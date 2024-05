Braunschweig/Gifhorn. Nach seiner Niederlage in Wolfenbüttel war der Profiboxer auch mental am Boden. Im Juni steigt er in Wien und Gifhorn in den Ring.

Totgesagte leben länger – so lautet das Motto, an das sich Patrick Rokohl in den vergangenen Wochen gehalten hat. Nach der Niederlage des Profiboxers Ende März gegen den Kölner Marc Lambertz bei der „Coming Home“-Boxgala in der Wolfenbütteler Lindenhalle hatten viele schon mit einem Karriereende des Braunschweigers gerechnet – immerhin wurde der Sportler wenige Tage nach seinem K.o. in Runde acht 36 Jahre alt. Doch der Boxer will die Niederlage nicht auf sich sitzen lassen und tritt im Juni nun gleich zweimal an.

„Ich hatte zu keinem Zeitpunkt, weder vor noch während des Kampfes, das Gefühl, dass ich verlieren könnte“, sagt Rokohl noch einmal rückblickend zu der bitteren Enttäuschung, die er in der Lessingstadt erlebt hat. Noch nie in seinen 23 Jahren im Ring sei es ihm passiert, dass ein so sicheres Sieggefühl in einer so bitteren Niederlage geendet sei. Durch den Knockout verpasste es Rokohl, den Weltmeisterschaftstitel der „World Boxing Federation“ (WBF) zu holen.

Braunschweiger Boxer wollte eigentlich mit Titel im Gepäck nach Wien reisen

Der war in der weiteren Planung eigentlich fest vorgesehen. Mit diesem im Gepäck sollte Rokohl eigentlich am 1. Juni in Wien einen weiteren Titelkampf bestreiten. Die Niederlage in Wolfenbüttel durchkreuzte das Vorhaben, doch am Start ist der Profi in der österreichischen Hauptstadt trotzdem. „Es wird aber eher ein Aufbaukampf über sechs Runden. Nach einem K.o. ist das auch legitim, denke ich“, so der Sportler. Gegner wird Peter Orlik aus Ungarn sein. Der 29-Jährige trat zuletzt im März zu einem Boxkampf an – gegen Mario Jassmann, mit dem Rokohl zuvor im Trainingslager in Las Vegas weilte. Jassmann schlug den Ungarn in Runde drei k.o.

Doch bei dem Auftritt in Wien wird es für den Braunschweiger nicht bleiben. Am 16. Juni findet in der Gifhorner Stadthalle eine Gala mit zehn Profiboxkämpfen statt. Den zweiten Hauptkampf des Abends wird Patrick Rokohl bestreiten. Der Gegner steht noch nicht fest.

Patrick Rokohl gibt vor dem Kampf Boxtraining in einem Camp in Andalusien

Während es für den Supermittelgewichtler im Vorfeld seines Titelkampfes in Wolfenbüttel in das Trainingslager in den USA ging, wird die Vorbereitung auf Wien ebenfalls eine Besonderheit mit sich bringen. Der seit rund drei Jahren als Trainer arbeitende Rokohl wurde für die Woche davor für ein Camp von „Men’s Health“ in Andalusien/Spanien gebucht. Dort können sich Fitnesswillige eine Woche lang austoben – Boxtraining mit Patrick Rokohl inklusive.

„In der Woche vor einem Kampf läuft meist eh nicht mehr so viel. Aber ich werde auch dort meine Freiräume haben und mich gut vorbereiten können“, sagt der Braunschweiger und sieht den Trip nach Südspanien ebenfalls als eine Art Trainingslager. Die zweite Reise ins Ausland steigt dann direkt nach seinem Kampf in Gifhorn. Von dort wird Rokohl direkt weiter nach Berlin fahren, wo er am nächsten Morgen früh in den Flieger gen Italien steigt. Der Urlaub war bereits länger gebucht. Nur für die rechte Stimmung muss der Boxer mit einem Sieg am Vorabend selbst sorgen.