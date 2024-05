Braunschweig. Erst der Abstieg in die Bezirksliga, nun der Wiederaufstieg in die Landesliga: Die Mannschaft von Christian Ahrenhold schafft das Comeback.

Im vergangenen Sommer war Bezirksligist BSC Acosta noch am Boden. Das Experiment, mit dem bekannten Coach Sven Gartung den Klassenerhalt in der Landesliga zu schaffen, war krachend gescheitert. Der Kader ist weitgehend auseinander gegangen, dafür war die Ungewissheit da, wie es mit dem Verein weitergeht. Nun hat Christian Ahrenhold den BSC als Coach wieder ins andere Extrem befördert. Mit blutjunger Mannschaft und herausragender Saison ist am Sonntag beim 6:1-Sieg gegen den FSV Schöningen II der direkte Wiederaufstieg in die Landesliga gelungen. Verfolger Lamme verlor parallel, weshalb die ohnehin mickrige Aufstiegschance für den TSV Geschichte ist. Fünf Gründe, wie es zur BSC-Saison der Superlative gekommen ist.

1. Mix aus jungen und erfahrenen Spielern als Erfolgsgarant für den Aufstieg in die Landesliga

Zwar ist nicht allzu viel erfahrenes Spielermaterial aus der Vorsaison übrig geblieben, doch die Spieler schlüpften direkt in entscheidende Rollen. Alexander Zabel wurde Kapitän, Niklas Neudorf Top-Torschütze und Kai Pingel, Stephan Wolf und Nils Grams zu wichtigen Playern in der Kabine. „Wir haben im Sommer gezielt geschaut, wer junge Spieler führen kann und sie an die Hand nimmt“, bestätigt Ahrenhold. Viele Spieler, die im ersten Herrenjahr sind, wurden so schnell auf das Bezirksliga-Niveau eingenordet.

2. BSC Acosta bringt individuelle Klasse mit

Vorrangig ist jedoch auch klar, welche individuelle Klasse der BSC eigentlich mitbringt. 120 Tore aus 32 Spielen suchen auch in den anderen Braunschweiger Bezirksligen ihresgleichen. 27 Gegentreffer sind ebenfalls mit Abstand die wenigsten in der Liga. Das Kurzpassspiel und die dauerhafte offensive Orientierung hat vielen Gegnern den Zahn gezogen. Niklas Neudorf ist mit 28 Treffern bester Liga-Torschütze, wird aber auch durch Mitspieler Paul Preß verfolgt. Letzterer steht bei 25 Toren, als Mittelfeldspieler ein unglaublicher Wert. Da geriet auch Ahrenhold ins Schwärmen: „Die jungen Leute haben enorm viel angenommen, es war richtig, den Schritt mit ihnen zu gehen.“

3. Ahrenhold kennt das Team von BSC Acosta

„Zu 80 Prozent kannte ich die Spieler im Voraus. Ich wusste, wie sie fußballerisch, aber auch menschlich ticken“, erklärt Meister-Trainer Christian Ahrenhold. Er ist als gebürtiger Salzgitteraner auch schon seit 2016 als Trainer im Verein, leitete Frauenmannschaften und diverse Jugendteams an. Zuletzt eben die vereinseigene U19, aus der viele Spieler in den Herrenbereich mitgehen. An diesen Trend wird auch im Folgejahr angeknüpft. Fünf A-Jugendliche rücken auf, um in der Landesliga mit um den Klassenerhalt zu kämpfen.

4. Lerneffekt: Niederlagen in der Bezirksliga als Warnschüsse für die Mannschaft

Durch die Gier nach dem Aufstieg als Ziel lernte das Team im Laufe der Saison immer besser zu verteidigen. „Die Jungs haben sich gepusht, auch die defensiven Meter zu gehen“, berichtet Ahrenhold. Die Offensive marschierte ohnehin makellos durch die Saison, während die Defensive vor allem in den wichtigen Duellen der Rückrunde ohne Gegentor blieb. Zwei deftige Pleiten gegen Heeseberg jeweils zu Beginn der Spielzeiten stellten wichtige Warnschüsse dar.

5. BSC Acosta: Das Team hat viel Disziplin – kommt bald der nächste Aufstieg?

Auch in der Fairness-Tabelle steht das Team vom Franzchen Feld auf Platz eins. Einerseits wohl weil Spieler in wenigen brenzligen Situationen Fouls ziehen mussten, andererseits weil sich niemand aus der Ruhe bringen ließ. „Wir sind vernünftig und geerdet statt überheblich. Diese Tabelle wird oft ein bisschen abgetan, ich sehe das aber als ganz wichtigen Punkt“, begründet Ahrenhold.

Die restlichen Spiele bis zur Mannschaftsfahrt nach Prag möchte der Trainer nicht einfach auslaufen lassen, sondern schauen, wie sich die zweiten Herren unterstützen lassen. Das Team von Uwe Stucki hat nämlich noch immer Chancen auf den Aufstieg in die Bezirksliga.