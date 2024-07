München. Im EM-Achtelfinale treffen heute Abend (18 Uhr) Rumänien und die Niederlande aufeinander. Im Vorfeld sorgen die Fans für Stimmung.

Schon am Mittag ist die Münchener Innenstadt in Orange getaucht: Die Fans der niederländischen Nationalmannschaft sorgen mit Fahnen, Gesängen und Jubel schon Stunden vor dem Anpfiff für Stimmung in Süden Deutschlands. Um 18 Uhr (ARD und MagentaTV) trifft die Oranje-Elf im EM-Achtelfinale auf Rumänien.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Een fantastische sfeer in München! 🧡



Veel succes met de achtste finale tegen Roemenië @onsoranje! 💪#NothingLikeOranje #CreateHistory #ROUNED pic.twitter.com/574WB9WnyQ — KNVB (@KNVB) July 2, 2024

Für einen Niederländer könnte es auch eine Stippvisite zu seinem künftigen Arbeitgeber werden: Bondscoach Ronald Koeman kann sich ein Engagement seines Schützlings Xavi Simons bei Bundesliga-Rekordmeister Bayern München durchaus vorstellen. „Er ist Teil der niederländischen Nationalelf und wenn du das erreicht hast, kannst du auch bei Bayern München spielen“, sagte der Trainer der Elftal.

Medienberichten zufolge verhandelt der Flügelstürmer, der in der vergangenen Saison als Leihspieler bei RB Leipzig das Interesse mehrerer Topklubs weckte, bereits mit den Bayern. Der 21-Jährige gehört dem französischen Meister Paris St. Germain, dort wolle Simons laut Informationen von Sky aber auf keinen Fall bleiben. Auch ein Verbleib in Leipzig über den Sommer hinaus soll noch im Raum stehen.

Ein Fan von Rumänien feuert vor dem Spielbeginn seine Mannschaft an. © dpa | Tom Weller

Für den ehemaligen Bundesliga-Profi Ciprian Marica ist der Achtelfinal-Einzug Rumäniens bei der EM von nationaler Bedeutung. „Wir Rumänen können nicht oft stolz auf etwas sein. Dafür bleibt uns eigentlich nur der Sport. Und so richtig erfolgreich waren da zuletzt auch nur zwei Sportler: Schwimmer David Popovici und Tennisspielerin Simona Halep. Jetzt sehen wir endlich wieder Licht“, sagte der frühere Schalker und Stuttgarter in Münchner Merkur/tz vor dem Duell am Dienstag in München gegen die Niederlande.

Er habe „in den vergangenen Tagen mit vielen älteren Menschen gesprochen“, führte der 38 Jahre alte Rumäne weiter aus: „So groß wie jetzt war die Euphorie noch nie - nicht mal 1994, als die goldene Generation um Gheorghe Hagi bei der WM bis ins Viertelfinale kam.“ (mit dpa)