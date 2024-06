Essen. Streit um zu knappe Kleidung? Eine kroatische Instagram-Bekanntheit richtet sich mit deutlicher Kritik an Moderatorin Laura Wontorra.

„Liebe Laura, wenn ich so aussehen würde, würde ich für immer nur Winterkleidung tragen“. Mit diesen deutlichen, wie auch abwertenden Worten richtete sich Ivana Knöll in ihrer Instagram-Story an Moderatorin Laura Wontorra, die während der Europameisterschaft für MagentaTV die Spiele begleitet. Zu sehen ist ein Bild der 35-Jährigen mit Mikrofon in der Hand, darüber die dreizeilige Botschaft.

Ivana Knöll richtet sich in ihrer Instagram-Story an Moderatorin Laura Wontorra. © Screenshot Instagram

Worüber sich die 26-jährige Kroatin aufregte? Bei MagentaTV gab sie vor der Partie der kroatischen Nationalmannschaft gegen Spanien am Samstag in Berlin ein Interview und legte sich dabei unter anderem auf die Finalpartie Kroatien gegen Frankreich fest. Bekannt ist die Influencerin (3 Millionen Follower bei Instagram), die nach eigenen Angaben als Model und DJane arbeitet, nicht nur für ihre Fußballleidenschaft, sondern auch für ihren Kleidungsstil: Schon bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar feuerte sie ihr Nationalteam in oftmals freizügigen Outfits, wie einem Bikini im Muster der Flagge ihres Heimatlandes, an.

Kommentar von Johannes B. Kerner nach Interview im Kroatien-Bikini

Auch beim Magenta-Interview mit Moderatorin Stefanie Blochwitz posierte Knöll im Kroatien-Bikini. „Es ist schon ein bisschen kalt“, gestand sie. Moderator Johannes B. Kerner kommentierte daraufhin aus dem Studio „Es gäbe theoretisch allerdings auch die Möglichkeit, sich was anzuziehen, wenn es kalt ist.“ Im Anschluss ging die Übertragung in Köln weiter, wo Laura Wontorra gemeinsam mit den Experten Tabea Kemme und Ciriaco Sforza auf den Anpfiff der Partie Ungarn gegen die Schweiz wartete. Moderatorin Wontorra leitete die Schalte mit dem Satz: „Wir würden jetzt einfach mal versuchen, mit ein bisschen Expertise um die Ecke zu kommen“, ein.

In einer zweiten Instagram-Story richtet sich Ivana Knöll an MagentaTV. © Screenshot Instagram

Ob sie sich damit auf Knöll bezog, oder auf den Kommentar von Moderator Kerner wurde nicht klar. Für die Instagram-Bekanntheit schien allerdings klar, dass es sich dabei um eine Stichelei in ihre Richtung handeln sollte. In einer zweiten Story, welche für 24 Stunden sichtbar blieb, schrieb sie an MagentaTV gerichtet: „Das unprofessionellste Fernsehen aller Zeiten. Bringen Sie Ihren Moderatorinnen die Kultur bei und laden Sie mich nie wieder zu einem Interview ein.“

