Gelsenkirchen. England droht eine Blamage im EM-Achtelfinale. Gegen die Slowakei ging es in die Verlängerung. Kramer und Mertesacker finden deutliche Worte.

Was ist nur mit dem EM-Mitfavoriten England los? Den Three Lions droht im Achtelfinale das überraschende Aus. Die Engländer spielen so schlecht wie in der Vorrunde und liegen gegen die Slowakei zurück. Ivan Schranz traf in der 25. Minute für den Außenseiter. Die englischen Fans verlieren schon die Geduld. Bereits in der ersten Halbzeit gab es immer wieder laute Pfiffe für die enttäuschenden Stars der Three Lions. Erst ein Tor von Jude Bellingham in der vierten Minute der Nachspielzeit rettete England in die Verlängerung.

In der Halbzeitpause redeten die EM-Experten des ZDF Klartext. „Das war ein Armutszeugnis, einfach sehr schwach“, polterte Weltmeister Per Mertesacker. Ähnlich bewertete sein früherer DFB-Kollege Christoph Kramer den Auftritt in den ersten 45 Minuten. „Sie pressen sehr hoch, aber total unkontrolliert. Die Engländer stehen mit der letzten Kette ganz hinten. Da ist gar kein Druck, die Slowaken können spielen. Es war nicht schwer, das so auszuspielen.“ Der meinungsstarke TV-Experte reagierte mit Fassungslosigkeit auf die Darbietung des Favoriten. „Das ist gar nicht witzig, ich weiß nicht, was sie da spielen. Es ist nichts zu erkennen.“

England enttäuscht: Scharfe Kritik an Gareth Southgate

Auch die frühere Trainerin Friederike „Fritzy“ Kromp übte scharfe Kritik: „Das 1:0 ist schon schmeichelhaft. So scheidet England aus. Southgate lässt alles über sich ergehen, ich sehe wenig Coaching.“

Schon im Laufe der Vorrunde hatte Christoph Kramer gnadenlos mit dem englischen Trainer abgerechnet. „Wer so einen Kader wie England hat, kann nicht wie Union Berlin spielen. Die holen sich Spieler für einen defensiven Block, und dann ist das erfolgreicher Fußball“, sagte Kramer über die defensive Ausrichtung des EM-Finalisten von 2021. Die Profis der Three Lions nahm er in Schutz. „Die Spieler tun mir leid, sie werden sauer sein, weil sie so einen Fußball spielen müssen.“

Die beiden TV-Experten und ehemaligen Fußball-Weltmeister Christoph Kramer M) und Per Mertesacker (r) fanden deutliche Worte für die Leistung der Engländer gegen die Slowakei. © DPA Images | Marcus Brandt

England enttäuscht bei der EM 2024: Presse lederte schon während der Vorrunde

Die Engländer hatten sich als Gruppensieger für das EM-Achtelfinale qualifiziert, in ihren drei Vorrundenspielen gegen Serbien (1:0), Dänemark (1:1) und Slowenien (0:0) aber nicht überzeugen können. Nach allen Spielen hagelte es kräftige Kritik, auch aus der Heimat. „Was für eine schreckliche Leistung“, schimpfte der Daily Mirror auf seiner Internetseite nach dem zweiten Gruppenspiel des Mitfavoriten auf den EM-Titel.

Bemängelt wurde auch von der Presse, dass Trainer Gareth Southgate viel zu wenig aus seinem Luxuskader heraushole. „Uninspiriert. Gareth Southgate hat die besten Spieler der Premier League, der Bundesliga und spanischen Liga zur Verfügung“, schrieb „The Sun“.

DFB-Team: Die aktuellsten News zur deutschen Nationalmannschaft