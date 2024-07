Essen. Die EM 2024 geht in die heiße Phase. Am Freitag steigt das Viertelfinale Deutschland gegen Spanien. Diese TV-Sender übertragen die Spiele.

Die TV-Sender haben die Verteilung der Viertelfinal-Begegnungen der Fußball-Europameisterschaft bekanntgegeben. Das erste Spiel zwischen Deutschland und Spanien am Freitag (18.00 Uhr) läuft bei der ARD. Anschließend zeigt das ZDF ab 21.00 Uhr die Partie Portugal gegen Frankreich.

Das Zweite überträgt auch das erste Spiel am Samstag (18.00 Uhr) zwischen England und der Schweiz. Bei RTL läuft ab 21.00 Uhr die letzte Begegnung des Viertelfinales zwischen den Niederlanden und der Türkei. Die vier Spiele werden zudem beim kostenpflichtigen Anbieter MagentaTV gezeigt.

EM-Viertelfinale: Diese TV-Sender übertragen die Spiele

Freitag, 18.00 Uhr: Spanien - Deutschland ARD/MagentaTV

Freitag, 21.00 Uhr: Portugal - Frankreich ZDF/Magenta

Samstag, 18.00 Uhr: England - Schweiz ZDF/Magenta

Samstag, 21.00 Uhr: Niederlande - Türkei RTL/Magenta

46 der 51 EM-Spiele liefen oder laufen im Free-TV, jeweils 17 bei der ARD und dem ZDF, zwölf Begegnungen bei RTL. MagentaTV behielt Rechte für fünf Spiele exklusiv - darunter das letzte Achtelfinale zwischen der Türkei und Portugal. Diese Entscheidung hatte für Diskussionen gesorgt. In Deutschland leben rund drei Millionen türkischstämmige Menschen. Das ZDF entschied sich für das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Dänemark. Der kostenpflichtige Streamingdienst Magenta wählte, als er an der Reihe war, die Partie der Türken gegen die Österreicher.

Grundlage der Verteilung ist ein komplizierter Kontrakt. Die Telekom hatte sich 2019 die kompletten Medienrechte für die EM in Deutschland gesichert. Anschließend teilte sie in einem umfangreichen Vertragswerk einen großen Teil der EM-Rechte mit ARD/ZDF und erhielt im Gegenzug Sendelizenzen für alle Begegnungen der EM 2020 und alle Partien der WM 2022.

EM 2024 im TV: RTL hat Italien-Aus übertragen

Die ARD zeigte aus der Runde der letzten 16 bislang Spanien gegen Georgien und Portugal gegen Slowenien. Zudem hat die ARD am Dienstag (18.00 Uhr) noch Rumänien gegen Niederlande im Programm. Das ZDF war außer beim Deutschland-Spiel noch bei England gegen die Slowakei und am Montag bei Frankreich - Belgien live dabei. RTL übertrug am Samstag das Aus des Titelverteidigers Italien gegen die Schweiz.

