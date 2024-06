Braunschweig. Die letzte Quali-Chance für Paris gibt es am Wochenende: „Knallharte Vierkämpfe“ - für welche DLV-Stars es besonders spannend wird.

Ausgerechnet Corona! Zweimal in Folge musste Braunschweig deutsche Leichtathletik-Meisterschaften vor leeren (2020) beziehungsweise fast leeren Rängen (2021) ausrichten. In diesem Jahr sollte bei den dritten Titelkämpfen in der Löwenstadt innerhalb von fünf Jahren das Thema endlich beerdigt sein. Doch nun fällt der größte Star auf der „Road to Paris“ aus – ausgerechnet wegen einer Covid-Infektion. „Ich hatte mich sehr auf den Start vor heimischem Publikum gefreut“, sagt Weitsprung-Ikone Malaika Mihambo, die gerade in Rom mit einem 7,22-Meter-Sprung Europameisterin geworden war. „Das war immer ein ganz toller Wettkampf und hat viel Spaß gemacht.“

Acht Mitglieder der DLV-Delegation hätten sich bei der EM in Rom vor zwei Wochen infiziert, berichtete Leistungssport-Vorstand Jörg Bügner, darunter nur zwei Athleten. Aber dazu zählte eben die Galionsfigur der deutschen Leichtathletik. „Wir werden alles dafür tun, dass sich Malaika noch gut auf die Olympischen Spiele vorbereiten kann“, versprach er. Die 30-Jährige, die das Braunschweiger Publikum seit der Team-EM 2014 stets zuverlässig durch ihr Auftreten wie ihre Leistungen verzaubert hatte, betonte, sie könne schon wieder trainieren, nur für die DM reiche es eben noch nicht.

Mihambo-Absage traurig für die Fans in Braunschweig - die meisten DLV-Stars kommen aber

Schade für die Fans, die bis auf wenige weitere verletzungs- oder krankheitsbedingte Ausfälle, wie die deutsche Langstrecken-Rekordhalterin Konstanze Klosterhalfen, in den 36 Entscheidungen die besten deutschen Leichtathleten zu sehen bekommen sollen. „Denn auch die Normerfüller für Paris müssen sich in Braunschweig präsentieren, das ist eine Nominierungs-Voraussetzung“, unterstrich Bügner. 40 Athleten hätten die Olympianorm bereits erfüllt - ohne die Staffeln, berichtete er. „Und ich hoffe, dass in Braunschweig noch einige dazukommen.“

Zum Beispiel Speerwerfer Johannes Vetter. Beim Verband hofft man, dass der deutsche Rekordhalter (97,76 Meter) nach zwei Jahren Verletzungspause auf den letzten Drücker die Direktnorm von 85,50 Meter knackt. „Er hat nur noch diese eine Chance in Braunschweig“, verdeutlicht Bügner. Doch so ein Spitzenathlet müsse mit diesem Druck umgehen können.

Letzte Chance auf Paris: Speerwurf-Rekordhalter Johannes Vetter muss im Eintracht-Stadion Norm bieten

Wer die Direktnorm nicht schafft, aber - anders als Vetter - bereits gute Vorleistungen gebracht hat, kann es auch noch über die Weltrangliste von World Athletics zu Olympia schaffen. Die Deadline dafür ist der 30. Juni, „dann fällt für alle der Vorhang“, verdeutlicht Bügner. Wer also in Braunschweig noch eine Topleistung raushaut, kann dadurch seine gute Position im Ranking verteidigen oder entscheidende Plätze gutmachen.

In vielen Disziplinen dürfen die Fans zumindest spannende Zwei- oder Dreikämpfe von Topathleten um den Titel erwarten, der für Normerfüller einen Paris-Startplatz garantiert. „Oftmals klaffen hinter dieser kleinen Spitze aber gewisse Lücken“, räumt Bügner ein, beispielsweise im Blick auf die Mittelstrecken oder einige Sprung- und Wurfdisziplinen bei den Frauen. „Und ich erhoffe mir, dass sie teilweise in Braunschweig schon durch Nachwuchsleute geschlossen werden.“

Mit seinen Trainern habe er im Eintracht-Stadion jedenfalls nicht nur die Paris-Vorbereitung im Fokus, sondern schaue sich bereits nach Olympiakandidaten für 2028 um. „Eine deutsche Meisterschaft ist ja auch dafür da, dass junge Athleten auf sich aufmerksam machen und sich für internationale Wettkämpfe empfehlen.“

Leichtathletik-Verband erwartet heiße Rennen um die Staffel-Plätze - Trio des VfL Wolfsburg mischt mit

Aber es gibt auch Disziplinen, in denen von Freitag bis Sonntag emotional gefightet werden wird, wo es nämlich mehr starke Kandidaten als Olympia-Startplätze gibt. Das gilt beispielsweise für die Sprintstrecken, auf denen bei Frauen wie Männern noch Einzel-Normen fallen könnten, auf denen es aber auch um die Staffel-Tickets für Paris geht. Auch die drei EM-Starter des VfL Wolfsburg, Youngster Nele Jaworski, Deniz Almas und Luna Bulmahn, mischen in diesen Rennen aussichtsreich mit.

