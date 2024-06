Essen. In der Gruppe C sind die Rollen klar verteilt. England gilt als Favorit, Dänemark dahinter. Serbien und Slowenien wollen überraschen.

Es gibt Gruppen, in denen man sich kaum wagt, eine Prognose über die ersten Plätze zu wagen. Da können die Mannschaften aus der Gruppe B mit Spanien, Kroatien und Italien ein Lied von singen. Gleichzeitig gibt es aber auch ganz andere Fälle. England hat mit einem Kader voller Stars den ganz klaren Auftrag, die Vorrunde als Erstplatzierter zu beenden. Die Dänen haben den Anspruch, als Verfolger ebenfalls in das Achtelfinale einzuziehen. Die Serben wollen da mitmischen, Slowenien muss überraschen, um nach der Gruppenphase weiterhin ein Teil der EM zu sein.

Diese Stars sollen England wieder einen Titel bescheren

Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München im vergangenen Sommer ist Harry Kane die Lebensversicherung in der Offensive. Mit 36 Toren ist er für mehr als ein Drittel der Bundesliga-Treffer des Rekordmeisters verantwortlich. Und dennoch mussten die Münchener zum ersten Mal seit elf Jahren zusehen, wie eine andere Mannschaft die Schale in die Luft hält. Dabei ist Kane eigentlich an die Isar gewechselt, um sich seinen ersten Titel in die Vita zu schreiben. Dennoch: Er ist immer noch in bestechender Form, um auch für England die gegnerischen Torhüter verzweifeln zu lassen.

Neben dem Kapitän soll auch Jude Bellingham eine tragende Stütze werden. Nach seinem Wechsel zu Real Madrid ist er schon mit seinen 20-Jahren zu einem Weltstar emporgestiegen. Die spanischen Stadien verzauberte er mit 23 Toren und 12 Assists. Als gefeierter Star bei den Königlichen kommt er wohl mit breiter Brust, um in Deutschland nach dem nächsten Titel zu greifen.

Die englische Nationalmannschaft rund um Harry Kane und Jude Bellingham trainieren in Thüringen, Blankenhain. © dpa | Thanassis Stavrakis

Nicht nur Kane will endlich Titel gewinnen, auch die englische Nationalmannschaft wartet seit dem WM-Gewinn 1966 schon lange auf eine Trophäe. Bei der EM 2021 im eigenen Land ist man ins Finale eingezogen, traf zur frühen 1:0-Führung, und scheiterte gegen Italien dann doch im Elfmeterschießen. Bei der WM 2022 ist das Team von Southgate bereits im Viertelfinale, allerdings gegen den späteren Gewinner Frankreich gescheitert. Die „Three Lions“ werden neben den Franzosen als großer Favorit gehandelt, wie sie diesen Erwartungen entgegenwirken, bleibt abzuwarten.

Trotz der Prominenz fehlen viele Stars

Gareth Southgate verfügt in seinem Kader über einige Stars. England hat scheinbar zu viele. Denn einige namhafte Akteure müssen zu Hause bleiben. Darunter gleich vier Flügelflitzer. Jadon Sancho, der sein Talent bei seiner Rückkehr zu Borussia Dortmund wieder zeigte, Jack Grealish, der einen deutlichen Einbruch in seiner Leistungskurve verzeichnet hat, Marcus Rashford, der bei Manchester United nicht mehr zum Zuge kam sowie Chelsea-Angreifer Raheem Sterling. Auch Eric Dier, der sich in der Innenverteidigung des FC Bayern zum Stammspieler gearbeitet hat sowie Jordan Henderson (Ajax Amsterdam) wurden nicht berücksichtigt.

Ben White vom englischen Vize-Meister Arsenal verzichtet auf eine Teilnahme an der EM. Der ausgerechnet im Dress der Nationalmannschaft souverän spielende Harry Maguire fehlt mit einer Wadenverletzung.

Dänemark: Eriksen auch neben dem Feld im Fokus

Die Fußballwelt stand still, als Christian Eriksen bei der vergangenen EM am 12. Juni 2021 den Ball zugespielt bekam und plötzlich zu Boden sank. Regungslos blieb er auf dem Rasen liegen, das Stadion verstummte. Blitzschnell reagierte Kapitän Simon Kjaer, brachte seinen engen Freund in die stabile Seitenlage und verhinderte dann, dass er seine Zunge verschluckt.

