Die Olympischen Sommerspiele werden vom 26. Juli bis zum 11. August in Paris ausgetragen. Frankreichs Hauptstadt ist damit nach 1900 und 1924 zum dritten Mal Olympia-Gastgeber. Anders als 2021 in Tokio während der Corona -Pandemie werden diesmal wieder Zuschauer zugelassen sein.

Die Olympischen Spiele sind das größte Sportereignis der Welt – und Paris ist vom 26. Juli bis zum 11. August der Gastgeber. Nach dem sportlich durchwachsenen Abschneiden in Tokio, als die Athletinnen und Athleten von Team Deutschland insgesamt nur 37 Medaillen, davon zehnmal Gold, mit nach Hause brachten, soll es diesmal wieder mehr Edelmetall für den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) geben. In diesem Newsblog erfahren Sie alle Nachrichten zu Paris 2024: Im Liveticker lassen sich die Wettkämpfe und Olympiasieger verfolgen, dazu gibt es alles rund um das Mega-Event in Frankreich.

Olympia Paris 2024: Endlich wieder Zuschauer

Für die Sportlerinnen und Sportler ging es 2021 in Tokio trotzdem um Gold, Silber und Bronze, um Ruhm und Ehre – das Gefühl von Olympischen Spielen mit ihren großen Emotionen stellte sich durch die leeren Tribünen und Zuschauerränge in Japans Hauptstadt aber nur bedingt ein. Ohnehin durch die Corona-Pandemie von der ursprünglich für 2020 veranschlagten Austragung um ein Jahr verlegt, waren in Tokio keine Fans in den Wettkampfstätten zugelassen. Das ändert sich nun in Paris, das erstmals seit einem Jahrhundert wieder Olympia-Gastgeber ist: Allein bei der geplanten Eröffnungsfeier auf der Seine am 26. Juli sollen bis zu 300.000 Zuschauer am Ufer des Flusses mitten in Paris dabei sein.

Olympia Paris 2024: Plan B für Eröffnungsfeier wegen Terrorgefahr

Die angespannte politische Lage in Frankreich hat dafür gesorgt, dass sich die Olympia-Organisatoren nach einer Alternative für die Eröffnungsfeier, dem Spektakel mit mehr als 300.000 Zuschauern an und 10.000 Athletinnen und Athleten auf rund 160 Booten auf der Seine, umsehen: Französische Medien berichten über Pläne, die Athleten im Olympischen Dorf in Saint-Denis abzuholen und sie mit dem Bus zum Fuße des Eiffelturms zu bringen. Von dort aus könnten die Sportler dann über die Pont d’léna, die das Pariser Wahrzeichen mit dem Trocadéro verbindet, in Richtung Olympisches Dorf marschieren. Zuschauer wären dann nicht zugelassen. Allerdings gibt es drei Wochen vor dem Start der Olympischen Spiele keine Anzeichen, die Eröffnungsfeier nicht auf der Seine stattfinden zu lassen.

Olympia Paris 2024: Frankreich erhofft sich Milliarden-Impuls

Olympia sind nicht nur Medaillen und Emotionen – natürlich geht es auch um viel Geld. Für den Großraum Paris liegt der wirtschaftliche Nutzen der Spiele je nach Szenario zwischen 6,7 und 11,1 Milliarden Euro, Um Investitionen im Anlauf zu den Spielen sowie Langzeitnutzen zu erfassen, betrachteten die Organisatoren dazu ein Zeitraum von 17 Jahren zwischen 2018 und 2034. Die positiven wirtschaftlichen Auswirkungen schlagen sich demnach im Organisationsbereich, dem Bausektor und Tourismus nieder. Dem wirtschaftlichen Ertrag der Spiele stehen Investitionen von zusammengerechnet 7,7 Milliarden Euro gegenüber. Das Budget der Olympia-Organisatoren beträgt rund 4,4 Milliarden Euro, gut 3,3 Milliarden Euro fließen in Infrastrukturausbauten. Nach den Berechnungen der Organisatoren werden die Vorbereitungen und die Organisation der Olympischen Spiele zwischen 2018 und 2024 mehr als 181 000 Menschen Arbeit geben. Kalkuliert wird damit, dass rund 2,3 bis 3,1 Millionen Menschen die Olympischen und Paralympischen Spiele besuchen werden – rund zwei Drittel davon aus Frankreich selbst, von den übrigen 36 Prozent werden wiederum zwei Drittel aus dem übrigen Europa erwartet. Die Erfahrung zeigt, dass Besucher Olympischer Spiele vor Ort doppelt so viel Geld ausgeben wie gewöhnliche Touristen.