Düsseldorf. Der EM-Auftakt von Frankreich wird heiß erwartet. Am Montagabend starten Mbappé und Co. gegen Österreich ins Turnier. Der Live-Ticker.

Top-Nationen wie England, Italien oder Belgien haben sich zum Start in die EM 2024 nicht gerade mit Ruhm bekleckert - auch wenn sie mit Ausnahme der Belgier ihre Partien gewonnen haben. Und Frankreich? Zahlreiche Experten sehen in der Auswahl von Nationaltrainer Didier Deschamps den Top-Favoriten. Ob die Franzosen zumindest einen erfolgreichen Start ins Turnier hinlegen, zeigt sich am Montagabend (21 Uhr): In Düsseldorf geht es gegen Österreich. Hier können Sie die Partie im Live-Ticker verfolgen.

Beim zweimaligen Europameister (1984, 2000) und WM-Finalisten von 2022 steht vor allem Kylian Mbappé im Fokus. Der Ausnahmestürmer, der in diesem Sommer von Paris Saint-Germain zu Real Madrid wechselt, ist einer der größten Stars im Weltfußball und wird sein Team als Kapitän aufs Feld führen. In der vergangenen Woche hatte der 25-Jährige beim öffentlichen Training in Paderborn gefehlt und damit für Gerüchte um seinen Gesundheitszustand gesorgt - Mbappé ist aber fit und steht in der Startelf.

Unter Ralf Rangnick hat Österreich eine positive Entwicklung genommen. © dpa | Sebastian Gollnow

In der Offensive wird er flankiert von den früheren Bundesliga-Profis Marcus Thuram (Gladbach, jetzt Inter Mailand) und Ousmane Dembelé (BVB, jetzt PSG). Die Österreicher starten gar mit acht Spielern, die in Deutschland unter Vertrag stehen. Dazu kommt Trainer Ralf Rangnick. Verstecken muss sich die Alpenrepublik nicht, auch dank eines 2:0-Sieges gegen Deutschland im vergangenen November wird die ÖFB-Auswahl zum Kreis der Geheimfavoriten gezählt.

„Wir wissen, wie gut der Gegner ist. Aber wir wissen auch, dass wir in Bestform das Spiel gewinnen können“, sagte Rangnick vor der Partie. Ähnlich forsch gab sich Bayern-Mittelfeldmann Konrand Laimer: „Wenn wir unseren Fußball spielen, können wir jedem Gegner wehtun.“ Ob er und seine Mannschaft diesen Worten Taten folgen lassen können, zeigt sich dann am Montagabend.