Auch Ärzte eilten zu ihm und sorgten dafür, dass Eriksen trotz Herzstillstand überlebte. Kjaer und das medizinische Personal wurde nach dem Turner mit dem UEFA President´s Award ausgezeichnet, denn sie waren die „wahren Helden der Euro 2020“, erklärte Uefa-Chef Aleksander Čeferin.

Kapitän Simon Kjaer und Torwart Kasper Schmeichel trösten Eriksens Freundin nach seinem Zusammenbruch. © AFP | WOLFGANG RATTAY

Mit jenem Lebensretter Kjaer vom AC Mailand sowie Andreas Christensen vom FC Barcelona stellen die Dänen eine Innenverteidigung, die schon einiges an Erfahrung auf hohem Niveau gesammelt hat. Eriksen selbst spielt bei Manchester United nur noch eine untergeordnete Rolle, kann mit seinem technischen Geschick aber immer noch dazu imstande sein, vor dem gegnerischem Tor für Gefahr zu sorgen, sei es per Freistoß, Weitschuss, oder mit einem gefährlichen Steckpass. Im Angriff könnte sein Klub-Kollege Rasmus Hojlung für die Tore verantwortlich sein.

Der dänische Nationaltrainer Kasper Hjulmand in der Vergangenheit ordentlich an Sympathie gewonnen. Zum einen durch sein Feingefühl als die ganze Fußballwelt um das Leben seines Schützlings gebangt hat. Nach dem Herzstillstand von Eriksen konnte er „nicht stolzer auf seine Spieler sein“, sagte er nach der Partie. Und auch durch sein Verfahren mit der strittigen One-Love-Binde rund um die WM 2022. Er erklärte, dass er zwar dafür stehe, aber die Verantwortlichen rundherum (ihn eingeschlossen) eher Protestmaßnahmen ergreifen sollten als die Spieler. „Ich denke nicht, dass wir das auf die Spieler abladen können“.

2021 hat er seine Mannschaft trotz der Überschattung bis ins Halbfinale gecoacht und ohnehin sind die Dänen unter ihm ein fester Bestandteil der Endrunden. Sollte die DFB-Auswahl ihre Gruppe gewinnen und die Dänen auf Platz zwei landen, würden beide Teams im Achtelfinale miteinander Bekanntschaft machen.

Serbien: Treffen mit Deutschland?

In der Gruppe C ist die Frage um Platz eine leichte. Wenn England ihre Hausaufgaben macht, dann sollte einem Gruppensieg nichts im Wege stehen. Dänemark ist wohl ein heißer Kandidat auf als Verfolger, aber auch die Serben wollen den zweiten Platz erobern. Sollte das gelingen, würde das Team von Dragan Stojković anstelle der Dänen im Achtelfinale auf die deutsche Nationalmannschaft treffen, vorausgesetzt das Nagelsmann-Team gewinnt ihre Gruppe.

Allzu oft standen sich die beiden Nationen noch nicht gegenüber. Bei drei Partien gab es ein Unentschieden und beide Teams gewannen je einmal. In der Gruppenphase der WM 2010 hat es einen 0:1-Dämpfer für die damals von Jogi Löw trainierte Truppe gegeben.

DFB schnappt Talent weg, das sind die serbischen Stars

Im Bemühen um das Talent vom FC Bayern München, Aleksandar Pavlović, haben die Serben den Kürzeren gezogen. Als der 20-Jährige seine Chance beim deutschen Rekordmeister nutze und seither konstant abliefert, fing der serbische Verband an, um den Pavlovic zu buhlen. Seine Leistungen sind aber auch vom DFB nicht unbemerkt geblieben. Als das Interesse aus Serbien größer wurde, ist auch der DFB in den Poker mit viel Durchschlagskraft eingestiegen. Der Deutsch-Serbe entschied sich dafür, im Trikot der deutschen Nationalmannschaft aufzulaufen, laut Dragan Stojković dem serbischen Nationaltrainer gibt es kein böses Blut.