Bei den Männern wird sicherlich schon in den Vorläufen am Samstag, 12 Uhr, die Post abgehen, denn so ausgeglichen und schnell war die deutsche 100-Meter-Spitze seit vielen Jahren nicht mehr. Gleich sechs deutsche Sprinter, einschließlich Almas, sind in diesem Sommer schon unter 10,20 Sekunden geblieben. Und 200-Meter-Ass Joshua Hartmann (Köln) war zuletzt sogar nah dran, über 100 Meter deutschen Rekord zu laufen. Kevin Kranz (Wetzlar) und Robin Ganter (Mannheim) fallen allerdings aus.

„Knallharte Vierkämpfe“ um drei Olympia-Tickets beim Diskuswurf erwartet

Bei den Frauen versucht Ex-Europameisterin Gina Lückenkemper (Berlin), ihren sechsten Freiluft-Titel zu erkämpfen, in Braunschweig wäre es ihr erster. Sie präsentiert sich diese Saison konstant gut, auch Rebekka Haase (Wetzlar) hat mit einer Saison-Bestzeit von 11,07 Sekunden die Olympia-Norm bereits erfüllt.

„Internen Wettbewerb auf höchstem Niveau“ erwartet der DLV-Experte auch über 3000 Meter Hindernis, denn EM-Silbermedaillengewinnerin Gesa Krause (Trier) hat starke Konkurrentinnen bekommen. Im Diskuswurf der Männer, wo Routinier Daniel Jasinski (Wattenscheid) drei junge Normerfüller vor der Nase hat, und der Frauen, wo Kristin Pudenz (Potsdam) nach verpasster EM liefern muss, kündigt er „knallharte Vierkämpfe“ um die drei Paris-Tickets an. Auch im Hochsprung, Kugelstoßen und Weitsprung der Frauen, selbst ohne Mihambo, sei die Konkurrenz stark besetzt. „Da wird wenig Zeit zum Durchatmen sein“, kündigte Bögner im Blick auf den wegen der Fußball-EM dicht gedrängten Zeitplan an den beiden Wochenend-Nachmittagen an.

Braunschweiger Duell zum Meisterschafts-Auftakt am Freitag über 5000 Meter

Und auch schon zum Auftakt am Freitag bei den 5000-Meter-Läufen mit den Braunschweigern Tom Förster (LG/TV) und Artur Beimler (BLC) dürfte es angesichts der vielen gemeldeten Prominenz auch von Ober- und Unterdistanzen spannend werden. Bei den Frauen fehlen Hallen-Europameisterin Hanna Klein (Tübingen) nur wenige Sekunden zur Direkt-Norm.

Nach den Titelkämpfen heißt es auf der „Road to Paris“ zu warten, zumindest für jene Athleten, die sich nicht direkt qualifiziert haben oder vom DLV ausgewählt werden. Die erste Juli-Woche könne schon noch ins Land gehen, ehe World Athletics die Weltrangliste ausgewertet und die Startplätze übermittelt habe, so dass das deutsche Leichattheltik-Team für Paris feststehe, verdeutlicht Bügner.

Das ist in Braunschweig erstmal egal. An leistungsfördernder Stimmung soll es zumindest am Samstag und Sonntag nicht mangeln, laut DLV sind für beide Tage jeweils schon deutlich mehr als 10.000 Tickets verkauft. Auch die Wettkampfanlagen seien teilweise nochmal verbessert worden, zum Beispiel der Weitsprung-Anlauf, betonte Braunschweigs Stadionchef Stephan Lemke. „Wir werden den Athleten allerbeste Bedingungen für gute Leistungen bieten.“ Hauptsache, das gilt dann auch fürs Wetter.

Leichtathletik-DM: Freitag ab 18 Uhr City-Run (Anmeldung noch vor Ort möglich) ins Stadion (freier Eintritt), Samstag ab 12 Uhr, Sonntag ab 10.30 Uhr. Eintracht-Stadion Braunschweig.

Tickets: online auf leichtathletik.de oder an den Tageskassen, die eine Stunde vor Wettkampfbeginn öffnen.