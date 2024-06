Gelsenkirchen. Kracher auf Schalke: In Gelsenkirchen treffen die beiden Mitfavoriten Spanien und Italien aufeinander. Das EM-Spiel im Live-Ticker.

Der spanische Nationaltrainer Luis de la Fuente sieht im Fußball-Klassiker gegen Italien ein entscheidendes Spiel bei dieser EM und ein „vorgezogenes Finale“. „Es ist das bisher wichtigste Spiel“, sagte de la Fuente vor dem Duell am Donnerstag (21.00 Uhr/ZDF/Magenta TV) in Gelsenkirchen. Der Sieger der Partie hat den Einzug ins Achtelfinale als Gruppensieger sicher. Kroatien und Albanien trennten sich am Mittwoch mit einem 2:2.

„Wir sind uns in vielen Punkten ähnlich, deshalb wird es ein kompliziertes Spiel. Ein Spiel auf Topniveau, auf das wir uns alle freuen können“, sagte de la Fuente am Mittwoch mit Blick auf den Titelverteidiger. Italien hatte zum EM-Auftakt 2:1 gegen Albanien gewonnen.

Spanien gegen Italien: Das Spiel heute im Live-Ticker

De la Fuente stehen nach dem 3:0-Auftaktsieg gegen Kroatien alle Spieler im Kader zur Verfügung. Ob er seine Startelf ändert, will der 62-Jährige erst am Spieltag selbst entscheiden. Als Turnierfavorit sieht der Coach seine Auswahl trotz der überzeugenden Leistung zum Start nicht. „Wir müssen demütig bleiben und mit beiden Beinen auf den Boden“, forderte er. „Ich habe auch andere Teams gesehen, die sehr stark sind“, sagte de la Fuente und nannte als Beispiele Deutschland, England, Frankreich und Italien.

DFB-Team: Die aktuellsten News zur deutschen Nationalmannschaft