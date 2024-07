Essen. Die internationale Presse trauert nach dem knappen Aus der deutschen Nationalmannschaft mit den DFB-Kickern. Bis auf die spanischen Zeitungen.

„Fußball, bloody hell!“ - auch die internationale Presse ringt nach dem dramatischen Viertelfinal-Aus Deutschlands gegen Spanien um Worte. Im Land des Siegers wird eine „unsterbliche Leistung“ gefeiert, „Herzinfarkte wie diesen nimmt man gerne in Kauf“, schreibt die As. Anderswo geht es sehr ausdrücklich auch um den nicht gegebenen Handelfmeter für Deutschland. Einen „sensationellen Fehler“ von Schiedsrichter Taylor sieht etwa die italienische Tuttosport.

+++ Trotz EM-Aus: Deutsche Mannschaft ist auf einem guten Weg +++

SPANIEN

Marca: „Unsterbliche Leistung Spaniens! Mikel Merino besiegelt ein unvergessliches Spiel, in dem die spanische Mannschaft der deutschen Belagerung standhielt. Ein Spiel für alle Zeiten, voller Epos und Großartigkeit, Spanien schreibt ein unvergessliches Kapitel.“

AS: „Das ist für Quincoces, Zarra, Camacho, Zubizarreta, Butragueno, Joaquin, Busquets ... Für alle, die seinerzeit versuchten, den Gastgeber einer Welt- oder Europameisterschaft zu schlagen - und scheiterten. Spanien besiegt Deutschland in einem äußerst komplizierten Spiel. Herzinfarkte wie diesen nimmt man gerne in Kauf.“

El Mundo Deportivo: „Schluss mit dem Fluch gegen die Gastgeber: Spanien musste gegen ein konkurrenzfähiges Deutschland leiden.“

Mikel Merino feiert seinen späten Siegtreffer. © Getty Images | Alex Livesey

ENGLAND

Daily Mail: „Merino beendet den deutschen Traum, die Herzen der Gastgeber brechen. Ekstase für die Spanier, Qual für die Deutschen. Was für ein Spiel!“

Sun: „Ein Spiel voller Drama!“

Guardian: „Fußball, bloody hell. Das war dramatisch.“

+++ Handspiel-Zoff bei EM-Aus zwischen Experten und Schiedsrichter +++

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: „Spannung und Gleichgewicht. Und Kontroversen. Im ersten Viertelfinale der Europameisterschaft in Stuttgart fehlt es an nichts. Spanien besiegt Deutschland in der Verlängerung mit 2:1. Den Deutschen wurde ein klarer Elfmeter verweigert: Cucurella trifft nach Musialas Schuss den Ball mit dem Arm. Es ist eine echte Parade. Doch Schiedsrichter Taylor greift nicht ein. Und nicht einmal der VAR.“

Corriere dello Sport: „Spanien im Halbfinale: Ein Tor von Merino in der Verlängerung bringt Deutschland zum Weinen.“

Tuttosport: „Merino, Held für Spanien in der Verlängerung: Deutschland k.o.! Der sensationelle Fehler von Taylor belastet den Spielverlauf, da er ein klares Handspiel von Cucurella im spanischen Strafraum nicht sanktionierte.“

FRANKREICH

RMC Sport: „Nach einem spannenden Spiel zieht Spanien mit einem 2:1-Sieg über Gastgeber Deutschland ins Halbfinale der Fußball-Europameisterschaft 2024 ein!“

Le Parisien: „Trotz heroischer Gegenwehr über 120 Minuten musste sich Deutschland gegen Spanien geschlagen geben. La Roja ist der erste Qualifikant für das erste Halbfinale am Dienstag in München.“

Die deutschen Spieler liegen enttäuscht auf dem Boden. © dpa | Tom Weller

Le Figaro: „Spanien gelingt ein großer Coup. (...) Die Deutschen blieben bei den letzten internationalen Turnieren hinter den Erwartungen zurück und scheiterten erneut daran, die Runde der letzten Vier bei einer EM oder WM zu erreichen, eine Stufe, die sie seit der EM 2016 nicht mehr erreicht haben.“

ÖSTERREICH

Kronenzeitung: „Spanien beendet den deutschen EM-Traum in der 119. Minute. Wurde Deutschland ein Elfmeter gestohlen?“

Kurier: „Last-Minute-Schock für Deutschland. Die Träume vom nächsten deutschen Sommermärchen sind geplatzt.“

SCHWEIZ

Blick: „Dramatik pur! Von der Ekstase ins tiefe Loch. Deutschland im Tal der Tränen.“

Neue Zürcher Zeitung: „Spätes Aus in einem großen Match: In der 119. Minute muss sich Gastgeber Deutschland Spanien geschlagen geben. Der Viertelfinal war hart umkämpft, der Match war so intensiv, dass er das Publikum fast überforderte. Die unterlegenen Deutschen haben sich nichts vorzuwerfen“

Luzerner Zeitung: „Spanien schlägt Deutschland dank spätem Tor und steht im EM-Halbfinale. Für Deutschland endet der Traum vom EM-Titel im eigenen Land im Viertelfinale. Die Deutschen unterliegen in Stuttgart Spanien nach Verlängerung mit 1:2.“

Berner Zeitung: „Erst völlig losgelöst – sind die Deutschen auf einmal völlig aufgelöst. Sie bibbern, sie stürmen an und retten sich in die Verlängerung. Doch dann endet das Turnier für die Deutschen im Viertelfinale gegen Spanien dramatisch.“