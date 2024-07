Stuttgart. Es ist einer der Kracher bei der EM 2024: Deutschland gegen Spanien. Ex-Schalke-Trainer Manuel Baum erwartet ein enges Spiel - mit Happy-End.

Am Freitag, 5. Juli, 18 Uhr, steht bei der EM 2024 das, als vorgezogenes Finale angepriesene, Viertelfinale der Titelaspiranten aus Spanien und Deutschland an. Manuel Baum, ehemals Schalke-Trainer, geht von einem ausgeglichenen Spiel aus.

Die Spanier werden wohl wieder auf ihr dominantes 4-3-3 setzen, in welchem sie mit ihrer Passschärfe und Dynamik immer wieder Torgefahr kreieren, glaubt Baum, der auf seinem TikTok-Kanal „Tiefenlauf“ regelmäßig Taktik-Analysen liefert. Entscheidend für die Stärke der Spanier sind vor allem die breit positionierten Flügelspieler Lamine Yamal und Nico Williams, die von den Außenverteidigern Daniel Carvajal sowie Marc Cucurella unterstützt werden. „Mit ihren Vorderläufen binden diese die gegnerische Kette tief“, so Baum. Eine Qualität, die die deutsche Mannschaft bei dieser EM noch nicht verteidigen musste.

Könnten Deutschland im EM-Viertelfinale gefährlich werden: die Spanier Lamine Yamal (links) und Nico Williams (rechts). © AFP | Angelos Tzortzinis

Im bisherigen Turnierverlauf zeigte sich die Elf von Trainer Julian Nagelsmann flexibel und agierte sowohl in einer Vierer- als auch in einer Fünferkette. Gegen die Dänen rund um Christian Eriksen hatte man mit einem tieferen Andrich/Can besseren Zugriff und konnte zugleich mit Schlotterbeck, Rüdiger und den Außenverteidigern besser nach vorne durchschieben. Manuel Baum hofft so auf viele Umschaltaktionen nach Balleroberung gegen sehr offensiv ausgerichtete Spanier.

EM 2024: Spanien presst hoch - Baum sieht Räume für Deutschland

Die Spanier setzen auf viele Mannorientierungen und pressen permanent sehr hoch. Hierfür formieren sie sich im 4-2-3-1. Gegen Georgien gelangen auf diese Art und Weise 26 hohe Balleroberungen. Manuel Baum im Gegenzug über mögliche Schwachstellen der La Furia Roja: „Deutlich schwächer ist Spanien im tiefen Verteidigen. Schafft es Deutschland, sich aus dem Pressing zu befreien, findet man viele Räume vor sich.“

Darüber hinaus spielt die DFB-Elf erstmals gegen eine Viererkette, was Baum zufolge dem Bespielen der forcierten Zwischenräume entgegenkommen sollte. Auch deshalb erhielt Sané, der mit 35,8 km/h Top-Speed enorm schnell ist, den Vorzug vor Wirtz, um mehr Breite und Tiefe in das Spiel zu bringen.

Startet Leroy Sané (im Bild) auch im EM-Viertelfinale Deutschlands gegen Spanien statt Florian Wirtz? © AFP | Ina Fassbender

„Tiefe in Form von Läufen hinter die Kette durch Havertz, welcher bereits 34 progressive Pässe empfing“, könnte laut Baum „gegen die hierfür anfälligen Innenverteidiger Laporte und Le Normand am Ende den Unterschied ausmachen.“ Letzten Endes gelte es für beide Nationen ihre gewohnte Kontrolle und Dominanz bestmöglich auf das Feld zu bringen.

EM 2024: Baum tippt gegen Spanien auf Deutschland

Baum glaubt, dass die Deutsche Nationalmannschaft das 50:50-Spiel durch ihre bessere Innenverteidigung entscheidet. Der 44-Jährige tippt auf ein 2:1 für die DFB-Elf, die dann im Halbfinale auf Portugal oder Frankreich treffen würde.