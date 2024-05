Braunschweig. Der Torwart von Braunschweigs Drittliga-Handballern fehlt wegen eines grippalen Infekts im vorletzten Punktspiel. Dafür fährt ein Talent mit.

Ohne den zuletzt sehr stark agierenden Niklas Mellmann müssen Braunschweigs Drittliga-Handballer am Samstag (19 Uhr) ihr vorletztes Saisonspiel beim TSV Anderten absolvieren. Der Torwart fehlt wegen eines grippalen Infekts und kann die Reise nach Hannover nicht mit antreten. Für ihn wird Talent Eike Engelbrecht dabei sein.

Wendland bekommt wieder mehr Spielpraxis

Zwischen den Pfosten wird beim MTV aber zunächst Mustafa Wendland stehen. Der erfahrene Torwart hatte in den vergangenen Spielen in Sachen Spielzeit gegenüber Mellmann den Kürzeren gezogen. Doch spätestens in der Aufstiegsrunde, die nach dem letzten regulären Heimspiel der Braunschweiger (25. Mai gegen Altenholz) startet, dürfte es auch auf Wendland wieder ankommen. Deshalb kommt es MTV-Trainer Volker Mudrow nicht ganz ungelegen, dass Wendland nun wieder etwas mehr Spielpraxis sammeln wird.

Engelbrecht kann Erfahrungen sammeln

Als zweiter Keeper wird der A-Jugendliche Engelbrecht mit nach Anderten fahren. Er ist mit seinem Jugendteam zwar noch in der Qualifikation für die Nachwuchs-Bundesliga im Einsatz, doch am kommenden Wochenende stehen in diesem Wettbewerb keine Spiele an. So kann Engelbrecht weitere Erfahrungen in der 3. Liga der Herren sammeln, wo er bereits in den vergangenen Wochen gegen Ende der Spiele immer wieder eingesetzt wurde.

Trotz Platz 1 fordert Mudrow Konzentration

Obwohl die Braunschweiger Platz 1 und damit auch die Teilnahme an den Spielen um den Zweitliga-Aufstieg sicher haben, hofft Trainer Mudrow auf eine konzentrierte Leistung seines Teams am Samstag. „Wir wollen für die Aufstiegsrunde im Rhythmus bleiben und natürlich auch das Spiel bei Anderten gewinnen“, sagt der Coach. „Wenn wir spielen, geht es immer auch um den Erfolg. Das ist sportliche Grunderziehung und die Voraussetzung dafür, dass man auch später seine Leistung bringt“, fügt er hinzu. Bis auf Mellmann kann Mudrow gegen Anderten auf seinen kompletten Kader zurückgreifen.