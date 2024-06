Essen. Portugal strebt in Gruppe F den Gruppensieg an. Die Türkei erwartet eine laute Atmosphäre, Tschechien will Platz zwei, Georgien ist Außenseiter.

Ähnlich wie in anderen Gruppen stellt sich eine Mannschaft als großer Favorit auf den Vorrunden-Sieg heraus. Das Starensemble der Portugiesen ist aber gleichzeitig auch ein Kandidat für den Titel. Gerade für den ehrgeizigen Ronaldo ist es vielleicht die letzte Chance auf eine Trophäe mit der Nationalmannschaft. Tschechien und die Türkei machen möglicherweise Platz zwei untereinander aus. Die Türkei verspricht sich eine lautstarke Atmosphäre von den Rängen, die sie zu ihrem Vorteil nutzen wollen. Georgien ist zwar großer Außenseiter, wird bei ihrer ersten EM-Teilnahme aber alles geben und sich nicht als Laufkundschaft verabschieden.

Auf 140 unterhaltsamen Seiten weckt das Magazin „Europa kickt im Revier" die Lust auf die EM 2024 im Ruhrgebiet.

Portugal: 2016 durchgemogelt, heute Favorit

Dass Portugal mit dem Starensemble ein Titelkandidat ist, ist kein Geheimnis. Jedoch ist der Gewinn der EM schon 2016 gelungen, damals eher überraschend. Mit viel mehr Glück hätte eine Mannschaft wohl nicht gewinnen können. Mit drei Unentschieden in der Gruppe sind die Portugiesen als einer der vier besten Drittplatzierten weitergekommen und haben sich über ein Elfmeterschießen und einem knappen Sieg ins Finale gemogelt, in dem man in der Verlängerung gewonnen hat.

Dieses Mal führt kein Weg an dem Gruppensieg vorbei, alles andere wäre eine Enttäuschung. Trotz einer Verteidigung mit Joao Cancelo sowie Ruben Dias und einem Mittelfeld mit Bruno Fernandes als auch Bernardo Silva überragt der mit Stars überfüllte Sturm, bestehend aus Joao Felix, Diogo Jota, Rafael Leao und Cristiano Ronaldo. Bei einem Gruppensieg Portugals und Deutschlands würden sich beide Mannschaften, bei Überstehen der weiteren K.-o.-Runden, im Halbfinale treffen.

Portugal: Der ewige Ronaldo, immer noch an Board

Eigentlich wechselt man in die MLS, um seine Karriere ausklingen zu lassen. Seit wenigen Jahren hat sich durch wahnsinnige Gehaltsangebote der Trend dahin entwickelt, dass Spieler immer häufiger nach Saudi-Arabien wechseln, aber nicht unbedingt zum Ende der Karriere, manche haben es auch im besten Fußballalter getan. Ronaldo ist nach Unstimmigkeiten mit Manchester United dorthin gewechselt. Früher war er die Hoffnung, tausende Fans verehrten ihn, Verteidiger fürchteten ihn.

Cristiano Ronaldo im Abschlusstraining vor dem Portugals erstem EM-Gruppenspiel. © dpa | Hendrik Schmidt

Heute stellt sich die Frage, wie gut ist er eigentlich noch? Steht er in der Star-Offensive überhaupt noch in der Startelf? Mit zehn Treffern war er der zweitbeste Torschütze der EM-Qualifikation, gegen Irland kürzlich im Testspiel traf er doppelt, einmal sogar sehenswert. Wie viel Aussagekraft seine 33 Treffer in der saudischen Liga haben, wird sich zeigen, wenn er sich wieder gegen europäische Topverteidiger beweisen muss. Es könnte für ihn sein letztes großes Turnier im Dress der Nationalmannschaft sein.

Tschechien: Diese Spieler sind bekannt

Im Kader von Nationaltrainer Ivan Hasek sind, mit drei Spielern von Bayer Leverkusen, Akteure, die wissen, wie man Spiele gewinnt. Patrick Schick hat zwar verletzungsbedingt die ganze Qualifikation verpasst, ist aber dennoch ein wichtiger Bestandteil der Nationalmannschaft. Als er im Klub wieder zur Verfügung stand, hat er sich sofort etabliert und Bayer durch einige späte Tore dazu verholfen, die Ungeschlagen-Serie bis in das Europa-League-Finale fortzuführen.

Adam Hlozek spielt bei der Werkself zwar nur eine unter geordnete Rolle, im Gegensatz dazu wird er im Trikot der Tschechen hoch gehandelt. Matej Kovar, der für Leverkusen in den Pokal-Wettbewerben im Tor stehen durfte, wird höchstwahrscheinlich wie auch im Liga-Alltag auf der Bank platznehmen müssen.

Patrick Schick, Adam Hlozek und Matej Kovar feiern gemeinsam den Gewinn der deutschen Meiterschaft. © Jürgen Fromme /firo Sportphoto | Jürgen Fromme

Neben Schick ist auch Tomas Soucek eine tragende Stütze der Tschechen. Bei West Ham United sieht man ihn kaum auf der Bank. Von 53 Pflichtspielen ist der Sechser 52-mal aufgelaufen. Der Abräumer im Mittelfeld führt die Nationalmannschaft als Kapitän auf den Rasen, hat zwar in der Defensive seine Qualitäten, hat sich mit zwölf Treffern in 68 Länderspielen allerdings hin und wieder auch in der Offensive ausgezeichnet.

