Stuttgart. Bitter für die deutsche Nationalmannschaft: Antonio Rüdiger würde ein eventuelles Halbfinale mit einer Gelbsperre verpassen.

Antonio Rüdiger wusste sich in der 14. Minute nicht mehr anders zu helfen: mehrere spanische Offensivspieler bewegten sich auf den Strafraum der deutschen Nationalmannschaft im EM-Achtelfinale zu, der schon nach wenigen Minuten eingewechselte Dani Olmo kam der Sechszehnmeter-Grenze immer näher. Dann grätschte Rüdiger rabiat dazwischen und brachte den Offensivstar von RB Leipzig zu Fall. Die Folge: Die erste Gelbe Karte des Spiels. Und die könnte in einem vermeintlichen Halbfinale mit deutscher Beteiligung richtig teuer werden. Denn Rüdiger würde dann mit einer Gelbsperre fehlen. Es war die zweite Verwarnung für den Innenverteidiger von Real Madrid in diesem EM-Turnier.

+++ Spanien gegen Deutschland: Das Spiel im Live-Ticker +++

Nach Jonathan Tah im Achtelfinale gegen Dänemark, den der BVB-Profi Nico Schlotterbeck ersetzte, würde dem Bundestrainer Julian Nagelsmann dann erneut ein Innenverteidiger fehlen. Er müsste seine Abwehrreihe dann umbauen. Erneut.

Kroos im Glück: Foul gegen Pedri nicht geahndet

Das Viertelfinale gegen Spanien begannen die deutschen Spieler ohnehin äußerst robust. In den ersten Spielminuten ging vor allem Toni Kroos im Mittelfeld hart zu Sachen und ließ den spanischen Star-Spieler Pedri über sein Knie fallen. Der Offensivspieler des FC Barcelona tat sich dabei so sehr am Oberschenkel weh, dass er gar nach wenigen Spielminuten ausgewechselt werden musste. Er humpelte vom Platz, dafür kam Dani Olmo ins Spiel. Kroos, der seit dem 1. Juli offiziell vereinslos ist, blieb ohne Verwarnung. Auch einige Sequenzen nach diesem Foul hatte Kroos Glück, dass ein Tritt auf den Fuß eines Spanier ungeahndet blieb.

Mit etwas Pech hätte der deutsche Star, der noch vor wenigen Wochen mit Real Madrid wieder einmal die Champions League gewann, schon nach wenigen Minuten mit Gelb-Rot vom Platz fliegen können. Schiedsrichter Anthony Taylor aus England ließ aber Gnade walten und verschonte den 34-Jährigen mit Verwarnungen.