Essen. Nach dem bitteren 1:2 gegen Spanien und Deutschlands EM-Aus stellt sich unter anderem Bundestrainer Julian Nagelsmann. Liveticker zum Mitlesen.

Einen Tag nach Deutschlands bitterem Aus im EM-Viertelfinale gegen Spanien (1:2) treten Bundestrainer Julian Nagelsmann, DFB-Präsident Bernd Neuendorf und DFB-Sportdirektor Rudi Völler vor die Journalisten. Die Pressekonferenz heute ab 13 Uhr im Liveticker zum Mitlesen.

13:04 Uhr: Jetzt aber. Die drei Protagonisten betreten das Podium.

13 Uhr: Noch ist das Podium leer. Gleich soll es losgehen.

EM 2024: Hand oder nicht? Nagelsmann fühlt sich nicht betrogen

Ärger hatte es am Freitagabend vor allem um ein mögliches Handspiel von Spaniens Marc Cucurella gegeben. Betrogen fühlte sich Nagelsmann trotz des ausgebliebenen Elfmeterpfiffs von Schiedsrichter Anthony Taylor nach dem Handspiel des Spaniers Marc Cucurella nicht. Aber eine Regelanpassung forderte der Bundestrainer dennoch: Wenn der Ball so klar aufs Tor gegangen wäre wie nach dem Schuss von Jamal Musiala, müsse es Elfmeter geben - unabhängig vom Abspreizwinkel des Armes.

Jamal Musiala (links) schießt Spaniens Marc Cucurella (rechts) an die Hand. © Ralf Ibing / firo Sportphoto | Ralf Ibing

Roboter könnten inzwischen Kaffee kochen, also müsse es doch auch eine Künstliche Intelligenz geben, die die Flugkurve des Balles berechnet, argumentierte Nagelsmann. Den Hauptgrund für das Aus sah der Bundestrainer in der Entscheidung nicht. Manuel Neuer hingegen machte klar deutlich, dass er sich ein Einschreiten des Video-Referees gewünscht hätte. Und Routinier Thomas Müller fasste es nahezu philosophisch zusammen: „Die Hand ist ein ganz verzwicktes Luder“, sagte er.

Nach EM-Aus: Nagelsmann peilt WM-Titel mit Deutschland an

Bei aller Trauer blitzte bei Nagelsmann schnell wieder die Lust auf neue Ziele auf. Die WM 2026 ist noch zwei Jahre entfernt, in seinem Kopf allerdings schon präsent. „Das Traurigste ist, dass eine Heim-EM in meiner Karriere wahrscheinlich nicht mehr kommt. Das tut weh. Und auch, dass man zwei Jahre warten muss, dass man Weltmeister wird, tut auch weh“, sagte der Bundestrainer.

Nach dieser Aussage pausierte Nagelsmann kurz - und führte dann mit einem Grinsen in Richtung der Journalisten aus: „Die gefällt euch, die Aussage, da werden die Augen groß. Was soll ich sagen, dass wir in der Vorrunde ausscheiden? Natürlich wollen wir Weltmeister werden, das will jede Mannschaft, die teilnimmt in der Quali.“ mit dpa