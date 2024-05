Braunschweig. Lange Unterbrechung, ausgedünnter Kader und ein unbequemer Gegner: Doch die Braunschweigerinnen zeigen in der Regionalliga Charakterstärke.

Dass Simon Wintgen nach seiner Feuertaufe als Trainer bei Eintrachts Frauen noch in dieser Saison so ein verrücktes Spiel wie den 2:0-Sieg gegen die U20 des SV Meppen erleben würde, hätte er sich wohl selbst keinesfalls ausgerechnet. Eigentlich sollte Wintgen erst im Sommer für Michael Schulz übernehmen, der Verein hatte den Wechsel jedoch vorgezogen, um irgendwie noch den Abstieg von der Regional- in die Oberliga abzuwenden. Von Beginn an war das ein mehr oder weniger hoffnungsloses Unterfangen. Wintgen verlor seine ersten fünf Spiele allesamt, mal knapp, mal sehr deutlich.

Am Sonntag erfolgte dann ein später, aber versöhnlicher Befreiungsschlag für den abgeschlagenen Tabellenletzten. Für diesen musste der dünn besetzte Absteiger Überstunden machen. Am Ende dauerte das Spiel ganze 139 Minuten, was nicht wie manches Mal in den Profiligen an Fan-Ausschreitungen lag. Die hartgesottenen 45 Zuschauer trifft keine Schuld, viel mehr war Petrus der Übeltäter. „Das war sehr wild. Mit dem Anpfiff hat es angefangen heftig zu regnen. Fünf Minuten nach der Halbzeit kamen dann noch Blitze dazu“, schildert Wintgen.

Wintgen hatte mit den Braunschweig Lions schon eine längere Unterbrechung

Das Schirigespann unterbrach folgerichtig das Spiel beim für die Löwinnen erfreulichen Stand von 2:0. Immer wieder wurde in der Folge die Lage geprüft, ebenfalls immer wieder blitzte es jedoch erneut. Auch wenn sich der BTSV zwischendurch schon mal wieder warm machte, glich der Restart nach guten 35 Minuten Pause einem Kaltstart.

Für den neuen Coach war es nicht einfach, die kuriose Pause zu moderieren. Eine so lange Spielunterbrechung hat Wintgen bisher nur in seinem Beruf als Leiter der Geschäftstelle bei den New Yorker Lions erlebt. 2017 traten Braunschweigs Footballer zum Eurobowl-Finale in Frankfurt an, das schließlich auch mit 20:19 gewonnen wurde. Das Kuriose auch hier: Eine mehr als einstündige Gewitterpause im ersten Quarter sorgte dafür, dass die Partie erst nach Mitternacht endete, obwohl schon die Spielzeit der Quarter verkürzt worden war.

Der neue Trainer Simon Wintgen. © regios24 | Stefan Lohmann

Es war wohl Europas bisher längstes Football-Spiel. Ganz so weit in die Rekordbücher wird es mit dem XXL-Spiel am Biberweg nicht gehen, dennoch musste Wintgen erstmal ein wenig Überzeugungsarbeit leisten: „Wir wollten auf jeden Fall weiterspielen. Meppen hatte sich noch etwas geziert“, berichtet Wintgen, der schließlich den Gegner noch überzeugte. Ansonsten hätte das für beide Kontrahenten tabellarisch weitgehend unbedeutende Spiel wiederholt werden müssen, was für die Emsländerinnen auch eine erneut weite Anreise nach sich gezogen hätte. „Sie waren dann nochmal richtig motiviert, alles zu geben, für uns war der Wiederbeginn eher so ein Knick im Spiel“, erklärt der Trainer, der gerade in den ersten zehn Minuten nach Wiederanpfiff um die Null bangen musste.

Das war wie zu Beginn des Spiels, als Meppen aktiver war und mehr Chancen auf die Führung hatte. Generell weckte der blau-gelbe Rumpfkader von 13 Spielerinnen böse Erinnerungen an die letzten Duelle mit Zweitvertretungen. Jüngst gab es gegen die Nachwuchsmannschaften von Werder Bremen und den Hamburger SV zwei Pleiten mit einem Torverhältnis von 0:14. Doch Wintgen machte seinem Team Mut und hatte zudem noch Videomaterial aus dem Hinspiel parat. „Sie haben es genauso gemacht wie damals, das war unser Schlüssel“, freut sich Wintgen, der somit mit seiner Videoanalyse einen Volltreffer landete.

Zwei Standards entscheiden das Spiel für Eintracht Braunschweig

Dementsprechend übernahmen die Löwinnen nach zehn Minuten das Spiel und hatten nach Ballgewinnen ordentlich Platz. Für die Tore mussten trotzdem Standards her. Erst brachte Celina Klebe eine Ecke punktgenau auf den Fünfer, sodass Jill Lange perfekt vollstrecken konnte (35.). Nach der Pause setzte dann Julia Meißner einen Freistoß aus 25 Metern perfekt unter die Latte (47.). Dass aus dem Spiel heraus kein Tor entstanden ist, stört den Trainer nicht.

Sein Team erkämpfte sich eben auch die guten Standardpositionen im letzten Drittel. Dass Johanna Bogon in verletzungs- oder urlaubsbedingter Abwesenheit von Laura Engler und Melanie Würmel im Tor auch noch die Null hielt, krönte den Tag für die Absteigerinnen. „Wir haben selbst in der Aufstiegssaison selten kein Tor kassiert“, bemerkt Wintgen.

Für sein Team geht es nächste Woche noch auswärts zum Derby nach Barmke. Für Würze im Spiel ist gesorgt - Barmke kämpft durch den Abstieg des VfL Wolfsburg II in die Regionalliga womöglich im Fernduell mit Jesteburg um den Nicht-Abstieg. Ein direktes Duell unter der Woche zwischen beiden Teams wird Klarheit bringen. Eintracht hofft darauf, sich gut aus der Liga verabschieden zu können. Und wahrscheinlich auch, dass nicht das nächste XXL-Spiel bevorsteht.

Tore: 1:0 Lange (35.), 2:0 Meißner (47.).

Eintracht: Bogon - Wiedermann, Farr (89. Helmerding), Pfeiffer, Koschick - Meißner, Lange, Holzenkamp, Klebe, Brühler - Tillmann (84. Bal).