Dortmund. Heimspiel für die Türken? 40.000 Fans werden zum Spiel gegen Portugal in Dortmund erwartet. Das Spiel der Gruppe F im Live-Ticker.

25.000 Fans auf dem Weg zum Stadion: Auch beim zweiten Gruppenspiel der türkischen Nationalmannschaft erinnert viel an ein Heimspiel in Dortmund. Um 18 Uhr (ZDF und MagentaTV) treffen die Türken auf Portugal. Beide Teams konnten mit einem Sieg in die EM starten.

„Es wird hart“, erklärte Rafael Leao vom AC Mailand vor der Partie am Samstag (18.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) gegen die Türken, die wohl von mehr als 40.000 Fans im Stadion (Kapazität: 62.000) angefeuert werden. „Wir zählen auf jeden Portugal-Fan“, sagte der 25-Jährige.

Portugals Trainer Roberto Martinez verwies auf das Spiel gegen Georgien, als die türkischen Anhänger bereits einen Großteil des Dortmunder Stadions übernommen hatten: „Es war sehr atmosphärisch - die Tribünen waren voll.“

Durch einen Sieg gegen die Türken hätte Portugal in der Gruppe F den Einzug in die K.o-Runde vorzeitig sicher. Nach dem holprigen Start gegen Tschechien (2:1) hofft Leao auf „eine bessere Show für das Publikum“.

Der Superstar der Portugiesen: Cristiano Ronaldo jubelt mit Francisco Conceicao. © dpa | Hendrik Schmidt

Der 50 Jahre alte Martinez erklärte, dass das Offensivspiel der Portugiesen nicht allein auf Superstar Cristiano Ronaldo ausgerichtet sei. „Wir brauchen nicht einen Spieler vorne“, sagte der Spanier über die gegen Tschechien stockende Offensive. „Wir wollen fünf, sechs oder sieben Spieler im Angriffsdrittel“. Nichtsdestotrotz sei Ronaldo „sehr wichtig für uns“.

Vor der EM-Begegnung hat es beim Fanwalk türkischer Fans am Samstag 36 Strafanzeigen wegen verbotenen Zündens von Pyrotechnik gegeben.

Georgien und Tschchien trennen sich unentschieden

Im anderen Spiel der Gruppe trennten sich Georgien und Tschechien mit einem 1:1 (1:0)-Unentschieden.