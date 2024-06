Stuttgart. Robin Gosens ist beim EM-Spiel Deutschland - Ungarn als Co-Kommentator bei Magenta TV im Einsatz. Den Start des Spiels hat er verpasst.

Es war ein hektischer Nachmittag für Robin Gosens. Der deutsche Nationalspieler, der für die Europameisterschaft im eigenen Land nicht nominiert wurde und stattdessen als TV-Experte im Einsatz ist, musste sich am Mittwoch über die deutsche Bahn ärgern. Sein Zug nach Stuttgart, wo die deutsche Nationalsmannschaft seit 18 Uhr im zweiten EM-Gruppenspiel gegen Ungarn antritt, hatte Verspätung. Zudem staute es sich rund um das Stadion. Die Deinstreise wurde für den Profi von Union Berlin zu einem Ärgernis.

Robin Gosens war deshalb nicht ganz pünktlich beim Spiel. Erst kurz nach dem Anpfiff des zweiten deutschen Gruppenspiels gegen Ungarn nahm Gosens am MagentaTV-Mikrofon Platz. „Ich habe noch gar nicht guten Abend gesagt. Guten Abend, ich bin jetzt auch angekommen“, sagte der Außenverteidiger nach etwa fünf gespielten Minuten. Angaben von MagentaTV zufolge wurde Gosens mit einer Fahrrad-Polizei-Eskorte ins Stadion gebracht.

Deutschland gegen Ungarn: Gosens bekommt Musiala-Tor mit

Ein Tor hat der 29-Jährige während seiner Abwesenheit nicht verpasst. Das fiel erst in der 22. Minute durch Jamal Musiala. Deutschland reicht gegen Ungarn ein Sieg, um den Einzug in das Achtelfinale der Heim-EM perfekt zu machen.

„Ich habe Lust auf diese EM im eigenen Land! Für mich war nach meiner Nicht-Nominierung klar, dass ich die EM dennoch als Fan verfolgen werde. Als dann die Anfrage von MagentaTV kam, habe ich schnell gemerkt, dass ich Lust habe, mich als Experte auszuprobieren“, sagte Gosens vor dem EM-Start zu seiner Rolle als TV-Experte.

Robin Gosens vor Rückkehr nach Italien

Seinen ersten Einsatz hatte Gosens bereits am Freitagabend beim Turnierstart rund um das Eröffnungsspiel von Gastgeber Deutschland gegen Schottland (5:1) in München mit Moderator Johannes B. Kerner und Michael Ballack. Es folgte das Spiel gegen Ungarn. Gosens hat in seiner Karriere auch in den Niederlanden und vor allem in Italien gespielt. Medienberichten zufolge steht er in diesem Sommer vor einer Rückkehr in die Serie A.

