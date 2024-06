Essen. Ex-Nationalspieler Jonas Hector hat seine Karriere vor einem Jahr beendet. Bei der EM 2024 ist er im Magenta-Format „Pille-Palle“ zu sehen.

Acht Jahre sind bereits vergangenen, seit Jonas Hector (34) den sportlichen Höhepunkt seiner Karriere als Profifußballer erlebt hat. Am 2. Juli 2016 verwandelte der langjährige Spieler des 1. FC Köln im Viertelfinale der EM 2016 den entscheidenden Elfmeter für Deutschland gegen Italien. In Bordeaux traf Hector mit einem verunglückten Linksschuss gegen Italiens Weltklasse-Torwart Gianluigi Buffon und ließ die ganze Nation jubeln.

Auch bei dieser Europameisterschaft tritt Jonas Hector wieder vor vielen Menschen auf, allerdings in einer ganz anderen Funktion. Der 43-fache Nationalspieler Jonas Hector ist an der Seite von Schauspieler Fahri Yardim in der Late-Night-Show „Pille-Palle“ beim Streamingsender MagentaTV zu sehen. Die Folge nach dem zweiten Deutschland-Spiel gegen Ungarn (2:0) war bereits die zweite Sendung mit dem Duo. Die nächste gibt es am Sonntag nach dem letzten Jeweils eine Folge wird ab 23:30 Uhr an jedem Gruppenspieltag der deutschen Mannschaft sowie am finalen Gruppenspieltag (26.6) ausgestrahlt. Insgesamt zehn 30-minütige Episoden sind an ausgewählten Spieltagen geplant.

Jonas Hector tritt nach Deutschland-Spielen bei „Pille-Palle“ auf

Die Unterhaltung soll im Vordergrund stehen. Yardim erklärt den etwas anderen Ansatz von „Pille-Palle“: „Trost spenden, wo Trost angebracht ist, und jemandem unter die Arme greifen, unter die schwitzigen Arme, wenn er sich freut. .Im Grunde versuchen wir das Unmögliche: Wir versuchen, Deutschland Fußball auf einer gefühlvollen Ebene zu erzählen.“, sagte der Hamburger in einer Presserunde von Magenta TV. In seiner Rolle bei Pille-Palle (auch zu sehen bei MagentaTV+) sieht sich Fahri Yardim als „Hauptberichterstatter der Fankultur“, der versucht „Deutschland Fußball auf einer gefühlvollen Ebene zu erzählen.“

Jonas Hectors größter Moment als Fußballer: 2016 verwandelt er den entscheidenden Elfmeter im Viertelfinale gegen Italiens Legende Buffon. © picture alliance / Pressefoto UL | dpa Picture-Alliance / Pressefoto ULMER

Jonas Hector wiederum freut sich nach den ersten beiden von geplanten zehn Sendungen auf mehr: „Es ist cool, solche Sachen auch mit Leuten aus anderen Gewerken mal zu machen.“ Als prominenter Gast auf der Couch war am Mittwochabend Moderatorin und Influencerin Aminata Belli dabei.

Fahri Yardim saß in der D-Jugend auf der Bank

Beide sehen den Fokus ganz klar auf Seiten der Fans: „Ich bin sozusagen Hauptberichterstatter der Fankultur, weil ich schon seit D-Jugend-Zeiten auf der Bank saß“, betont Yardim Ich habe immer eine sehr schöne Vogelperspektive auf den Fußball gehabt, während Jonas viel zu nah dran war als Spieler. ... Ich habe einen herzlichen Weitblick auf den Fußball, den ich versuche in diese Show zu gießen.“

DFB-Team: Die aktuellsten News zur deutschen Nationalmannschaft

Jonas Hector hat in den Augen von Yardim bei Pille-Palle eine klar definierte Rolle. Dabei wird deutlich deutlich, worum es dem TV-Duo geht. Zu später Stunde sollen Fußball-Fans unterhalten und zum Lachen gebracht werden: „Hector (hat) eigentlich keine Berechtigung, neben mir zu sitzen, außer ein abgerutschter Elfmeter gegen Buffon. Er hat Buffon traumatisiert mit einem verunglückten Schuss. Da hat das Universum für Jonas Hector entschieden, ihn Richtung MagentaTV zu spülen an meiner Seite - und natürlich, dass er ein echt herzlicher Mensch ist.... Ich weiß noch, wie ich da in einer Metal-Bude hing, und da haben wir mit Freunden dieses Italienspiel geguckt. Und es war schrecklich, was da alles in einem passierte bei diesem Elfmeterschießen. Und dann tritt Jonas Hector an, und ich weiß noch, wie ich geschrieben habe “Nein!‘ - und dann rutscht der Ball unter Buffon durch.„

Jonas Hector bei „Pille-Palle“ der „Introvertierte“

Seine Rolle bei Pille-Palle sieht Jonas Hector ähnlich wie Fahri: „Ich lasse ihn gerne machen. Das hat man in der ersten Folge schon gesehen. Fahri ist eher der Extrovertierte, ich der Introvertierte. Ich mach“s ein bisschen kürzer immer, was ja auch unsere Rollen ein bisschen ausmacht in der Sendung. Ich glaube, da kriegen wir es gut hin uns zu ergänzen. Das auch ein bisschen rauszukitzeln, was der andere nicht so hat.„

Über den aktuellen Fußball hat der frühere Linksverteidiger in der Magenta-Runde aber auch noch gesprochen. Der Ex-Nationalspieler ist wie viele andere auch sehr zufrieden mit dem deutschen Start in die Heim-EM: „Ich glaube, es war ein überragender Auftakt ins Turnier. ... Ich bin jetzt mal gespannt, wie die nächsten Spiele so werden.“

EM 2024: Jonas Hector lobt Maxi Mittelstädt

Seinem Nachfolger auf der Linksverteidigerposition Maxi Mittelstädt, der gegen die Ungarn das zweite Tor von Ilkay Gündogan mustergültig vorbereitete, bescheinigt Jonas Hector, er habe „eine überragende Runde beim VfB gespielt - und er macht es ja auch in der Nationalmannschaft wirklich gut.“

Seine Showerfahrung bei Pille-Palle sei „natürlich spannend, weil ich so was noch nicht gemacht habe. Zu gucken, was dabei rauskommt. ... Und es bleibt weiter spannend und sehr aufregend. Es ist cool, solche Sachen auch mit Leuten aus anderen Gewerken mal zu machen.“