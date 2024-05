Braunschweig. Jonathan Fahlbusch schafft mit der B-Jugend des MTV Braunschweig die Bundesliga-Quali und ist von der ersten bis zur letzten Minute dabei.

Ab diesem Sommer wird es im Handball auch im B-Junioren-Bereich eine Bundesliga geben. Und die gute Nachricht aus Braunschweiger Sicht ist: Der MTV ist mit seinem Nachwuchs dabei. Am Wochenende sicherte sich das Team von Trainer Udo Falkenroth in Dresden Platz zwei in der Relegation und dadurch einen Startplatz in der höchsten Jugend-Spielklasse. Falkenroth sprach von einer starken Teamleistung. Doch einer hatte besonders großen Anteil am Erfolg.

Fünf Spiele à 40 Minuten standen für die MTV-Mannschaft an zwei Spieltagen auf dem Programm – deutlich mehr als im normalen Ligabetrieb. Da sollten Pausen normal sein. Doch Jonathan Fahlbusch gönnte sich keine einzige. „Ich habe erst danach so richtig realisiert, dass Jonathan durchgehend auf dem Platz war“, berichtete Falkenroth. Nie habe der 16-Jährige ihm signalisiert, vom Feld zu wollen. Und das, obwohl der Jugendliche defensiv wie offensiv rackerte und lief, als ginge es um die Weltmeisterschaft. „Hinten war er der Fels in der Brandung, vorne immer gefährlich“, analysierte der Trainer, der im Klub auch die C- und E-Junioren coacht sowie das Amt des Jugendkoordinators ausfüllt.

Handball-Talent des MTV Braunschweig bekam viele Glückwünsche

Der 16-Jährige merkte die Belastung zwar, wollte aber nicht runter. Schließlich war das in einer Sechser-Konkurrenz ausgetragene Turnier der Höhepunkt der Saison. Und es war nicht nur so, dass seine Eltern vor Ort waren und auf der Tribüne die Daumen drückten. Auch andere Familienmitglieder schauten per Livestream zu. „Nach jedem Spiel kamen wieder neue Glückwünsche auf meinem Handy an“, erzählte der Handballer.

Jonathan Fahlbusch war am Wochenende der Dauerbrenner im Trikot des MTV Braunschweig. © privat | Privat

Begonnen hatte er mit dem Handball beim Lehndorfer TSV. Dort waren bereits seine Mutter und seine größere Schwester aktiv. „In der Corona-Zeit bin ich dann zum MTV gewechselt“, berichtete das Talent, das früher eine Zeit lang Judo gemacht hatte und in der Freizeit zusätzlich mal den Schläger beim Tennis schwingt. Doch Handball war immer seine Leidenschaft. Und der konnte er während der Pandemie weiter nachgehen. Denn anders als in Lehndorf war der MTV als Vertreter aus dem Leistungssportbereich früher von den Restriktionen befreit. Sein Vater Peter Fahlbusch trug früher ebenfalls das MTV-Dress.

Die ganze Familie von Jonathan Fahlbusch ist handballverrückt

In Lehndorf trainierte Jonathan Fahlbusch sogar unter seiner Mutter. Geballte Handball-Kompetenz also in der Familie. „Das kann praktisch sein. Aber man bekommt auch nach jedem Spiel etwas zu hören“, sagte der Zehntklässler des Hoffmann-von-Fallersleben-Gymnasiums und lachte. Aber nach dem vergangenen Wochenende prasselte auf den Sportler mehr Lob als alles andere ein. Jonathan Fahlbusch siegte mit seinem Team gegen Magdeburg-Olvenstedt sowie gegen Kühnau-Dessau, schloss den ersten Tag aber mit einer knappen 20:21-Niederlage gegen den HC Bremen ab. „Da war die Enttäuschung schon riesig“, sagte Falkenroth.

Doch am Folgetag schüttelte die Mannschaft den Frust vom Vorabend ab und gewann gegen Aue sowie im entscheidenden Spiel gegen Gastgeber HC Elbflorenz hauchdünn mit 20:19. Durch diese Partie schleppte sich Jonathan Fahlbusch nur noch durch, war am Ende aber überglücklich. „Ich war schon mal Verbandsmeister mit der C-Jugend. Aber das hier war echt der Wahnsinn“, befand er.

Am Tag nach dem Bundesliga-Aufstieg ging bei dem Handballer nichts mehr

Am liebsten würde der Handballer auch später im Herrenbereich hochklassig spielen. „Das ist mein Ziel, aber ich ordne dem nicht alles unter“, sagte er. Jetzt heißt es für ihn in der kommenden Serie erstmal mit der B-Jugend ganz oben mitzumischen. Der große Einsatz hat sich für Jonathan Fahlbusch also gelohnt, wenngleich am Montag nichts mehr ging. „Ich hatte Sportunterricht in der Schule, musste da aber leider aussetzen. Es hat einfach alles weh getan.“