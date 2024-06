Essen. England enttäuscht auch im zweiten EM-Gruppenspiel gegen Dänemark. Per Mertesacker und Christoph Kramer holen zum Rundumschlag aus.

Dem künftigen König von England dürfte nicht gefallen haben, was er am Donnerstagabend im Frankfurter Fußballstadion sah. Prinz William war zur EM nach Deutschland gereist, um im zweiten Gruppenspiel gegen Dänemark den vorzeitigen Einzug seiner Engländer ins Achtelfinale der Europameisterschaft zu sehen. Doch daraus wurde nichts. Ein Tor von Bundesliga-Torschützenkönig Harry Kane (18. Minute) war vor 47 000 Zuschauern nicht genug für die uninspirierten Three Lions. Für die Dänen gelang Morten Hjulmand (34.) in Folge eines Fehlpasses von Kane der sehenswerte Ausgleich zum 1:1 (1:1)-Endstand.

„Was für eine schreckliche Leistung“, schimpfte der Daily Mirror auf seiner Internetseite nach dem zweiten Gruppenspiel des Mitfavoriten auf den EM-Titel. Auch die deutschen TV-Experten nahmen nach der vor allem im zweiten Durchgang erschreckend schwachen Leistung kein Blatt vor den Mund. Der frühere England-Legionär Per Mertesacker rechnete im ZDF gnadenlos mit Trainer Gareth Southgate und seiner Mannschaft ab. „Das war sehr enttäuschend. Viele Spieler arbeiten in England unter Pep Guardiola und Mikel Arteta. Aber hier können sie gar nichts umsetzen. Sind sie kaputt und platt nach der langen Saison? Ich kann es nicht sagen“, sagte der Weltmeister von 2014.

ZDF-Experte Christoph Kramer zerlegt England-Trainer Southgate

Deutlich wurde auch sein früherer DFB- und aktueller ZDF-Kollege Christoph Kramer. Der Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach rechnete gnadenlos mit dem englischen Trainer ab. „Wer so einen Kader wie England hat, kann nicht wie Union Berlin spielen“, sagte Kramer über die defensive Ausrichtung des EM-Finalisten von 2021. Die Profis der Three Lions nahm er in Schutz. „Die Spieler tun mir leid, sie werden sauer sein, weil sie so einen Fußball spielen müssen.“

Christoph Kramer (l.) und Per Mertesacker hatten beim Spiel Deutschland gegen Ungarn Spaß. Der Auftritt von England gegen Dänemark hat den ZDF-Experten nicht gefallen. © Getty Images | Alexander Hassenstein

Kritik übte das ZDF-Duo auch an Bayern-Star Harry Kane. Der Mittelstürmer erzielte zwar das 1:0, leistete sich aber vor dem 1:1 der Dänen einen schlimmen Fehlpass. „Was macht Harry Kane da?“, fragte Mertesacker, als er die Bilder vor dem Bildschirm sah. „Er soll vorne die Bälle festmachen und spielt dann hinten so einen Ball.“

Deutschland könnte im EM-Achtelfinale auf England treffen

Während England mit vier Zählern zumindest mit dem Weiterkommen planen kann, geht es für Dänemark, Slowenien (jeweils zwei Punkte) sowie Serbien (ein Punkt) am Dienstag (21.00 Uhr) um alles. Der Gruppenzweite würde im Achtelfinale auf Deutschland treffen, sofern die DFB-Elf gegen die Schweiz den Gruppensieg perfekt macht. Die Engländer können aber aus eigener Kraft den Gruppensieg holen, wenn sie Außenseiter Slowenien besiegen.

DFB-Team: Die aktuellsten News zur deutschen Nationalmannschaft