Gelsenkirchen. Im Risikospiel treffen heute Abend in der Gruppe C Serbien und England aufeinander. Schon vor dem Anpfiff kam es zu Ausschreitungen.

Es ist eine Partie, die nicht nur auf dem Feld als hitzig eingestuft wird. Die Partie zwischen Serbien und England heute Abend in Gelsenkirchen (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) wird von der Polizei als Risikospiel eingestuft.

In der Innenstadt von Gelsenkirchen ist es heute zu Schlägereien gekommen. Es habe Auseinandersetzungen zwischen zwei größeren Personengruppen gegeben, und es laufe ein Polizeieinsatz, sagte ein Sprecher der Polizei Gelsenkirchen. Ob Fußballbezug bestehe und welche Fan-Lager möglicherweise beteiligt gewesen seien, könne man aber noch nicht sagen. „Wir sind da noch in der Klärungsphase.“ Man habe auch noch keine gesicherten Informationen zu möglichen Verletzten und Ingewahrsamnahmen.

Englands Jude Bellingham während einer Trainingseinheit auf dem Ernst-Abbe-Sportfeld. © dpa | Adam Davy

Jude Bellingham im Trikot der serbischen Fußball-Nationalmannschaft? Trainer Dragan Stojkovic würde sich definitiv nicht beschweren. „Er ist ein großartiger Junge. Sein Spiel ist sehr beeindruckend“, schwärmte der 59-Jährige vor dem Duell der Serben am Sonntag gegen die Three Lions - bevor er mit einem Augenzwinkern hinzufügte: „Gut für England, schlecht für uns.“

Der Mann vom Champions-League-Sieger Real Madrid sei „sehr jung, aber so kraftvoll“, so Stojkovic weiter: „Er ist ein sehr wichtiger Spieler für das englische Team, wir müssen aufpassen.“ Auch Kapitän Dusan Tadic sprach von der „großen Gefahr“, die vom 20-Jährigen ausgeht.

Nicht nur wegen Superstar Bellingham scheint die Rollenverteilung in Gelsenkirchen klar. Dennoch will der Außenseiter seine Chance nutzen und für eine EM-Überraschung sorgen. „Sie sind die Favoriten auf den Turniersieg“, sagte Tadic in Richtung der Engländer: „Aber das bedeutet nichts.“ Stojkovic forderte „das Maximum“ von seiner Mannschaft, die „bereit für die Herausforderung“ sei.

Die Startelf der Serben: Rajkovic - Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic - Gudelj - Milinkovic-Savic, Lukic - Zivkovic, Vlahovic, Kostic - Mitrovic.

Die Startelf der Engländer: Pickford - Walker, Stones, Guehi, Trippier - Alexander-Arnold, Rice - Saka, Bellingham, Foden - Kane.