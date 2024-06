Herzogenaurach. Das neue Sitzplatz-Auswahlverfahren der Uefa ist am Montag im DFB-EM-Quartier das Gesprächsthema Nummer eins. Ein Einblick.

Es war 11.01 Uhr, als im Medienzentrum des DFB-Quartiers das große Fluchen begann. Die Uefa hatte soeben die Platzbuchung der Pressetribüne für das EM-Eröffnungsspiel freigegeben. Ein neues Verfahren. „The newly launched Seat Selection Tool“, wie es in der Uefa-Mail heißt. Was dann an den Laptops der Journalisten passierte, führte wahlweise zu Panikattacken, Nervenzusammenbrüchen oder einfach nur zu Frustration. „An error occured“ oder „fail“ war zumindest noch eine Form von digitaler Reaktion. Bei anderen passierte nur eines: nichts.

Nach zehn Minuten der erste Jubelschrei. „Ihr müsst nur 20 Mal auf das Feld klicken, dann klappt‘s.“ Nicht nur die 90er-Jahre-Grafik erinnert an das gute alte Windows-Spiel Minesweeper, auch das wilde Klicken sorgt für Flashbacks an das PC-Spiel mit den grauen Feldern und den roten Minen. Die ersten Reporter verlieren die Nerven oder geben auf, andere verpassen das öffentliche Training, weil sie erfolglos auf ihren Wunschplatz klicken. Naja, war ja das erste Mal, da kann es schon mal ruckeln. Sollte man meinen.

Henrik Jacobs berichtet für die Funke Mediengruppe von der EM 2024. © Hamburger Abendblatt | Marcelo Hernandez

DFB-Team: Pressekonferenz mit Manuel Neuer wird zur Nebensache

Am Montag kam es zur Neuauflage, diesmal um 9 Uhr morgens. Rund um Herzogenaurach, Erlangen oder Nürnberg sitzen die Reporter an den Frühstückstischen in Klickbereitschaft. Um 9.01 Uhr das Déjà-vu. Los geht’s mit einem langen „loading“. Es folgt die Rückkehr der Minesweeper-Grafik. Und die Wiederholung der Fehlermeldungen. Nun sind Geduld und gute Nerven gefragt. Nach 30 Dauerklicks und einer Aktualisierung erscheint ein grünes Signal. „Confirmed“. Aufatmen im Funke-Apartment.

Rund um die Pressekonferenz mit Manuel Neuer bleibt das große Thema im Medienzentrum die Sitzplatzbuchung für das Ungarn-Spiel. „Das ist ja schlimmer als bei einem Taylor-Swift-Konzert“, entfährt es einem Reporter, der nach 40 Minuten seinen Halleluja-Moment erlebt.

Spannung erzeugen können sie bei der Uefa. Und am Ende hat auch jeder Reporter seinen Sitzplatz. „You can close this page now“, schreibt das Selection Tool. Und: „Have a great day.“ Danke gleichfalls.

