde um die Niedersachsenmeisterschaft auf dem grünen Rasen war die Spielerin deshalb eigentlich nur als Zuschauerin mit nach Barsinghausen gefahren. Am Ende wagte sie spontan ihr Comeback und schoss ihr Team auch noch zum Titel.

„Ich freue mich riesig, dass ich spielen und dann auch noch ein Tor schießen durfte“, erzählte die Schülerin der Wilhelm-Bracke-Gesamtschule. Trainer Felix König hatte die Angreiferin im Finale gegen die GVO Oldenburg nach einer Viertelstunde auf das Feld geschickt. Und Yandeh Schwerdtfeger bewies prompt, dass sie nichts verlernt hatte. Schon bei ihrer ersten Ballberührung umkurvte sie die gegnerische Torhüterin und schoss den Ball ins Netz. Doch wegen einer vermeintlichen Abseitsposition zählte der Treffer nicht. In der 29. Minute war es dann aber wirklich so weit: Luisa Schön setzte sich auf der linken Seite durch und flankte in die Mitte, wo Yandeh Schwerdtfeger verwertete. Es war der Grundstein für den 2:0-Erfolg, den zweiten Treffer erzielte Flankengeberin Luisa Schön selbst.

Erst beim Aufwärmen erfuhr Lehndorfs Coach vom Comeback-Wunsch

Rund 40 Minuten ließ LTSV-Coach Felix König seine junge Stürmerin letztlich auf dem Platz, geplant war ursprünglich etwas anderes. „Morgens beim Frühstück war noch keine Rede davon, dass Yandeh würde spielen wollen. Es hieß immer, dass sie im Juni wieder einsteigen könne“, berichtete der Trainer. Doch beim Aufwärmen kam die 14-Jährige plötzlich auf ihn zu, berichtete vom Okay ihrer Physiotherapeutin. Der Coach entschloss sich, der Offensivspielerin ein paar Minuten zu schenken – und ermöglichte ihr letztlich eine Traumrückkehr.

Lehndorfs Yandeh Schwerdtfeger feierte in Barsinghausen ein unerwartetes und extrem erfolgreiches Comeback. © privat | Privat

„Ich hatte mir schon Freitag gedacht, dass ich vielleicht wieder spielen könnte“, berichtete die Fußballerin. An diesem Tag hatte es ihr Team im Halbfinale mit dem TSV Fortuna Sachsenross Hannover zu tun gehabt. Den Treffer zum 1:0-Erfolg erzielte Nadia Stajek. Yandeh Schwerdtfeger schaute durchgehend zu. Aber das hatte sie bereits in den ganzen Monaten zuvor getan. „Ich war bei allen Heimspielen dabei“, erzählte die Kickerin, die Jule Brand ziemlich cool findet und dem FC Barcelona die Daumen drückt. Doch ihr großes Vorbild kommt aus der eigenen Familie. „Das ist mein Bruder“, verriet sie. Joel Schwerdtfeger ist für Oberligist FSV Schöningen aktiv.

Lehndorfs C-Juniorinnen holten Titel bereits im Vorjahr

„Den Titel zu verteidigen, ist viel schwieriger, als ihn einmal zu gewinnen. Ich bin sehr, sehr stolz auf die Mädels. Das war eine ganz starke Mannschaftsleistung“, meinte Felix König, der mit seinen Spielerinnen bereits vor einem Jahr den Titel feiern durfte und eine Fortsetzung der Serie für nicht ausgeschlossen hält. Denn aus der jetzigen D-Jugend rückten einige Talente auf.

Yandeh Schwerdtfeger wird ab Sommer fest bei den B-Juniorinnen des Vereins spielen. Doch vorher steht am übernächsten Wochenende das Halbfinale um die Norddeutsche Meisterschaft bevor. Dann ist Werder Bremen zu Gast in Braunschweig. Die LTSV-Mädels freuen sich schon riesig. Und dass Yandeh Schwerdtfeger in dieser Partie natürlich auch wieder spielen will, dürfte keine Frage sein.