Braunschweig. Noch vor dem Ende der Regionalliga-Abstiegssaison hat der neue starke Mann Simon Wintgen Zusagen für ein starkes Oberligateam zusammen.

Es war trotz Blitz-Unterbrechung und schlechten Wetters ein versöhnlicher Heimspiel-Abschied für die Fußballerinnen von Eintracht Braunschweig. Das 2:0 gegen die U20 des SV Meppen war erst der zweite Heimsieg der Saison, auf den die Löwinnen seit guten acht Monaten warteten. Nur zum Beginn und zum Ende der Saison wurde am Biberweg dreifach gepunktet, dazwischen gab es oft hohe Niederlagen, schwere Verletzungen und sogar öffentliche Hilferufe von Fans, die die Situation anprangerten.

Der Schritt in die erste Regionalliga-Saison, die sich die Eintracht durch eine bärenstarke Vorsaison in der Oberliga verdient hatte, war offensichtlich viel zu groß. Neun Punkte auf der Habenseite und 15 Zähler Abstand auf den ersten fixen Nichtabstiegsplatz zeigen auf, dass falsche Entscheidungen getroffen worden sind. Benjamin Knoll als Teil des Aufstiegstrainer-Duos nicht zu verlängern, dürfte eine davon gewesen sein.

Wegen Verletzungsmisere zu wenig Erfahrung im Eintracht-Team

Kollege Simon Wintgen rückte zunächst in die zweite Reihe, neuer Chefcoach wurde Michael Schulz. Der brachte zwar frischen Wind und gute Referenzen aus seiner langen Karrierestation VfL Wolfsburg mit rein, fremdelte aber öfters mit den vielfältigen Aufgaben als Trainer einer Amateurmannschaft.

Und dann kam eine große Verletzungsserie dazu. Unter anderem fiel Top-Torjägerin Lyn Meyer mit einem Kreuzbandriss die gesamte Saison aus, genauso wie weitere Schlüsselspielerinnen. Auf dem Platz fanden sich somit weitgehend die jungen Wilden wieder, die zu Hauf Lehrgeld zahlten. Als Beispiel führt Trainer Simon Wintgen die Torhüterposition an: „Wir haben drei Torhüterrinnen, und alle haben die gleiche Spielanzahl, das habe ich noch nie erlebt.“

Kritik am zu späten Trainerwechsel Wechsel von Schulz zu Wintgen

Wintgen ist nun der neue starke Mann bei der Eintracht. Erst war er die letzte gezogene Patrone, um den Abstieg doch noch zu verhindern, nun soll er die Blau-Gelben in die Zukunft führen. Es ist noch so ein Vorwurf, dass die Eintracht mit dem Wechsel von Schulz auf Wintgen so lange wartete. Zumal Schulz, der gestern per Instagram Glückwünsche an die Mannschaft übermittelte, sowieso im Sommer aufhören wollte.

Nun steckt Simon Wintgen bereits voll in der Kaderplanung für die neue Spielzeit in der Oberliga. „Fast alle Schlüsselspielerinnen bleiben, das ist von der Qualität her ein Bombenkader, fast besser als diese Saison“, freut sich der Trainer. Damit wird auch klar, dass die sportliche Zielsetzung in Richtung Wiederaufstieg gehen dürfte. Gegen Meppen war der Spieltagskader auf 13 Frauen geschrumpft, auch weil der Coach mit angeschlagenen Spielerinnen nicht mehr volles Risiko ging.

Trainer Simon Wintgen hat schon 20 Zusagen für die Oberliga-Saison

Auf dem Papier stehen 20 Zusagen für die neue Saison, externe Zugänge soll es gerade für die Kaderbreite auch noch geben. Den Verein verlassen vor allem junge Spielerrinnen, die zum Beispiel nach dem Abitur in eine neue Stadt gehen. Von der erfahreneren Achse geht nur Caren Holzenkamp das Team, sie zieht es beruflich wohl in die Schweiz.

Weit ist Wintgen parallel schon mit der Installation eines neuen Co-Trainers, zuletzt war ein Kandidat schon zweimal beim Training. Eine Wiedervereinigung des Trainerteams aus der Aufstiegssasion aus Knoll und Wintgen scheint indes unwahrscheinlich, da Benjamin Knoll dem Fußball vorerst den Rücken kehren möchte.

Neue Trainerin am Biberweg: Nachwuchsarbeit soll verbessert werden

Weitere Trainingsgäste kommen derzeit aus der eigenen U17, die trotz knappen Abstiegs des Teams für einen Kaderplatz in der neuen Spielzeit vorspielen. Das Thema Unterbau gilt im Verein schon lange als Sorgenkind. Im Jahre 2020 konnte das Frauenteam gar aufgrund eines nicht korrekt gemeldeten Jugendteams nicht aufsteigen. Damals wurde eine Neuner- statt einer Elfer-Mannschaft gemeldet. Nun gibt es zwar ein Elfer-Team, das diese Saison jedoch schon mehrfach in Unterzahl antreten musste. Auch hier möchte der Verein nun aber professioneller werden und hat mit Michelle Schneider schon die Verpflichtung einer neuen Trainerin bekanntgegeben.

Für das Noch-Regionalliga-Team geht es am Wochenende nach Barmke, bevor erstmal vier Wochen Pause anstehen. Ende Juni startet die Vorbereitung, in der neuen Saison soll es dann deutlich mehr als nur zwei Heimsiege geben.