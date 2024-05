Braunschweig. Die MTV-Handballer bauen die Tabellenführung weiter aus, müssen jetzt aber einen Spagat hinlegen. Ein Youngster performt im Derby besonders.

Das war knapp: Die Drittliga-Handballer des MTV Braunschweig konnten sich im hitzigen Derby durchsetzen und den Sieg gegen den TSV Anderten mit in die Löwenstadt bringen (30:28). Es war ein Kampf, dem sich vor allem ein junger Nachwuchsspieler besonders angenommen hatte.

„Anfangs waren wir noch nicht voll da. Da haben wir uns auch ein bisschen den Schneid abkaufen lassen“, sagt MTV-Cheftrainer Volker Mudrow. Seine Mannschaft schaffte es erst zu Beginn der zweiten Halbzeit, sich mit ein paar Toren abzusetzen und den Vorsprung auf 18:14 auszubauen. Ein größerer Vorsprung gelang den Braunschweigern jedoch nicht. „Wir haben dann drei, vier freie Würfe verschossen und Anderten ist noch mal herangekommen“, berichtet Mudrow.

Sich erneut absetzen, fiel dem Team von Mudrow schwer. Die gesamte zweite Hälfte war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Erstplatzierten und dem Siebtplatzierten. Zwischenzeitig übernahmen sogar die Gastgeber die Führung. Drei Minuten vor Schluss wurde es, nachdem die Gäste ihren Vorsprung auf zwei Tore durch Niklas Wolters und Jan Mudrow ausbauen konnten, noch einmal brenzlig: Siebenmeter für den TSV Anderten. Eike Engelbrecht, eigentlich Torhüter aus der Braunschweiger A-Jugend, entschärfte den Versuch, hielt den Vorsprung sicher. Letztendlich war er es, der die Braunschweiger im Spiel hielt. „Er hat zwei Siebenmeter gehalten und zum Schluss auch noch einen entscheidenden, damit war er ein bisschen unser Matchwinner“, lobte Mudrow das Nachwuchstalent. Engelbrecht durfte schon häufiger Drittliga-Luft schnuppern und sich bei einigen Paraden auszeichnen.

Nach dem gehaltenen Siebenmeter war es Tim Janos Otto mit seinem siebten Tor in der Partie, der den Vorsprung für die Braunschweiger weiter ausbaute. Ein schnelles Tor durch Bela Pieles wenige Sekunden danach brachte letztendlich die Entscheidung in der Landeshauptstadt.

Für die MTV-Handballer steht noch ein letztes Liga-Spiel an, bevor sie dann als Erstplatzierter in der Relegation um den Einzug in die 2. Liga kämpfen. Am kommenden Samstag empfangen sie um 19.30 Uhr den TSV Altenholz in der Alten Waage.

Für Mudrow sind es aktuell schwierige Trainingswochen: „Ich muss da ein bisschen Spagat machen, sodass wir die Saison noch vernünftig zu Ende bringen und den gleichzeitig Rhythmus halten. Wir können nicht alles auf links drehen“, sagt er. Dennoch schaue er bereits auf die möglichen Relegations-Gegner: Wird es die Eintracht Hildesheim oder der TV Emsdetten? Beide potenziellen Gegner konnten am vorletzten Spieltag zwei Punkte gutschreiben. Bleibt Hildesheim weiter auf dem ersten Platz, dann müssen die Braunschweiger in den Aufstiegsspielen gegen Emsdetten ran. Bislang ist noch nicht klar, auf wen die Braunschweiger letztendlich treffen, „da kann ein Unentschieden alles durcheinander bringen.“

Am 30. Mai startet die Relegation für den MTV auswärts, bislang noch in Emsdetten. Das Rückspiel findet am 2. Juni in Braunschweig statt. Der Sieger aus den Partien trifft schließlich am 9. Juni auf den Sieger aus dem Duell der Staffel Süd (2. Platz, derzeit SG Leutershausen. Da die Mannschaft jedoch nicht für die 2. Liga gemeldet hat, würden dann die Drittplatzierten Wölfe Würzburg aufrücken) und Süd-West (1. Platz, derzeit TuS Ferndorf). Schaffen es die Braunschweiger, hätten sie zuerst Heimrecht, bevor es dann am 16. Juni zum Rückspiel geht, bei dem sich final entscheiden würde, ob der MTV in der kommenden Saison in der 2. Handball-Bundesliga spielen wird.

MTV Braunschweig: Wendland, Otto (7), Tzoufras, Kanning, Pieles (3), Friedhoff (2), Mudrow (3), Freiwald, Mühlenbruch (1), Bausch (1), Wolters (4), Krause (8), Engelbrecht, Siggelkow (1), Lietz, Hoyer.