Essen. Eigentlich sollte die sportliche Berichterstattung im Vordergrund stehen. Doch die Socken-Wahl von Katrin Müller-Hohenstein sorgte für Diskussionen.

Die Übertragung begann, wie man es erwarten konnte: Der TV-Sender ZDF eröffnete am Freitagabend um 19.30 Uhr die Berichterstattung rund um die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland so richtig. Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein begrüßte die Zuschauer, stellte das große Studio vor und präsentierte die deutsche Fußball-Nationalspielerin Laura Freigang als Studio-Gast und -Expertin für den Abend, an dem die deutschen Nationalmannschaft die EM in München gegen Schottland eröffnen wird. Als erstes wurde die Busankunft der deutschen Nationalmannschaft gezeigt.

So weit, so normal. Doch als sich Müller-Hohenstein und Freigang das erste Mal auf das silberne Sofa im Studio setzten, staunten die Zuschauer nicht schlecht. Die blaue Hose der ZDF-Moderatorin rutschte an den Beinen hoch und ihre Socken kamen zum Vorschein. Nichts Ungewöhnliches an sich, doch die 58-Jährige bewies für viele Nutzer der Sozialen Netzwerke Geschmack. Denn auf den Socken präsentierte sich die legendäre Zeichentrick-Figur Bart Simpson in seiner für ihn typischen Pose auf einem Skateboard.

ZDF: Socken von Müller-Hohenstein begeistern

„Die Socken von Müller-Hohenstein absolut geil“, schrieb etwa ein Nutzer des Social-Media-Netzwerks X. Und auch andere stimmten in den Lobgesang ein: „Ich bin verliebt“, hieß es zum Beispiel. Aber es gab auch kritische Stimmen. „KMH mit Simpsons Socken. Schlimmer kanns nicht mehr werden“, schrieb ein Nutzer des Netzwerkes X.

Ob bewusst oder unbewusst - Müller-Hohenstein sorgte für Gesprächsstoff vor dem Spiel der Mannschaft von Julian Nagelsmann gegen die Schotten zum EM-Auftakt. Wie so häufig. Denn die Moderatorin gilt als eine der streitbarsten. Oft scheiden sich die Geister der TV-Zuschauer an der Art und Weise ihrer Moderation. Müller-Hohenstein aber gilt in der deutschen TV-Branche als absolute Bank. Seit 2006 moderiert sie das ZDF-Sportstudio, seit 2007 ist sie auch rund um Länderspiele im Einsatz.

Im Rahmen der Europameisterschaft im eigenen Land moderiert sie nun aus Berlin im Studio.