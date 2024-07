Braunschweig. Es sollten Diskussionen um die Entscheidungen der Schiris verstummen. Jetzt lässt sich feststellen: Ziel verfehlt, kommentiert Leonard Hartmann.

Sensation: VAR überprüft seit heute historische Entscheidungen. Deutschland ist Fußball-Weltmeister 1966. Lustig, aber leider nicht wahr. Der Witz, der über die Sozialen Medien verbreitet wird, überspitzt eine Diskussion, die während der Europameisterschaft fast spieltäglich stattfindet. Braucht der Fußball den Videoassistenten? Alles Für und Wider wird gegeneinander aufgewogen, der Ausschlag geht aber mittlerweile doch klar in eine Richtung mit dem Ergebnis und der Forderung: Schafft den VAR einfach wieder ab.

Zur Erinnerung: Der Videobeweis wurde in der Bundesliga-Saison 2017/2018 eingeführt, an deren Ende Schalke Vizemeister wurde und der Hamburger SV erstmals überhaupt abstieg. Ja, so lange ist das schon her. Das Ziel der Installation des VAR war klar definiert: Die Fehler der Schiedsrichter sollten minimiert, im Idealfall sogar ganz ausgeschlossen werden. Zudem sollten die Diskussionen um die Entscheidungen der Referees verstummen. Sieben Jahre später lässt sich feststellen: Ziel verfehlt.

Auf dem Videowürfel der Schalker EM-Arena wird die Entscheidung des VAR mitgeteilt. © dpa | Bernd Thissen

Die Diskussionen sind nicht leiser geworden, sondern lauter. Dänemarks Trainer Kasper Hjulmand wetterte beispielsweise vor einer Woche über die beiden spielentscheidenden Pfiffe des Schiedsrichters im EM-Achtelfinale gegen Deutschland. Und er hatte recht. Selbst mit dem Blick durch die schwarz-rot-goldene Jubel-Brille lässt sich doch nur feststellen, dass die VAR-Entwicklung absurde Züge angenommen hat. Wobei man differenzieren sollte.

Wenn mittels Technologie eine einhundertprozentige Faktensicherheit geschaffen werden kann, dann sollten diese Hilfsmittel auch zum Einsatz kommen. Hat der Ball die Torlinie vollständig überquert? Ja oder nein? Stand der Spieler in dem Moment im Abseits, als der Ball den Fuß seines Mitspielers verlassen hat? Ja oder nein? Das sind Fragen, die zweifelsfreie Antworten bringen können. Schwarz oder weiß, richtig oder falsch? Kein dazwischen. Aber Fußball wird eben nicht nur in einem binären Universum ausgetragen.

Gibt es bald Handschuss-Training für Fußball-Profis?

Etwa die Handspielregel, über die seit Jahren ohne zufriedenstellendes Ergebnis gestritten wird, liefert mehr Fragen als Antworten. Da gibt es offenbar kein übergeordnetes Regelwerk. Und wenn doch, wird es nicht konsequent durchgesetzt. Vieles bleibt Auslegungssache für die Schiedsrichter, die mal so, mal so entscheiden. Das „Handspiel“ von Dänemarks Joachim Andersen gegen Deutschland war kaum zu sehen, kaum zu beweisen und dennoch gepfiffen worden. Das kann nicht im Sinne des Fußballs sein.

Und da Fußballspiele nun einmal sehr häufig in solchen Momenten entschieden werden, könnten Trainer auch bald auf die Idee kommen, Einheiten anzusetzen, in denen die Spieler üben, gezielt auf die Hände der Gegner zu flanken oder zu passen. Wenn ohnehin jede noch so kleine Bewegung potenziell einen Strafstoß zur Folge haben könnten.

Referee Sandro Schaerer steht in der EM-Partie zwischen Georgien und Portugal am Monitor. © Getty Images | Dean Mouhtaropoulos

Auch rote Karten werden schneller gezückt, da die Zeitlupen-Wiederholungen auf dem kleinen VAR-Bildschirm für einige Schiedsrichter wirken wie sportliche Attentate. Auch das nervt. Wenn Ermessensentscheidungen auch Ermessensentscheidungen bleiben, dann braucht es keinen Videobeweis. Dann kann auch die erste Entscheidung des Schiedsrichters auf dem Platz wieder wie früher gelten. Was zugleich seine Autorität im Verhältnis zu den Spielern anhebt.