Stammgast bei Europameisterschaften

Nach der Aufspaltung der Tschechoslowakei in zwei selbstständige Staaten hat Tschechien sich im Gegensatz zu Weltmeisterschaften für jede EM qualifiziert. Die erste war gleich die erfolgreichste, als man gegen Deutschland das Finale verloren hat. 2004 hat die „Reprezentace“ gegen den späteren Sieger Griechenland im Halbfinale verloren, in den folge Jahren war das Viertelfinale das höchste der Gefühle.

Bei der vergangenen EM sind die Tschechen unter den letzten Acht gegen das Überraschungsteam Dänemark ausgeschieden. Dieses Jahr haben sie sich als Gruppenzweiter hinter den punktgleichen Albanern ein Ticket gesichert. Hinter Portugal als Kandidat auf den Titel soll die Vorrunde als Zweitplatzierter beendet werden.

Türkei mit Heimvorteil

Bei der Heim-EM sind einige Spieler der türkischen Nationalspieler mit der Umgebung bestens vertraut. Viele wurden in Deutschland geboren und hätten sich sogar dafür entscheiden können, das Trikot des DFB zu tragen. Auch auf den Rängen der Stadien dürfte sich die Türkei über eine deutliche Mehrzahl ihrer Anhänger und eine laute Atmosphäre freuen.

Hakan Calhanoglu wird die türkische Nationalmannschaft als Kapitän auf das Feld führen. © firo Sportphoto/dppi | Piotr Matusewicz

Kein Geringerer als Hakan Calhanoglu bekleidet das Kapitänsamt der Türken. Der 30-Jährige war bis 2017 in Deutschland aktiv, ehe er dann zur AC Mailand gewechselt ist. Seit 2021 trägt er das Trikot des Stadtrivalen, bei dem er ordentlich aufgeblüht ist. Der gebürtige Mannheimer hat Inter Mailand mit seinem technischen Geschick im Mittelfeld sowie 13 Treffern zur italienischen Meisterschaft verholfen.

Neben ihm haben auch viele weitere seiner Kollegen in der Nationalmannschaft einen Bezug zu Deutschland. Mittlerweile Vorstandsmitglied des türkischen Verbandes, Hamit Altintop und Verteidiger Kaan Ayhan sind in Gelsenkirchen geboren. Ayhan stand in seiner Karriere neben seiner Zeit beim FC Schalke 04 auch bei Frankfurt und Düsseldorf unter Vertrag.

Aktuell verdient Kenan Karaman sein Geld bei Blau-Weiß, Ozan Kabak von der TSG Hoffenheim steht durch seinen Kreuzbandriss, den er sich im Testspiel zugezogen hat, nicht zur Verfügung. Beide hatten ihren Anteil an der EM-Qualifikation. Kenan Yildiz ist in Regensburg geboren und BVB-Profi Salih Özcan, der 2021 noch mit Deutschland U-21-Europameister wurde, stammt aus Köln.

Ex-Trainer Stefan Kuntz

Von September 2021 bis zu seiner Entlassung zwei Jahre und einen Tag später hat Stefan Kuntz die „Ay-Yildizlilar“ trainiert. Durch mittelmäßige Ergebnisse hat sich der Verband dazu entschieden, ihn durch Vincenzo Montella zu ersetzen. In seiner Zeit als Nationaltrainer hat er insgesamt 22 Spielern zu ihrem Debüt verholfen.

Eigentlich sollte Kuntz als TV-Experte bei der EM mitwirken, durch seinen neuen Job als Vorstand beim Hamburger SV wird jemand anderes seinen Platz einnehmen. Trotz des Rauswurfs wünscht er der Türkei dennoch ein erfolgreiches Turnier.

Ein Star im Sturm, einer auf der Bank

Mit Chwitscha Kvarazchelia hat Georgien einen internationalen Star im Angriff. Er alleine kann es nicht richten, das Fundament der Hoffnung bildet er dennoch. Beim italienischen Meister aus dem Jahr 2023 SSC Neapel war der Außenstürmer ein entscheidender Faktor, auch in dieser Spielzeit hat er eine wichtige Rolle gespielt, auch wenn die Saison in diesem Jahr für die SSC eine zum Vergessen war. „transfermarkt.de“ rechnet den Kader der Georgier auf 153,40 Millionen, Kvaratskhelia und der Torwart vom FC Valencia Giorgi Mamardaschwili machen zusammen 75 Prozent davon aus.

Willy Sagnol hat Georgien als Trainer zur ersten EM-Teilnahme geführt. © AFP | SAVO PRELEVIC

Willy Sagnol wird als Trainer für den EM-Debütanten an der Seitenlinie stehen und ist der zweite Star des Teams. Von 2000 bis 2009 hat er für FC Bayern München verteidigt, war 2017 für 10 Spiele Co-Trainer von Ancelotti und übernahm das Team als Interimstrainer für eine Partie selbst.

Georgien: Großer Außenseiter

Dass Georgien überhaupt an der EM-Endrunde teilnehmen darf, ist für das Land schon Erfolg genug. Die “Dschwarosnebi” (übersetzt die Kreuzzügler) waren in ihrer Historie noch nie Teil einer Europameister- oder Weltmeisterschaft. Auch die Qualifikation ist nicht gerade reibungslos verlaufen. Mit nur acht Punkten ist Georgien auf dem vierten und damit vorletzten Platz gelandet.

Der 75. der Weltrangliste hat durch den Gruppensieg in der Nations League dennoch die Möglichkeit erhalten, sich über die Play-offs zu qualifizieren. Und diese Chance haben sie genutzt. Nach einem 2:0-Sieg über Luxemburg ist die große Feier nach torlosen 120 Minuten im Elfmeterschießen gegen Griechenland ausgebrochen.