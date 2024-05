Braunschweig. Im letzten Punktspiel vor der Aufstiegsrunde verlieren Braunschweigs Drittliga-Handballer ihr Heimspiel gegen Altenholz mit 28:30.

Als Gästeakteur Malte Voigt 2:36 Minuten vor Schluss auf 29:26 für Altenholz erhöhte, ahnten die Fans des MTV Braunschweig in der Sporthalle Alte Waage, dass es ihre Mannschaft wohl mal wieder erwischen würde. 25 Spiele in Folge hatte die in der 3. Handball-Liga nicht verloren, in dieser Zeit nur einmal unentschieden gespielt. Doch nun, am letzten Spieltag der Punktrunde, sah alles nach einer Niederlage aus.

Aber der MTV kam noch einmal heran durch Bela Pieles und Lukas Friedhoff und auch, weil sich Altenholz in der Schlussphase gleich zwei Zwei-Minuten-Strafen abholte. Das passte zu diesem zerfahrenen Spiel, in dem weder die Braunschweiger noch die Schiedsrichter ihre Linie fanden. Es war hitzig, es ging hin und her und zu leichte Fehler wechselten sich sehr schnell mit starken Aktionen ab – vor allem aufseiten der Hausherren. Altenholz, sehr aggressiv in der Deckung und als Tabellenvierter alles andere als ein leichter Gegner, mischte da locker mit, zeigte aber etwas mehr Konstanz und lag von wenigen Ausnahmen abgesehen fast immer in Führung.

Ärger über Niederlage, aber der Blick geht schnell nach vorne

Auch die Schlussphase, als ihr Sieg kurz noch einmal auf der Kippe stand, überstanden die Gäste. Ein verwandelter Siebenmeter zwölf Sekunden vor Schluss machte ihren Auswärtserfolg perfekt und besiegelte die erste MTV-Niederlage nach 25 ungeschlagenen Spielen in Folge. 28:30 (14:15) stand es nach 60 intensiven Minuten aus Sicht der Braunschweiger, die damit das Ziel ihres Trainers Volker Mudrow verpassten, sich mit einem Sieg in der Generalprobe Selbstvertrauen für die am Donnerstag startende Aufstiegsrunde zu holen.

An sich kann der MTV die Niederlage verschmerzen, da er sich schon vor einigen Spieltagen Platz 1 in seiner Drittliga-Staffel gesichert hat. Trotzdem sagte Pieles, mit sechs Toren gemeinsam mit Nikolaos Tzoufras bester Torschütze der Braunschweiger gegen Altenholz am Samstag: „Ich ärgere mich schon, wir wollen immer gewinnen. Wir haben heute einfach nicht unser bestes Spiel gezeigt, machen zu viele Fehler und verwerfen zu viel.“ Aber auch der Linksaußen wollte sich nicht zu lange mit der Pleite aufhalten, die keinen Einfluss auf die Platzierung seines Teams hat. „Morgen ist das abgehakt, dann geht es Richtung Aufstiegsrunde“, fügte er hinzu.

Zuschauer feiern MTV für starke Saison

Immerhin können die Braunschweiger ein paar positive Erkenntnisse für die Spiele dort mitnehmen. Ihre Moral ist intakt, bis zum Schluss gab das Team das Spiel gegen Altenholz nicht verloren. Auch die etwas mehr als 700 Zuschauer standen hinter der Mudrow-Sieben wie ein Mann, feuerten sie in der Schlussphase frenetisch an und spendeten trotz Niederlage nach Abpfiff Standing Ovation für eine tolle Saison. So eine Unterstützung braucht es in der Aufstiegsrunde.

MTV: Wendland, Mellmann – Bausch (1), Kanning (1), Friedhoff (3), Otto (3), Wolters (2), Tzoufras (6), Krause (4/2), Mühlenbruch (2), Pieles (6).