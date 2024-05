Braunschweig. Seit Jahren ist der Braunschweiger Klub ohne Vereinsleben. Beim Neubau gab es Pannen. Und jetzt sind noch die Container weg.

Wenn Amateurfußballer von der Kabinen-Odyssee des Lehndorfer TSV hören, schätzen sie ihre womöglich auch in die Jahre gekommenen Räume wie eine Wohlfühl-Oase. Beim Landesligisten ist nämlich seit Sommer 2021 von normalen Kabinen mit Duschen und Vereinsheim keine Rede mehr. Der Kabinentrakt brannte, ausgelöst durch Brandstiftung aus, und zog auch das Vereinsheim durch nun fehlende Gebäudetechnik mit in die vorübergehende Nicht-Nutzung. Seit nunmehr fast drei Jahren fehlt dem LTSV das Herzstück des Vereins. Hat das auch Auswirkungen auf die sportliche Lage? Die Antwort kommt vom Vorsitzenden Laurenz Hasselbach und Fußballabteilungsleiter Alex Juch wie aus der Pistole geschossen: Ja, natürlich.

Tatsächlich darf die derzeitige Saison auf fußballerischer Ebene absolut als Seuchensaison bezeichnet werden. „Schlechter kann es nicht werden“, bringt es Juch auf den Punkt. Konkret reiht sich das Landesliga-Team nach 45 Punkten und dem Klassenerhalt unter Ex-Coach Hendrik Boy in der Vorsaison derzeit wohl in das Ewigen-Ranking der schwächsten Ligateams ein. Nur fünf Punkte strich der LTSV in 31 Spielen ein. Der Abstieg in die Bezirksliga ist quasi seit der Winterpause besiegelt. Auch am Mittwoch zog der LTSV beim Vorletzten aus Hillerse mit 0:3 den Kürzeren.

Pech der Freien Turner Braunschweig wäre Glück für Lehndorf

Doch nicht nur die erste Herrenmannschaft taumelt einer tieferen Liga entgegen. Auch die von Alex Juch trainierte zweite Mannschaft steht in der Kreisliga knapp unterm Strich und holte am Mittwoch gegen Leu nur einen Punkt, obwohl der LTSV über die ganze Zeit spielbestimmend war. „Unser Kader hat sich diese Saison nicht verändert, dafür haben wir brutales Verletzungspech. Der Niedergang und extrem schwankende Spiele lassen sich nicht vollumfassend erklären. Hasselbach, als Spieler in der zweiten Herren aktiv, ergänzt: „Wir bekommen unsere PS einfach nicht auf die Straße.“

Für den Klassenerhalt müsste das Kreisliga-Team notfalls auch auf Schützenhilfe hoffen. Durch den drohenden Abstieg von Freie Turner II aus der Bezirksliga könnte die dritte Herren des Vereins, in der Kreisliga sportlich längst gesichert, zwangsabsteigen. So bitter die Nachricht für den FTB auch wäre, für den LTSV wäre sie ein Segen. Schließlich ist neben dem Abstieg der ersten Herren auch jener der dritten Herren verbrieft. „Scheißegal was kommt, wir gehen mit neuer Hoffnung und großen Ambitionen ins neue Jahr“, gibt sich Fußballabteilungsleiter Juch kämpferisch und spielt damit vor allem auf die Beendigung der Vereinsbaustelle an.

Stadt Braunschweig unterstützt Verein mit Zuschussmitteln

„Die Lage ist angespannt. Erst hatten wir die Pandemie, dann keine Umkleiden und kein Vereinsheim mehr. Das sind viereinhalb Jahre ohne Vereinsleben“, rechnet Hasselbach vor. Der Brand 2021 weckte böse Erinnerungen an die Sporthalle in Lehndorf, die 2015 abgebrannt ist und erst 2019 wieder aufgebaut wurde. Daher forderte die Politik schon früh, dass die Fußballer nicht so lange auf eine neue Bleibe warten sollen. Die Stadt bestätigt auf Anfrage erhebliche Zuschüsse: „Für den Neubau des Sportfunktionsgebäudes hat der LTSV mit Bescheid vom 29.09.2022 einen Zuschuss in Höhe von etwa 386.000 Euro und für die Containerlösung in 2023 Zuschüsse von insgesamt etwa 93.000 Euro gewährt. In Summe hat der Verein also gerundet 480.000 Euro Zuschussmittel für die Behebung des Brandschadens erhalten.“

Für die Förderung ist der Verein sehr dankbar. Aller Solidarität auch aus anderen Vereinen zum Trotz, dauerte es, bis die Formalien mit der Versicherung geklärt waren und schließlich auch das Geld zusammengesammelt wurde. Die Außenbedingungen meinten es auch nicht gut mit dem LTSV. Der Bau begann mit Krankheitswelle beim Bauunternehmen und einem suboptimal kalten Frühjahr. Beim Innenausbau machte sich anschließend der sehr feuchte Spätsommer bemerkbar, wie Hasselbach beschreibt: „Die vom Putzer verarbeiteten Eckschienen sind verrostet und wurden lange nicht anständig wiederhergestellt.“

Viele Pannen beim Kabinenneubau des Lehndorfer TSV

Das vorerst letzte Kapitel der Pannenserie beim Kabinenneubau stellt der Estrich dar, der einfach nicht trocken wollte. Vor wenigen Tagen gab es aber grünes Licht, jetzt kann der erste Teilabschnitt des Kabinenbaus zeitnah abgenommen werden. Höchste Zeit, auch wenn sich der Verein nach der langen Odyssee nun nicht mehr allzu sehr stressen lassen möchte. In der Sommerpause soll das Gebäude vollumfänglich fertiggestellt sein. Ursprünglich sollte der Bau im Herbst letzten Jahres stehen, auch der zweite Fertigstellungstermin im Frühjahr wurde nicht erreicht.

Das hat Folgen für die Übergangscontainer, die nach zwischenzeitlicher Fristverlängerung durch den Sportausschuss zum 30. April abgeräumt wurden. Somit gibt es keine Duschmöglichkeit mehr für die Sportler, wodurch die Landesliga-Heimspiele – einschließlich des kommenden Spiels am Montag gegen Türk Gücü Helmstedt – konsequent nach Watenbüttel verlegt wurden. Dort kam zuletzt nur eine Handvoll Zuschauer.

Doch Licht am Ende des langen Tunnels ist mittlerweile zu sehen. Hasselbach und Juch kämpfen weiter, um aus der Seuchensaison zu finden und die Attraktivität des Vereins hochzuhalten. Sie wollen nach dem Neubau natürlich auch die Früchte der langen Wartezeit ernten. „Wir lechzen nach Vereinsleben und der Eröffnung der Kabinen. Wer dann nicht mehr dabei ist, bereut es, wenn er die neuen Kabinen sieht.“