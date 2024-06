München. Zweiter Spieltag in der EM-Gruppe C: Slowenien trifft am Donnerstag um 15 Uhr auf Serbien. Gespielt wird in München. Der Live-Ticker.

Sloweniens Fußballer stellen sich für ihr zweites EM-Gruppenspiel gegen Serbien auf ein hitziges Duell ein. „Trotz der großen Rivalität und der Bedeutung des Spiels sollten wir verstehen, dass es immer um Respekt und Fairness geht“, mahnte Nationaltrainer Matjaz Kek vor der Begegnung am Donnerstag (15.00 Uhr/MagentaTV) in München. Hier können Sie die Partie im Live-Ticker verfolgen.

+++ Hier finden Sie ab ca. 14.30 Uhr den Live-Ticker zu Slowenien - Serbien +++

Der Slowene Petar Stojanovic richtete eine ähnliche Bitte an die Anhänger. „Es wird ein phänomenales Spiel auf dem Platz und auf den Tribünen. Es gibt große, viele Emotionen. Ich möchte die Fans dazu aufrufen, uns auf gute Art im Geiste des Fair Plays anzufeuern“, sagte der Abwehrspieler von Sampdoria Genua.

Durch die räumliche Nähe zum Spielort München dürften reichlich Fans aus beiden Ländern kommen. Schon zum ersten Slowenien-Spiel (1:1 gegen Dänemark) waren an die 20.000 Landsleute nach Stuttgart gereist. Die Serben, die zum Auftakt 0:1 gegen England verloren hatten, werde sein Team nicht unterschätzen, versicherte der 62-jährige Kek und zeigte sich zugleich selbstbewusst: „Wir werden beweisen können, dass wir es verdienen, hier zu sein.“

EM 2024: Slowenien will den Sieg gegen Serbien

Der Underdog der Gruppe C hat gegen Dänemark schon für einen ersten Punkt gesorgt. Der frühe Gegentreffer von Christian Eriksen beeindruckte Slowenien nur kurz. Das Spiel kippte, sie bekamen selber ihre Chancen und nutzen eine davon zum Ausgleichstreffer.

DFB-Team: Lesenswerte Stücke zur Nationalmannschaft

Ein erneuter Punktgewinn im Balkan-Duell wäre eigentlich zu wenig, da man am letzten Spieltag von England trifft. Gleichzeitig würde man sich mit einem Sieg eine gute Ausgangslage verschaffen, um mindestens als einer der besten Gruppendritten weiterzukommen.

Andraz Sporar nach seiner vergebenen Chance im ersten Gruppenspiel gegen Dänemark. © AFP | LLUIS GENE

EM 2024: Serbien im Duell mit Slowenien unter Zugzwang

Durch die knappe Niederlage gegen England stehen die Serben bereits am zweiten Spieltag unter leichtem Zugzwang. Denn wenn das Team von Dragan Stojkovic erneut verliert und die „Three Lions“ in der Partie um 18 Uhr gegen Dänemark die nächsten drei Punkte einsammeln, könnte man sich nur noch mit einem Sieg, welcher auch in der Höhe stimmen müsste, als einer der besten Gruppendritten für das Achtelfinale qualifizieren.

Dabei hat Serbien sich gegen Englands Starensemble gar nicht schlecht verkauft, zumindest konnte sich die Offensiv-Power nicht ausfalten. Zwar hat sich das, auch zum Unverständnis von Christoph Kramer, in der Vergangenheit schon öfter bewiesen, dass aus dem Titelkandidaten vor dem Turnier eine mittelstarke Mannschaft wird, dennoch haben die Serben wohl einen Anteil daran, dass England über 90 Minuten nur drei Schüsse auf das Tor verzeichnet.