Barcelona. Seit zweieinhalb Jahren hat Lewis Hamilton kein Rennen mehr gewonnen. Sein Wechsel zu Ferrari 2025 macht die Situation nicht einfacher.

Die Rückkehr der Formel 1 auf die klassischen europäischen Rennstrecken ist ein Fall von Hoffnung. Die Rennwagen für Barcelona sind noch einmal technisch aufgemotzt worden, von jetzt an gilt es richtig. Aber wo bleibt der Mensch, was hilft gegen die Zweifel im Kopf? Rekordweltmeister Lewis Hamilton steckt in einer persönlichen Krise, der vielleicht größten seiner Karriere.

Hamiltons Rundenzeiten knabbern an seinem Ego

Dass er seit zweieinhalb Jahren kein Rennen mehr gewonnen hat, dass er es in dieser Saison noch nicht einmal aufs Podium schaffte, sind alles Fakten, die sich locker auf die technischen Probleme von Mercedes schieben lassen könnten. Doch der Silberpfeil ist besser geworden, hat wieder den Anschluss nach oben geschafft. Für die Leistungsbeurteilung Hamiltons sind nicht allein die Rennergebnisse heranzuziehen, ganz entscheidend ist der direkte Vergleich mit dem Teamkollegen auf eine schnellste Runde. Und im Qualifikations-Duell steht es zwischen Hamilton und seinem britischen Landsmann George Russell vor dem Großen Preis von Spanien an diesem Wochenende eins zu acht. Das kratzt an der Ehre, das nagt am Ego. Zuletzt in Montreal war Hamilton als Vierter ins Ziel gekommen, während Russell es erstmals in diesem Jahr auf die Pole Position und dann aufs Podium schaffte.

Hamilton: „Ich muss nochmal ganz von vorn anfangen“

Hamiltons ganzer Frust entlud sich hinterher, er hatte beim Großen Preis von Kanada sogar eine echte Siegchance gewittert, vielleicht die beste Möglichkeit des ganzen Jahres. Doch es gab keine Schuldzuweisungen, sondern nur einen kurzen Vortrag in Selbstkritik: „Bei diesem Ergebnis mögen einige Dinge eine Rolle gespielt haben, aber vor allem ich selbst.“ Es sei eines der schlechtesten Rennen gewesen, die er je gefahren ist. Motivation war für den 39-Jährigen nie ein Problem, ganz im Gegenteil. Jetzt aber gesteht er ein: „Ich muss nochmal ganz von vorn anfangen. Wenn ich meinen Kopf wieder richtig eingestellt habe, werde ich irgendwann wieder bessere Ergebnisse erzielen.“ Momentan ist er bloß Achter der Gesamtwertung.

Die Kritiker von außen sind schnell mit Gründen bei der Hand, die beliebteste Variation im Fahrerlager ist jene, die Hamilton das Interesse abspricht, seit kurz vor dem Saisonstart sein Wechsel für 2025 zu Ferrari verlautete. In Kenntnis der Rennfahrerseelen erscheint das natürlich unsinnig, aber die Zweifel sind gesät. Schließlich kommt Hamilton seit dem Reglementwechsel nicht mit seinem Silberpfeil klar, und hat wohl auch den Glauben an die Techniker verloren. Aber darin, sich zu quälen, war er immer schon außergewöhnlich. Keine Frage auch, dass er sich von dem Team, dem er alles zu verdanken hat, ordentlich verabschieden will, möglichst als Sieger. Er muss sich nicht erst künftig bei der Scuderia beweisen, sondern jetzt gerade.

Der siebenfache Weltmeister steckt in einer Sinnkrise, und Ausdruck dessen ist eine gewisse Paranoia. Mit kryptischen Bemerkungen nach unglücklichen Rennergebnissen im ersten Saisondrittel hat er in Frage gestellt, ob er überhaupt noch das gleichwertige Material bekommt. Von Benachteiligung kann aber keine Rede sein, meistens war es Hamilton selbst, der sich mit einem ganz eigenen Weg der Rennwagenabstimmung verrannt hatte. Aber die Zweifel am Fairplay des eigenen Teams sind ein höchst sensibles Thema, und sie deuten auf Beziehungsprobleme hin. Die Männerfreundschaft zwischen Teamchef Toto Wolff und seinem Ausnahmefahrer galt bisher als die engste in der Königsklasse, aber es scheint Risse zu geben. Da schwingt auf beiden Seiten eine gewisse Enttäuschung mit, sie hat sich offenbar verfestigt. In einem schwieriger gewordenen Umfeld entstehen leichter Verschwörungstheorien.

Fast schon verzweifelt experimentiert er in diesem Jahr mit der Technik. Aber mal stimmt der Reifendruck nicht, dann nimmt er den falschen Flügel. Bei einem Mann mit der Erfahrung von 18 Formel-1-Rennjahren ein klares Zeichen dafür, dass er hochgradig verunsichert ist, seit er seinen eigenen Ansprüchen nicht mehr genügt. In den Rennen selbst blitzt immer wieder die alte Gefährlichkeit auf, der Instinkt ist demnach noch in Takt. Aber die Qualifikationsergebnisse lassen stark zu wünschen übrig für einen, der mit 104 Pole-Positionen einsam die Rekordwertung anführt. Allein, dass er endlich wieder ein Auto zur Verfügung hat, mit dem er um Siege kämpfen kann, gibt ihm einen Hoffnungsschimmer. Bei drei Rennen innerhalb von drei Wochen ist er jetzt beweispflichtig.

Formel 1: Unzufriedenheit ist ein starker Antrieb

Ausgerechnet jetzt, wo Mercedes nach einem langen, zähen Kampf der Techniker den Weg zurück in die Spitzengruppe wieder geschafft hat und einen souveränen Leader braucht. Der 13 Jahre jüngere Russell hat noch nicht beweisen können, dass er diese Stabilität besitzt, weshalb Hamilton dringend einen Befreiungsschlag in eigener Sache benötigt. Dazu muss seine Energieblockade lösen, darf die Zweifel nicht zu tief in sich dringen lassen. Unzufriedenheit wiederum ist ein starker Antrieb, das hat er früh in seiner Karriere beim Kampf gegen den scheinbar übermächtigen Teamrivalen Fernando Alonso gezeigt. Aus diesem Zwist ist er gestärkt hervorgegangen, es war die Grundlage für seinen ersten Weltmeistertitel. Aber so einfach lässt sich die Motivationsfrage diesmal nicht lösen, wenn das eigene Ich der große Gegner ist.