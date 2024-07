Hamburg. Portugal gegen Frankreich ist gleichzeitig das Duell der Superstars Cristiano Ronaldo und Kylian Mbappé. Das Spiel im Live-Ticker.

„Voll fokussiert“ und „absolut bereit“: Portugal fiebert dem Viertelfinal-Kracher gegen Frankreich entgegen. Mittelfeldspieler Bernardo Silva schwärmte wenige Stunden vor dem Showdown in Hamburg von „zwei Nationalmannschaften mit großartigen Spielern, jeder Spieler kann den Unterschied machen“. Wer Favorit sei? „Ich sehe keinen“, antwortete der portugiesische Star von Manchester City auf einer Pressekonferenz in der Hansestadt.

Portugal gegen Frankreich: Die Aufstellungen

Portugal:

Frankreich:

„Wir haben die Chance, Erinnerungen zu kreieren“, betonte Portugals Nationaltrainer Roberto Martinez mit Blick auf die Partie am Freitagabend (21 Uhr). Alle Spieler seien „fit und einsatzbereit“. Silva sprach von einer „großartigen Chance, unserem großen Ziel näherzukommen, den Pokal zu gewinnen“.

Portugal gegen Frankreich: Das Spiel im Live-Ticker

Das Duell der beiden Top-Teams, die Neuauflage des EM-Finals von 2016 (1:0 für Portugal), ist auch ein Spiel der beiden Superstars: So kann Kylian Mbappe (25) am Freitag sein Kindheits-Idol Cristiano Ronaldo (39) bei dessen letzter EM aus dem Turnier befördern. „Frankreich ist nicht nur Mbappe. Fußball ist ein Mannschaftssport“, sagte Martinez: „Es geht nicht nur um diese beiden Spieler, auch wenn es zwei großartige Spieler sind. Morgen brauchen die Mannschaften ihre bestmögliche Leistung, um das Spiel zu gewinnen.“

Mbappé selbst blickt voller Vorfreude auf das Duell mit seinem Idol Ronaldo. „Es ist eine Ehre, gegen ihn zu spielen, jeder weiß um meine Bewunderung für Cristiano“, sagte Frankreichs Offensivstar vor dem Spiel am Freitag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Hamburg gegen Portugal: „Er bleibt eine Legende dieses Sports. Aber wir hoffen auf einen Sieg. Wir wollen dem Finale einen Schritt näher kommen.“

Ronaldo: EM in Deutschland das letzte europäische Turnier

Ronaldo hatte bereits verkündet, dass seine sechste EM die letzte für ihn sein wird, mit einer Niederlage würde ein Rekordhalter abtreten: Der 39-Jährige hat die meisten EM-Turniere gespielt, die meisten Einsätze (29) absolviert und die meisten Tore (14) erzielt. Mbappe wiederum verfolgte die Karriere des Portugiesen lange Zeit als Fan, in seinem Kinderzimmer hingen Ronaldo-Poster an der Wand.

Für Cristiano Ronaldo könnte das EM-Viertelfinale das letzte EM-Spiel der Karriere sein. © dpa | Arne Dedert

Real Madrid, Ronaldos langjähriger Klub und künftig auch Mbappes Arbeitgeber, hatte schon vor zwölf Jahren um den Franzosen geworben. Kurz vor seinem 14. Geburtstag folgte Mbappe einer Einladung nach Madrid, verbrachte dort eine Woche, sah ein Spiel im Estadio Bernabeu und traf unter anderem Ronaldo.

„Ich habe ihn mit der Zeit kennengelernt“, sagte Mbappe nun, „wir sind noch immer in Kontakt, und er versucht weiterhin, meine Karriere zu verfolgen.“ Am Freitagabend allerdings, so Mbappe, „zählt nicht, was früher war oder was in der Zukunft passiert.“