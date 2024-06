München. Einen Tag vor dem EM-Auftakt sprechen Bundestrainer Julian Nagelsmann und Ilkay Gündogan auf der Pressekonferenz. Der Live-Ticker.

Es ist so weit. Die Heim-Europameisterschaft steht in den Startlöchern, am Freitagabend (21 Uhr) eröffnet die DFB-Elf mit dem ersten Gruppenspiel gegen Schottland das Turnier. Bevor es für die deutsche Mannschaft auf dem Rasen in München um erste Punkte geht, traten Bundestrainer Julian Nagelsmann und Kapitän Ilkay Gündogan bei der Pressekonferenz vor die Mikrofone. Eine Ansage bekamen aber nicht die eigenen Spieler oder Gegner vom Nationaltrainer, sondern die Zuschauer. Der Live-Ticker zum Nachlesen.

Pressekonferenz vor dem EM-Auftakt mit Julian Nagelsmann und Ilkay Gündogan zum Nachlesen:

Damit endet die letzte Pressekonferenz vor dem EM-Auftakt.

19:21 Uhr: „Viel passiert seit der letzten WM in Katar. