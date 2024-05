Braunschweig. Bald geht es für den MTV um den Aufstieg in Liga 2. Das letzte Punktspiel gegen Altenholz dient als Generalprobe. Ein Duo wird verabschiedet.

Bräuchten Braunschweigs Drittliga-Handballer noch dringend Punkte, hätten sie sich im letzten regulären Spiel dieser Saison sicherlich einen leichteren Gegner als den TSV Altenholz gewünscht. Denn dieser wird vor dem Saisonfinale als Tabellenvierter der Staffel Nord-Ost ausgewiesen und von Braunschweigs Trainer Volker Mudrow daher zu Recht als ein „Spitzenteam“ der Liga bezeichnet.

Doch Mudrows MTV braucht nicht mehr unbedingt Punkte. Seit Wochen hat die Mannschaft die Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur 2. Bundesliga sicher, und der erste Tabellenplatz ihrer Staffel ist ihr ebenfalls schon länger nicht mehr zu nehmen. Den Abschluss der Punktrunde am Samstag (19.30 Uhr) gegen Altenholz in ihrer heimischen Sporthalle Alte Waage können die Braunschweiger also ganz entspannt angehen. Und dennoch soll ein Sieg, so der Coach.

Starker Gegner zum Abschluss der Punktrunde

„Das ist unser letztes Punktspiel in dieser Saison, und den Abschluss wollen wir anschließend mit unseren Fans noch ein bisschen feiern und einen schönen Abend haben. Das geht mit einem Sieg natürlich besser“, erklärt Mudrow seinen ungestillten Hunger auf Erfolg. Dieser hat aber auch ganz praktische Gründe mit Blick auf das, was anschließend folgt. „Altenholz ist für uns eine gute Bewährungsprobe für die Aufstiegsspiele“, sagt Mudrow. Daher ist er nicht unglücklich darüber, dass am letzten Spieltag ein starker Gegner in die Alte Waage kommt.

Der wird sicherlich mit dafür sorgen, dass die Braunschweiger die Aufgabe hochkonzentriert angehen. Sie können auf eine tolle Erfolgsbilanz in den vergangenen Monaten zurückblicken. Seit 25 Spielen ist der MTV ungeschlagen, spielte während dieser gesamten Zeit nur einmal unentschieden. Diese Serie soll nun nicht kurz vor dem Höhepunkt der Saison enden. „Wir wollen im Gewinner-Rhythmus bleiben“, sagt Mudrow.

Emsdetten oder Hildesheim

Für die Spiele um Zweitklassigkeit können die Braunschweiger diesen gebrauchen. Sie werden es ab kommenden Donnerstag in Hin- und Rückspiel mit dem Tabellenzweiten der Drittliga-Staffel Nord-West zu tun bekommen. Emsdetten oder Hildesheim? Das ist noch die Frage. Die Antwort gibt es erst am Samstag, da beide Mannschaften punktgleich in den letzten Spieltag gehen. Hildesheim hat allerdings den direkten Vergleich gewonnen, wodurch für den MTV ein Duell mit Emsdetten wahrscheinlicher ist. „Wer von beiden stärker ist, kann ich nicht sagen“, meint Mudrow, „ein Derby gegen Hildesheim würde aber sicherlich noch einmal für zusätzliche Stimmung sorgen“, fügt er hinzu.

Doch auch gegen den TV Emsdetten werden die Braunschweiger die zusätzlichen Partien nach der Punktrunde genießen. Bereits in der vergangenen Spielzeit erreichten sie die Aufstiegsrunde, waren dort dann trotz einiger Achtungserfolge aber relativ weit vom Gang in die 2. Liga entfernt. In diesem Jahr ist der Modus ein anderer, zwei K.o.-Runden sind zu überstehen. Dazu wirkt das MTV-Team noch stärker und gefestigter.

Unabhängig von der Ligazugehörigkeit wird sich das Gesicht der Mannschaft in der nächsten Saison aber leicht verändern. Nach dem Spiel gegen Altenholz sollen bereits die Spieler verabschiedet werden, die das Team sicher verlassen. Neben Eigengewächs Niklas Mühlenbruch, der sich aus privaten Gründen in Richtung Bremen verabschiedet, wird das auch Julius Bausch sein. Der junge Rückraumspieler schloss sich erst vor dieser Spielzeit dem MTV an, wechselt nun aber zurück zu Ex-Klub Großenheidorn. „Julius war mit seinen Spielzeiten bei uns nicht ganz zufrieden“, berichtet Mudrow, wofür er durchaus Verständnis hat. Bausch erhielt als nominelle Nummer 5 im Rückraum hinter Tim Otto, Philipp Krause, Jan Mudrow und Lukas Friedhoff meist nur wenige Minuten auf dem Spielfeld.

Mühlenbruch und Bausch werden verabschiedet

Abgesehen von Bausch und Mühlenbruch wird am Samstag kein weiterer Akteur verabschiedet. Mit fast allen anderen Spielern hat der Trainer sich bereits auf eine weitere Zusammenarbeit über das Saisonende hinaus verständigt. Nur hinter dem Verbleib von Torwart Mustafa Wendland steht noch ein Fragezeichen. Das wird auch erst einmal stehen bleiben, denn nach dem Altenholz-Spiel geht es für den MTV Schlag auf Schlag. Nach dem Auftakt am Donnerstag auswärts folgt am Sonntag, 2. Juni, zu Hause das Rückspiel in der ersten Runde der Aufstiegsspiele. Danach hoffen die Braunschweiger auf zwei weitere Partien, in denen sie um die Zweitklassigkeit spielen dürfen.

So eine große Bedeutung bietet das Heimspiel gegen Altenholz an diesem Samstag nicht. Doch die Braunschweiger wollen die Begegnung gegen einen guten Gegner nutzen, um sich Selbstvertrauen für den Kampf um das Zweitliga-Ticket zu holen.