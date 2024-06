Paris. Die Olympischen Spiele werden vom 26. Juli bis 11. August in Paris ausgetragen. Das ist der ewige Medaillenspiegel der Sommerspiele.

Die Olympischen Sommerspiele werden vom 26. Juli bis zum 11. August in Paris ausgetragen. Bereits 1900 und 1924 fanden Olympische Spiele in Frankreichs Hauptstadt statt.

Am 26. Juli geht die Jagd nach Gold, Silber und Bronze bei den Olympischen Spielen in Paris und den besten Platzierungen im Medaillenspiegel los. Wie schneidet Deutschland ab? Springt Malaika Mihambo auch in Frankreichs Hauptstadt wie schon 2021 in Tokio zu Gold? Krönt sich Shootingstar Leo Neugebauer im Zehnkampf zum König der Athleten? Schafft Ricarda Funk im Wildwasserkanal noch mal so atemberaubende Läufe wie bei ihrem emotionalen Olympiasieg vor drei Jahren? Dazu Jessica von Bredow-Werndl im Dressur-Viereck, die Bahnradfahrinnen und die vielen deutschen Mannschaften mit den Basketball-Weltmeistern um Dennis Schröder an der Spitze. Das Team Deutschland hat in Paris wieder zahlreiche heiße Eisen im Feuer, um im Medaillenspiegel eine gute Rolle zu spielen und den Rang in der ewigen Bestenliste auszubauen.

Olympia Paris 2024: 10.500 Athleten, 32 Sportarten, 329 Entscheidungen

Rund 10.500 Athletinnen und Athleten aus 206 Ländern werden in Paris erwartet, um in 32 Sportarten bei 329 Entscheidungen um Gold, Silber und Bronze zu kämpfen. Überall schauen Fans mit Spannung darauf, wie sich die Stars aus ihrer Heimat schlagen, wer im Medaillenspiegel die Nase vorn hat. Bei den letzten Olympischen Sommerspielen fiel die Bilanz von Team Deutschland allerdings nicht so rosig aus.

Bei den wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr nach hinten verschobenen Spielen von Tokio 2021 gab es für die Sportler des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) zehnmal Gold, elfmal Silber und 16 Mal Bronze.

Olympia Paris 2024: Nur zehnmal Gold bei Olympia in Tokio 2021

Dies war die schlechteste Medaillenbilanz bei Olympischen Sommerspielen seit der Wiedervereinigung. Insgesamt 37 Medaillen waren genau vier weniger als beim bisher schlechtesten Abschneiden von Deutschland seit 1990: 2008 in Peking hatte die deutsche Mannschaft 41 Medaillen mit nach Hause genommen, darunter 16 Gold, 11 Silber und 14 Bronze.

Im ewigen Medaillenspiegel der Olympischen Sommerspiele führt das Team der Vereinigten Staaten von Amerika mit großem Vorsprung. Bei den bisher 29 Olympischen Sommerspielen zwischen 1896 in Athen und 2021 in Tokio sammelten USA-Athleten 2646 Medaillen, davon 1065 Mal Gold. Deutschland, unter dem alle Medaillen, geholt als Deutsches Reich (1896 bis 1936), Westdeutschland und Saarland (jeweils 1952), gesamtdeutsche Mannschaft (1956 bis 1964), Bundesrepublik Deutschland und DDR (1968 bis 1988) sowie die vereinte Bundesrepublik Deutschland (seit 1992), zusammengefasst werden, kommt auf Rang drei. Unter Russland wird die Medaillenausbeute der Sowjetunion (1952 bis 1988), Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (1992), Russland (1996 bis 2016) sowie des Russischen Olympischen Komitees (2021 war Russland offiziell vom IOC ausgeschlossen, nur vereinzelte Sportler durften in Tokio starten) zusammengefasst

Olympia Paris 2024: Der ewige Medaillenspiegel bei Sommerspielen

Die Top 10 im ewigen Medaillenspiegel bei Olympischen Sommerspielen (Stand 2. April 2024):

USA 1065 Gold, 837 Silber, 744 Bronze, 2646 gesamt

Russland 608 Gold, 515 Silber, 501 Bronze, 1624 gesamt

Deutschland 395 Gold, 456 Silber, 490 Bronze, 1384 gesamt

Großbritannien 284 Gold, 318 Silber, 314 Bronze, 916 gesamt

Volksrepublik China 263 Gold, 199 Silber, 174 Bronze, 636 gesamt

Frankreich 223 Gold, 252 Silber, 276 Bronze, 751 gesamt

Italien 217 Gold, 188 Silber, 213 Bronze, 618 gesamt

Ungarn 181 Gold, 154 Silber, 176 Bronze, 511 gesamt

Japan 169 Gold, 150 Silber, 178 Bronze, 497 gesamt

Australien 164 Gold, 170 Silber, 209 Bronze, 543 gesamt

