Braunschweig. Handballer bekommen es im Kampf um ein Zweitliga-Ticket mit dem Team aus Nordrhein-Westfalen zu tun. Hildesheim siegt und verhindert so das Derby.

Der Traum von einem Niedersachsen-Derby gegen HC Eintracht Hildesheim in der Aufstiegsrunde war bei den Handballern des MTV Braunschweig groß gewesen. Die relativ kurze Auswärtsfahrt, die besondere Rivalität zwischen den beiden Teams – es hätte seinen zusätzlichen Reiz gehabt, wenn Braunschweigs Drittligist nach Abschluss der Punktrunde zunächst gegen Hildesheim um sein Ticket für die 2. Liga gekämpft hätte.

Doch bereits in den vergangenen Wochen ahnte die Mannschaft von Trainer Volker Mudrow, dass sie es in der ersten von zwei K.o.-Runden um den Aufstieg eher mit dem TV Emsdetten zu tun bekommen würde. „Wir stellen uns schon auf Emsdetten ein“, hatte Kreisläufer Niklas Wolters bereits am Samstagabend nach dem letzten Punktspiel des MTV gegen den TSV Altenholz, das die Braunschweiger 28:30 verloren, gesagt. Zu diesem Zeitpunkt bestand zumindest noch die theoretische Möglichkeit, dass sein Team in der Aufstiegsrunde auf Hildesheim treffen würde.

Hildesheim zeigt erst Nerven, siegt dann souverän

Doch der Tabellenführer der Staffel Nord-West gab sich am Samstag im Heimspiel gegen den Vorletzten VfL Fredenbeck keine Blöße. Obwohl der Favorit zu Beginn des Spiels ein paar Nerven zeigte und zunächst zurücklag, gewannen die Hildesheimer die Partie letztlich doch sehr souverän mit 37:26 und sicherten sich dadurch den ersten Platz in ihrer Drittliga-Staffel Nord-West. Sie haben in den 30 Saisonspielen zwar genauso viele Punkte gesammelt wie Emsdetten und auch das schlechtere Torverhältnis als der Konkurrent, allerdings den direkten Vergleich zwischen den beiden Teams gewonnen. Damit trifft die Eintracht auf Empor Rostock, den Tabellenzweiten der Braunschweiger Staffel Nord-Ost, während der MTV am kommenden Donnerstag nach Emsdetten fahren muss.

Bereits in der vergangenen Saison hatten es die Braunschweiger in der Aufstiegsrunde mit diesem Gegner zu tun bekommen. In der heimischen Sporthalle Alte Waage wurde damals knapp mit 31:33 verloren. Gegen Eintracht Hildesheim hatte der MTV dagegen vor einem Jahr zu Hause mit 35:33 gewonnen.