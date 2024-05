Braunschweig. Benjamin Becker von der Braunschweiger Löwenbox-Academy ist in der U15-Konkurrenz erfolgreich. Sein Vorbild ist Oleksandr Usyk.

Beim U15-Turnier um den Ostsee-Pokal drei Wochen zuvor hatte es Benjamin Becker bereits aufs Treppchen geschafft. Der 13-jährige Boxer wurde Dritter und der Landestrainer fällte daraufhin sein Urteil: Der Junge ist reif für die deutsche Meisterschaft. Wie reif, das bewies der Sportler von der Braunschweiger Löwenbox-Academy jetzt in Lindow bei Berlin. Zwei Punktsiege sorgten dafür, dass sich der Jugendliche am Ende über den Titel freuen durfte.

Mit mächtig Respekt war der Realschüler aus der Weststadt in das Turnier gegangen. Fünf Tage sollte der Wettbewerb dauern, dafür wurde er vom Unterricht freigestellt. „An den Tagen, an denen keine Kämpfe waren, haben wir trainiert“, berichtet er. Ein bis zwei Einheiten seien die Regel gewesen. Bis es dann ernst wurde. Beim Gang in den Ring wurde der Respekt noch größer. Zum einen hatten seine Gegner deutlich mehr Kampferfahrung. „Und normalerweise sind sie immer kleiner als ich. Aber jetzt waren sie sogar größer als mein Vater. Und der ist gut 1,90 Meter groß“, erzählt der Boxer.

Die Familie drückte dem Braunschweiger am Ring die Daumen

Doch das hielt den immerhin auch 1,80 Meter messenden 13-Jährigen nicht davon ab, seine Treffer zu setzen. Am Ende stand ein erster Sieg und das Finale drei Tage danach. Zu dem konnten dann auch zahlreiche Familienmitglieder anreisen, weil es am Wochenende stattfand. „Mein Vater und mein Opa waren da, mein Cousin und mein Onkel auch“, sagt Benjamin Becker, der nun voll mit Adrenalin war. So gewann er auch gegen Magnus Reif aus Sachsen-Anhalt, gegen den er beim Ostsee-Pokal noch verloren hatte. Die Revanche war geglückt, der Titel gehörte ihm.

Dass der Youngster glücklich über seinen Erfolg war, versteht sich von selbst. Schließlich ist er noch gar nicht so lange in dem Sport aktiv. Vor rund drei Jahren begann er mit dem Boxen. Allerdings arbeitete er seitdem hart an sich – insbesondere gemeinsam mit seinem Cousin, der im gleichen Verein aktiv ist. Zusätzlich zu den Einheiten unter der Woche im Verein besucht Benjamin Becker diesen zusätzlich an den Wochenenden. „Dort stehen dann Seilspringen, Klimmzüge und andere Übungen auf dem Programm. Und dann gehen wir oft auch noch drei bis vier Kilometer laufen“, berichtet das Talent.

Boxer aus Braunschweig misst sich auch mit seinem größeren Bruder

Nicht zuletzt misst sich der Braunschweiger regelmäßig mit seinem größeren Bruder Kevin, der schon 18 ist. „Er ist größer und schwerer. Beim Sparring lässt er es etwas lockerer angehen. Ich gebe aber immer alles“, erzählt der Schüler. Sein großes Ziel lautet: Jugend-Europameisterschaft. Sein Trainer Thomas Meyer von der Löwenbox-Academy traut dem jungen Boxer für die Zukunft noch einiges zu. „Der Junge ist verdammt ehrgeizig“, sagt er und zollt seinem Schützling Respekt.

Doch bis dahin heißt es für Benjamin Becker: weiter hart trainieren. Am vergangenen Wochenende durfte er sogar noch ein weiteres Mal jubeln: In der Nacht zu Sonntag gewann Oleksandr Usyk im Duell der bis dato ungeschlagenen Schwergewichts-Weltmeister in Saudi-Arabien gegen den Briten Tyson Fury. Der Ukrainer Usyk ist das große Vorbild des Braunschweigers.