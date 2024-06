Dortmund. Am Freitagabend spricht Bundestrainer Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz über das Spiel gegen die Schweiz. Der Live-Ticker.

Das Vorgeplänkel ist vorbei, jetzt geht es zur Sache: Am Samstag beginnt die K.-o.-Phase dieser Europameistermeisterschaft und die deutsche Nationalmannschaft ist gegen Dänemark gleich richtig gefordert. Zum Glück geht es aber in DER DFB-Heimspielstätte schlechthin um den Einzug ins Viertelfinale: in Dortmund. Im Stadion des BVB hat die deutsche Mannschaft oft die Partien für sich entschieden, aber eine bittere Pleite erlebt: im WM-Halbfinale 2006 gegen Italien.

Damit am Samstagabend (21 Uhr) gegen Dänemark nicht eine weitere schmerzhafte Niederlage hinzu kommt, muss Bundestrainer Julian Nagelsmann einen guten Plan zurechtlegen. Wie dieser Aussehen könnte, verrät er vielleicht schon am Freitagabend auf der Pressekonferenz in Dortmund. Dann wird er auch sicher Auskunft zur Stürmer-Frage geben. Wir Niclas Füllkrug in seinem Heimstadion von Beginn an auflaufen? Wir tickern die Pressekonferenz ab 19 Uhr live.

Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann vor dem Dänemark-Spiel live

Hier tickern wir ab 19 Uhr die Pressekonferenz mit