Luka Jovic und Filip Kostic als sie 2021 noch zusammen bei Eintracht Frankfurt für Aufsehen sorgten. © dpa | Arne Dedert

Serbien ist mit Spielern bestückt, den das deutsche Publikum bekannt ist. Neben Miloš Veljković von Werder Bremen spielen auch die Ex-Frankfurter Luka Jović (Milan), der zu der damalig genannten „Büffelherde“ gehörte, sowie Mijat Gaćinović und Filip Kostić. Aber auch sonst tauchen viele international bekannte Namen im Kader auf. Der Vereinskollege von Kostić bei Juventus Turin, Dušan Vlahović, soll mit seinem inzwischen in Saudi-Arabien spielenden Sturmpartner Aleksandar Mitrović (Al-Hilal) für Tore sorgen. Sergej Milinković-Savić (Al-Hilal), der das Mittelfeld strukturiert, ist seinem Landsmann gefolgt, hat sich vorher aber einen Namen bei Lazio Rom gemacht. Dušan Tadić (Fenerbahçe) hatte seine erfolgreichste Zeit zwar bei Ajax Amsterdam, bekleidet aber weiterhin das Amt des Kapitäns.

Slowenien mit vielen Trainerwechseln

Weder das Traineramt noch der Erfolg im Fußball war in der Geschichte der slowenischen Nationalmannschaft konstant. 1991, nach der Abspaltung des Landes von Jugsolawien, haben die Slowenen ihr erstes Länderspiel absolviert. Seit 2018 trainiert Matjaz Kek die „Zmajceki“ (übersetzt: die Drachen), zuvor hat von 2007 bis 2011 an der Seitenlinie gestanden. Viele der Trainer Sloweniens haben auch schon mit deutschen Klubs Bekanntschaft gemacht. Der erste Trainer der Nationalmannschaft, Bojan Prasnikar, hat das Team 1991 bis 1993, 1998 und ein drittes Mal von 2002 bis 2004 übernommen, später hat er als Chef-Trainer bei Engerie Cottbus fungiert.

Ebenfalls mehrfach hat der ehemalige Innenverteidiger des VfB Stuttgart die Slowenen trainiert (1998 - 2002, 2013 – 2017). Das Trio mit Erfahrung aus Deutschland komplettiert Branko Oblac der von 2004 bis 2006 den Trainerposten übernommen hat. Als Fußballer war er im offensiven Mittelfeld unter anderem beim FC Schalke sowie dem FC Bayern tätig. Nach der EM 2000 und der WM 2002 und 2010 ist das Turnier in diesem Jahr erst die vierte Endrunde, die Slowenien erreicht hat.

Šeško und Oblak die bekanntesten

Benjamin Sesko jubelt nach seinem Tor in der Champions-League-Gruppenphase. © AFP | Ronny Hartmann

Ein direktes Duell in einem Pflichtspiel gab es mit Deutschland noch nicht. Dagegen bringt man mit den beiden Mannschaften eher das WM-Gruppenspiel 2023 im Basketball in Verbindung. Aus diesem Sport kommt mit Luka Dončić der Dallas Mavericks auch einer den bekanntesten Sportlern des Landes. Im Fußball dagegen reicht es für nicht allzu viel Prominenz im Kader. Einer, wenn nicht die bekannteste Personalie ist Jan Oblak, der auf seiner Position einer der besten ist. Der 31-Jährige hütet seit einigen Jahren erfolgreich das Tor von Atlético de Madrid.

Einer, der auf dem besten Wege ist, sich auch einen international bekannten Namen zu machen, ist Benjamin Šeško von RB Leipzig. Durch seine wuchtige Art und sein gefährliches Kopfballspiel werden seit geraumer Zeit Vergleiche mit Erling Haaland gezogen. Die Leipziger haben erst kürzlich seinen Vertrag bis 2029 verlängert. Kein Wunder: Der Stürmer hat in der abgelaufenen Spielzeit 14-mal die gegnerischen Torhüter bezwungen. Aktuell ist der gerade einmal 21-Jährige in bestechender Form, in jedem der letzten sieben Saisonspiele hat er für RB getroffen.