Essen. Im EM-Achtelfinale fordert die Türkei am kommenden Dienstag Österreich. Das Spiel läuft nicht im Free-TV. Infos zur Übertragung.

Nach der knapp zweiwöchigen Gruppenphase startet bei der Fußball-EM 2024 in Deutschland die heiße Phase. Die K.-o.-Runde startet, zwischen Samstag und Dienstag werden im Achtelfinale die acht Viertelfinalisten ermittelt. Mit dabei ist die Türkei, die erstmals seit 2008 die Gruppenphase überstanden hat. In der Runde der letzten 16 wartet Österreich auf die Mannschaft um Nationaltrainer Vincenzo Montella. Das Duell am kommenden Dienstagabend (2. Juli, 21 Uhr) findet in Leipzig statt und bildet den Abschluss der Achtelfinal-Partien.

Österreich - Türkei im EM-Achtelfinale: Infos zur TV-Übertragung

Anstoß : Dienstag, 2. Juli 2024, 21 Uhr

: Dienstag, 2. Juli 2024, 21 Uhr Ort : Red Bull Arena (Leipzig)

: Red Bull Arena (Leipzig) TV und Stream: MagentaTV

Das Interesse an der Begegnung ist groß, auch hier in Deutschland. Für alle Fans, die das Spiel der Türkei gegen Österreich im Free-TV verfolgen wollten, gibt es allerdings schlechte Nachrichten: Es wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. MagentaTV hat sich die exklusiven Rechte an der Partie gesichert und strahlt sie im Pay-TV aus.

Gegner der Türkei im EM-Achtelfinale: Österreich. © dpa | Georg Hochmuth

Bedeutet: Wer das Spiel bei MagentaTV verfolgen möchte, benötigt ein kostenpflichtiges Abo. Der Pay-TV-Sender der Telekom hat sich die Rechte an allen 51 EM-Begegnungen gesichert. Das Achtelfinale zwischen der Türkei und Österreich ist die letzte von fünf Partien, die ausschließlich bei MagentaTV gezeigt werden.

Die Übertragung startet am Dienstag um 20 Uhr mit den Vorberichten. Zum Team von MagentaTV gehören unter anderem Moderator Johannes B. Kerner, Kommentator Wolff Fuss oder Michael Ballack und Tabea Kemme als Experten (hier lesen Sie alles zu den TV-Experten bei der EM 2024). Die weiteren sieben Achtelfinal-Spiele laufen im Free-TV. Wenn Deutschland am Samstagabend (21 Uhr) in Dortmund auf Dänemark trifft, überträgt das ZDF.

EM 2024: Das Achtelfinale live im TV und im Stream

Schweiz - Italien (Samstag, 18 Uhr): RTL und MagentaTV

Deutschland - Dänemark (Samstag, 21 Uhr): ZDF und MagentaTV

England - Slowakei (Sonntag, 18 Uhr): ZDF und MagentaTV

Spanien - Georgien (Sonntag, 21 Uhr): ARD und MagentaTV

Frankreich - Belgien (Montag, 18 Uhr): ZDF und MagentaTV

Portugal - Slowenien (Montag, 21 Uhr): ARD und MagentaTV

Rumänien - Niederlande (Dienstag, 18 Uhr): ARD und MagentaTV

Österreich - Türkei (Dienstag, 21 Uhr): MagentaTV

DFB-Team: Die aktuellsten News zur deutschen Nationalmannschaft