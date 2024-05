Braunschweig. Der TV Mascherode hat seinen Vorsprung verspielt. Am Sonntag treffen die Konkurrenten Rot-Weiß und BSC Acosta II aufeinander.

Spannend wie seit Jahren nicht mehr verläuft der Endspurt in der Fußball-Kreisliga. Zwei Spieltage vor Saisonschluss kämpfen gleich drei Mannschaften um den Titel.

Über viele Monate führte der TV Mascherode die Tabelle an. Zwischenzeitliche Schwächephasen der Konkurrenten Rot-Weiß und BSC Acosta II ließen die Grün-Weißen immer weiter enteilen. Zeitweise betrug der Vorsprung neun Punkte. Bereits Anfang April hatten beide Verfolger die Meisterschaft so gut wie abgeschrieben. Zu eindeutig dominierte der TV, unter anderem mit einem eindrucksvollen 17:0-Sieg in der Gartenstadt. Dann folgte der 21. Spieltag mit der Mascheroder Heimpartie gegen den Tabellenvorletzten SG Watenbüttel/Völkenrode. Die Gastgeber erzielten bis dahin 82 Tore, die abstiegsbedrohten Gäste kamen dagegen gerade mal auf 28 Treffer. Was sollte da schon schief gehen? Am Ende blieb es für den TV bei einem enttäuschenden torlosen Remis.

Rot-Weiß Braunschweig hat Mascherode von der Spitze verdrängt

Für die Grün-Weißen war das ein herber Rückschlag, dem weitere Punktverluste gegen Lamme II und BSC Acosta II folgten. Nach dem 0:2 am vergangenen Spieltag gegen Rot-Weiß finden sich die Mascheroder nur noch auf Platz zwei wieder.

Aktuell hat der VfB die Nase vorn. Jetzt wartet auf Trainer Tolga Isigüzel und seine Rot-Weißen am Sonntag (14 Uhr) das wohl vorentscheidende Spiel gegen die BSC Acosta-Reserve. Gerechnet doch wieder im Rennen dabei zu sein, hat niemand mehr am Madamenweg. Auch Fußballabteilungsleiter Wolfgang Hoffmeister nicht, der dem Spiel entgegenfiebert. „Das Ziel, nach vielen Jahren endlich wieder Bezirksfußball zu präsentieren, ist jetzt greifbar nahe. Unser Team bereitet sich mit Extra-Trainingseinheiten konzentriert vor, denn die Partie gegen BSC Acosta II wird eine harte Nuss. Ich bin aber optimistisch dass wir es schaffen werden.“

Auch der BSC Acosta II mischt im Titelrennen mit

Überrascht, auf einmal wieder im Titelrennen mitzumischen, erklärt auch BSC Acosta-Coach Uwe Stucki: „Ganz ehrlich: Damit hätte ich vor Wochen nicht mehr gerechnet. Jetzt aber ist wieder alles möglich. Wir wollen den Kampf auf dem Kunstrasen bei Rot-Weiß annehmen und werden uns bestimmt etwas einfallen lassen.“ Im Hinspiel hatte die Reserve die Partie mit 4:2 für sich entscheiden können.

Damit ergibt sich am 29. Spieltag folgende Ausgangslage: Die besten Titelchancen hat Rot-Weiß mit 65 Punkten auf der Habenseite, es folgen Mascherode (64 Punkte) und BSC Acosta II (62 Punkte). Auf alle Fälle werden die Mascheroder der Reserve vom Franzschen Feld kräftig die Daumen drücken, um selbst weiter aussichtsreich im Rennen zu bleiben. Allerdings muss der Tabellenzweite zunächst erfolgreich die Hürde beim frischgebackenen Kreispokalsieger Melverode/Heidberg nehmen (Sonntag, 13 Uhr). Am letzten Spieltag am 2. Juni kommt es zu folgenden Partien: Der VfB tritt bei Germania Lamme II an, Acosta hat Melverode/Heidberg zu Gast, und Mascherode empfängt Hondelage II (alle 11 Uhr).