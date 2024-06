Berlin. Titelverteidiger Italien steht bei der EM 2024 vor dem Aus. Gegen die Schweiz enttäuscht der Favorit. RTL-Experte Lothar Matthäus kocht.

So wütend hat man Lothar Matthäus selten erlebt. In der Halbzeitpuase des ersten Achtelfinal-Spiels bei der EM 2024 zwischen der Schweiz und Italien im Berliner Olympiastadion lief der deutsche Rekordnationalspieler in seiner Funktion als Experte für RTL und Magenta TV rot an, als er auf die erste Halbzeit der Italiener angesprochen wurde. Der Weltmeister von 1990 holte zu Rundumschlag aus.

„Das ist eine Frechheit gegenüber den italienischen Fans“, polterte Matthäus. Der Titelverteidiger ging mit einem 0:1-Rückstand in die Halbzeitpause und war damit noch gut bedient. Remo Freuler traf in der 37. Minute. Die Schweizer, die schon beim 1:1 gegen Gastgeber Deutschland überzeugen konnten, waren den vor dem Spiel leicht favorisierten Italienern in allen Belangen überlegen. Ruben Vargas legte kurz nach dem Wiederanpfiff das 2:0 nach (46.).

Lothar Matthäus zerlegt Italien: „Das war nichts“

Matthäus sprach schon in der Halbzeit von einer Nicht-Leistung der Squadra Azzurra, die den zweiten Platz in ihrer Vorrundengruppe erst durch ein Tor in der 98. Minute gegen Kroatien gesichert hatte. „Ich bin schockiert, das war kein Einsatz, kein Zweikampf, kein Wille, das war einfach nichts. Die Italiener sind überhaupt nicht anwesend“, meinte der 63-jährige Matthäus, der während seiner aktiven Laufbahn vier Jahre in Italien bei Inter Mailand spielte.

Das erste Gegentor: Der Schweizer Remo Freuler kommt frei zum Schuss. Italiens Defensive ist nicht anwesend. © AFP | JOHN MACDOUGALL

Als Beispiel nannte er das Tor für die Schweizer durch Freuler, der ohne große Gegenwehr der Italiener traf. „Wie viel Platz er da hat, das ist unglaublich. Die Italiener schauen nur zu.“

Steffen Freund: Letztes Spiel als RTL-Experte

Auch Co-Kommentator Steffen Freund, der in seinem letzten Spiel als RTL-Experte im Einsatz ist, übte deutliche Kritik an den Italienern. „Die Fans sind komplett still, weil sie spüren, dass ihre Mannschaft ohne Intensität spielt. Das ist erschreckend schwach.“

