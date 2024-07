Stuttgart. Der DFB-Torhüter spricht nach dem EM-Aus im Viertelfinale gegen Spanien über einen möglichen Rücktritt aus der Nationalelf.

Der Blick von Manuel Neuer war leer. Seine Frau Anika versuchte den Torhüter der deutschen Nationalmannschaft zu trösten. Doch es war schwer, Neuer an diesem Abend wieder aufzubauen. Der 38-Jährige war am Freitagabend bei der Heim-EM im Viertelfinale nach einem dramatischen Spiel gegen Spanien aus dem Turnier geflogen. An ihm lag es nicht. Und trotzdem stand auch Neuer hinterher im Fokus.

Über seine Zukunft im DFB-Team wollte er nicht viel sagen. Zu groß war noch der Ärger über die Niederlage in letzter Minute und den nicht gegebenen Strafstoß in der Verlängerung beim Stand von 1:1. Schiedsrichter Anthony Taylor hatte nach einem Handspiel von Marc Cucurella gegen Jamal Musiala weiterspielen lassen. Und sich das Bild auch nicht noch einmal angeschaut.

Manuel Neuer und der Ärger über den Schiedsrichter

„Mit fehlt der Call, der muss einfach kommen“, sagte ein schwer niedergeschlagener Neuer. „Er kann sich alle Zeit lassen, um eine Entscheidung zu treffen. Aber er muss es sich anschauen“, so Neuer über die Szene, über die ganz Fußball-Deutschland an diesem Wochenende spricht.

Am Ende aber wird sich am Aus der Deutschen nichts mehr ändern. Und so stellen sich natürlich die Fragen, wie es bei einigen Spielern weitergeht. Toni Kroos hört definitiv auf, Thomas Müller deutete an, dass er wahrscheinlich das letzte Spiel für die Nationalmannschaft gemacht hat.

Spielt Manuel Neuer noch einmal für Deutschland?

Und Neuer? Der lässt seine Zukunft weiterhin komplett offen. „Ich habe es euch schon mehrfach gesagt, dass ich mir Zeit lassen werde mit der Entscheidung“, sagte Neuer am späten Freitagabend auf dem Weg zum Mannschaftsbus. „Das muss nicht heute, morgen oder in sechs Monaten sein. Ich werde die treffenden Gespräche führen und mich dann entscheiden.“

Dass es Neuer noch immer kann, hat er bei der EM trotz der Probleme vor dem Turnier nachgewiesen. Zu gerne hätte er gegen Spanien auch noch mal ein Elfmeterschießen erlebt. Doch dann kam die 119. Minute. Neuer war erneut chancenlos. Und kann sich ab sofort Gedanken machen, ob er noch einmal in das deutsche Tor zurückkehren will und wird.

