Braunschweig. Deniz Almas und Luna Bulmahn empfehlen sich für die Olympia-Staffel - Der Heimvorteil beflügelt fast alle Athleten unserer Region

In ihrem ersten Meisterschaftsfinale der Erwachsenen als 19-Jährige Bestzeit zu laufen, und das noch bei strömendem Regen, ist eine tolle Leistung. Nele Jaworski vom VfL Wolfsburg gelang das am Sonntag zum Abschluss der deutschen Meisterschaften in Braunschweig über 200 Meter, sie rannte in 23,63 Sekunden auf Platz vier. Und auch fast alle anderen Athleten aus unserer Region nutzten die großartige Kulisse im Eintracht Stadion zu starken Auftritten.

„Eine Medaille wäre cool gewesen, aber ich bin auch so zufrieden“, sagte Jaworski, die in einem starken Endspurt noch mehrere Konkurrentinnen einkassiert hatte. „Hinten raus bin ich immer ganz gut, aber heute war ich es auch in der Kurve.“ Über die 100 Meter am Samstag war mit 11,53 Sekunden im Halbfinale Endstation, was vielleicht auch am Druck und der starken Konkurrenz lag.

Nele Jaworski vom VfL Wolfsburg muss Richtung Olympia wohl die Platzhirsche vorlassen

Als EM-Staffelsprinterin sah sich die 19-Jährige plötzlich neuen Erwartungen und Fragen nach dem Olympia-Ticket gegenüber und gab sich mit Verweis auf ihre Jugend wohl zu Recht pessimistisch. Nach längeren Verletzungspausen meldeten sich in Braunschweig die routinierten „Platzhirsche“ Alexandra Burghardt und Lisa Marie Kwayie in 11,26 zurück und dürften ihren Paris-Start klargemacht haben.

Klasseleistung im 200-Meter-Finale: Nele Jaworski vom VfL Wolfsburg blickt gespannt auf die Anzeigetafel. © FMG | PETER SIERIGK

Mit Jaworski warteten nach ihrem Rennen auch die Zuschauer vergeblich auf ihren Vereinskollegen Deniz Almas im 200-Meter-Finale, dem sie durchaus Medaillenchancen einräumten. Der 26-Jährige hatte nach Platz vier (10,26) im 9,99-Sekunden-Rekordrennen von Owen Ansah tags zuvor am Sonntag einen beeindruckenden Halbfinalsieg (21,09) auf die Bahn gebracht und sich bei den Bundestrainern mit seiner starken Kurven-Performance für die Olympia-Staffel empfohlen. Im Finale trat er dann aber kurzfristig nicht an. „Adduktorenprobleme beim Aufwärmen“, nannte DLV-Sprint-Teamchef Julian Reuss später als Grund.

Rückenprobleme bremsen Luna Bulmahn, können sie aber nicht stoppen

Wie Almas, kürzlich EM-Staffelbronze-Gewinner von Rom, dürfte auch seine VfL-Kollegin Luna Bulmahn in dieser Woche für Olympia nominiert werden. Sie kam im 400-Meter-Finale nach 52,77 Sekunden ebenfalls als Vierte ins Ziel. „Dieser Platz bedeutet mir mehr als anderen“, betonte sie, denn sie habe sich das gesamte Wochenende mit Problemen im unteren Rücken herumgeplagt und sich kaum bücken können. „Beim Laufen ging es besser, und ich bin sehr froh, dass der Rücken auch bei den kälteren Temperaturen heute gehalten hat“, betonte sie. „Mir haben nur drei Hundertstel zu Bronze gefehlt, da kann ich stolz sein.“

Im strömenden Regen: Deniz Almas bot ein starkes Kurvenrennen im 200-Meter-Halbfinale - eine Empfehlung für die Olympiastaffel. Zum Endlauf trat der 100-Meter-Vierte vom VfL Wolfsburg dann nicht mehr an. © FMG | PETER SIERIGK

Vor allem aber, weil sie mit dem angestrebten Top-Fünf-Platz das Ticket für Paris gebucht haben dürfte. In der 4x400-Staffel müsste sie wie schon bei der EM in Rom gesetzt sein. Und auch den Startplatz über die Weltrangliste hatte dem DLV-Quartett bis gestern keine andere Nation mehr streitig gemacht.

Zwei starke Rennen und Bestzeit: Pernilla Kramer ist hochzufrieden

Auf ein tolles Wochenende blickte auch die Wolfsburgerin Pernilla Kramer zurück. Am Samstag war sie über 400 Meter mit einer um fast drei Zehntel gesteigerten Bestzeit von 52,94 Sekunden ins Finale eingezogen, am Sonntag kam sie dort direkt hinter Bulmahn in 53,08 als Fünfte ins Ziel. „Das wäre gestern auch PB gewesen“, sagte sie, freute sich über „zwei so solide Rennen hintereinander“ und schwärmte von der Atmosphäre im Eintracht-Stadion, wo trotz des Dauerregens 15.237 Fans pausenlos Stimmung machten. „Ich habe beim Aufwärmen immer das Anklatschen für die Kugelstoßerinnen gehört und nur gedacht: Geil, die klatschen gleich alle für dich.“

Youngster Tim Kalies vom Braunschwieger Laufclub im Finale über 1500 Meter. Er ging das Rennen zu schnell an und wurde Zehnter. © FMG | PETER SIERIGK

Lokalmatador Tim Kalies vom Braunschweiger Laufclub war am Samstag erstaunlich souverän ins 1500-Meter-Finale gerannt. „Das hat mir das Vertrauen gegeben, es heute schneller anzugehen“, berichtete der ebenfalls erst 19-Jährige. Was allerdings ein Fehler gewesen sei, weil er „dann hinten raus eingegangen“ sei und in 3:50,99 Minuten nur als Zehnter ins Ziel kam. „So eine richtige Lektion hatte mir noch gefehlt, wie man an einem wichtigen Tag stark läuft – die habe ich heute bekommen“, resümierte Kalies. Er will es nun bei der U23-DM am Wochenende besser machen, wo er sich wie Nele Jaworski ein klares Ziel gesetzt hat: Eine Medaille.