Und wagen wir mal den dystopischen Blick in eine durch künstliche Intelligenz „verbesserte“ Zukunft im Fußball: Braucht es dann überhaupt noch einen Schiedsrichter, wenn die Regeln in eine Software implantiert werden, die dann innerhalb von Millisekunden entscheidet, ob eine Abseitsstellung vorliegt? Oder ein Handspiel? Oder ein falscher Einwurf? Oder ein Zuppeln am Trikot? Das Szenario scheint noch weit weg zu sein. Unrealistisch ist es nicht.

Durch den VAR entfernt sich der Profi- weiter von Amateurfußball

In der VAR-Debatte kommt zudem ein Punkt oftmals zu kurz, der das Verhältnis zwischen Profis und Amateuren angeht. Früher lagen die Unterschiede zwischen Spielen in der Kreisklasse und in der Bundesliga einzig an den Platzverhältnissen und den Qualitäten der Spieler. Krumme Linien, schiefe Ebenen, tiefe Löcher auf dem Platz hier, perfekter Rasen da. Leichtes Übergewicht, wenig Talent, keine Puste hier, austrainierte Profisportler da. Aber mehr Diskrepanz war da nicht.

Jetzt jedoch hebt sich der Fußball-Profisport von seinem kleinen Bruder ab, erschafft technologische Felder, die es auf den Amateursportplätzen nie und nimmer geben wird. Die Entfernung zwischen Basis und Profis wird dadurch immer größer.

Eine neue Regel bei der EM ist top: dass nur noch der Kapitän mit dem Schiri diskutieren darf

Sieben Jahre lang wurde der VAR eingesetzt und auf Biegen und Brechen getestet. Jetzt könnten sich die Verbände und Regelwächter in Ruhe zusammensetzen, um den Fortbestand des Videobeweises ergebnisoffen zu diskutieren. Da, wo es eindeutige Entscheidungen gibt, sollte unterstützt werden. Und im Graubereich sollte der Feldschiedsrichter autark entscheiden dürfen. Das ist im Sinne des Fußballs und dessen Tradition.

Wobei nicht jede Neuerung eine Maßnahme gegen den Sport und die Geschichte ist. Die neue Regel, dass bei der EM nur noch Kapitäne mit dem Schiedsrichter diskutieren dürfen, macht Sinn und funktioniert. Wenn jetzt noch die Regel verschärft wird, die Schauspielerei und Herumjammerei stärker bestraft, wäre das Spiel noch attraktiver. Aber das nur am Rande.

Sportlich schwach, dennoch weiter: die englische Fußball-Nationalmannschaft. © dpa | Ebrahim Noroozi

Die Europameisterschaft biegt mit den Viertelfinals an diesem Wochenende auf die Schlussgerade ein. Während die Stimmung in den allermeisten Stadien und Städten hervorragend ist, lässt die sportliche Qualität vieler Teams doch zu wünschen übrig. Anfangs gab es noch viele Glanzmomente, zuletzt dümpelten vor allem die hoch gehandelten Favoriten herum. England, Portugal und Frankreich enttäuschten bisher fußballerisch, kamen aber aufgrund hoher individueller Qualität weiter. Schweiz und Türkei überraschten positiv, die Niederländer steigerten sich zuletzt.

Dass sich mit Spanien und Deutschland ausgerechnet die besten Mannschaften des Turniers jetzt schon und nicht erst im Endspiel gegenüberstehen, ist schade, aber nicht zu ändern. So sieht es der Turnierbaum eben vor.

Trotz der sportlich spannenden Duelle wird oft lauter und emotionaler über die Stimmung, aber vor allem über den VAR diskutiert, ist ein endgültiger Beweis dafür, dass das Projekt gescheitert ist. Es braucht Reformen.