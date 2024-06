Berlin. Es ist das erste Aufeinandertreffen zweier Hochkaräter bei der Heim-EM 2024. Anstoß im Berliner Olympiastadion ist um 18 Uhr.

Bei großen Turnieren hat Kroatien zuletzt besser abgeschnitten als der dreimalige Europameister Spanien - der spanische Coach Luis de la Fuente hat entsprechend großen Respekt vor dem EM-Auftaktgegner der Seleccion in Berlin an diesem Samstag um 18 Uhr: „Wir spielen gegen einen Gegner von Weltformat und es wird überhaupt nicht einfach“, sagte der 62-Jährige.

„Es herrscht große Gleichberechtigung. Wir müssen auf einem sehr hohen Niveau sein und sehr erfolgreich sein, um zu gewinnen“, ergänzte de la Fuente. Sein Team sieht de la Fuente gegen den Vizeweltmeister von 2018 und WM-Dritten von 2022 indes gut vorbereitet. „Ich bin davon überzeugt, dass wir sowohl individuell als auch kollektiv großes Potenzial haben.“

Kroatien hat viel vor bei der EM 2024

Seine Vorfreude auf das Turnier ließ er ebenfalls durchblicken: „Die EM 2024 ist die größte Herausforderung meiner Karriere. Wir wollen diesen schönen Wettbewerb genießen.“ Weitere Gruppengegner der Spanier, die sich 1964, 2008 und 2012 zum Europameister krönten, sind in der Gruppe B Albanien und Italien.

Derweil mag Kapitän Luka Modric Kroatiens Rolle als Geheimfavorit. „Das stört uns nicht. Wir sind hier, um Großes zu erreichen. Wir haben es in den letzten Jahren mehrfach bewiesen, dass wir zu den Top-Teams des internationalen Fußballs gehören“, sagte der 38-Jährige.

Nach Platz zwei bei der WM 2018 in Russland, dem dritten Rang vier Jahre später in Katar und der Finalteilnahme in der Nations League rechnet sich das kleine Land von der Adria mehr als Außenseiterchancen aus. „Es ist ein letzter finaler Schritt, um das bestmögliche Ergebnis einzufahren“, befand Modric, der die Einheit im Team als Kroatiens größte Stärke ansieht, „ich werde nie müde, das zu wiederholen“.

