Berlin. Zum Auftakt ins Achtelfinale der EM 2024 treffen die Schweiz und Italien in Berlin aufeinander. Der Live-Ticker zur Partie.

Nach zwei Ruhetagen rollt der Ball bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 an diesem Samstag wieder: Zum Start ins Achtelfinale fordert die Schweiz am frühen Abend (18 Uhr) Italien. Die Partie wird im Berliner Olympiastadion ausgetragen und vom polnischen Schiedsrichter Szymon Marciniak geleitet, bevor am Abend Deutschland gegen Dänemark im Einsatz ist. Hier können Sie das EM-Achtelfinale zwischen der Schweiz und Italien im Live-Ticker verfolgen.

Die Schweiz hatten den Gruppensieg nach dem Ausgleichstor in der Nachspielzeit beim 1:1 gegen Deutschland noch aus der Hand gegeben und sich als Tabellenzweiter für die K.-o.-Runde qualifiziert. Klarheit über den Gegner im Achtelfinale herrschte einen Tag später ebenfalls erst in der Nachspielzeit. Der Italiener Mattia Zaccagni traf im Duell mit Kroatien in der 98. Minute zum 1:1-Endstand und rettete die „Squadra Azzurra“ vor dem drohenden Aus.

Italien enttäuschte in der EM-Gruppenphase

Nach den insgesamt wenig überzeugenden Auftritten in der Gruppenphase geht Italien nicht unbedingt als großer Favorit ins Duell mit der Schweiz. Die Mannschaft von Luciano Spalletti wird sich steigern müssen, das weiß auch der Trainer, wobei er auf kritische Stimmen zur Aufstellung und Spielweise mit Unverständnis reagierte. „Das Weiterkommen war verdient und das genießen wir jetzt“, sagte Spalletti vor dem Achtelfinale. „Und dann werden wir versuchen, uns zu verbessern.“

Gegner im EM-Achtelfinale: Italien mit Trainer Luciano Spalletti und die Schweiz mit Trainer Murat Yakin. © AFP | GABRIEL BOUYS

Gegen die Schweiz muss Italien auf den gelbgesperrten Abwehrmann und Leistungsträger Riccardo Calafiori verzichten. Ebenso fehlt Linksverteidiger Federico Dimarco. Mit Alessandro Bastoni ist ein weiterer Defensivspieler fraglich. Aber auch in der Offensive winken Veränderungen. „Vielleicht bremst uns manchmal die Last der Erwartungen. Wir haben nicht diese Erfahrung“, sagte Spalletti.

Die Schweiz überzeugte hingegen, vor allem beim 1:1 gegen Deutschland. „Bis jetzt funktioniert bei uns vieles“, freut sich Trainer Yakin. Schon bei der vergangenen EM gelang seiner Mannschaft mit einem Sieg über Frankreich im Achtelfinale ein Achtungserfolg. Auch Italien ärgerten die „Eidgenossen“ bereits - mit zwei Unentschieden in der WM-Qualifikation trugen sie dazu bei, dass Italien das Turnier in Katar verpasste. Mit Silvan Widmer von Mainz 05 muss die Schweiz aufgrund einer Gelbsperre im Achtelfinale ebenfalls auf eine Stammkraft verzichten.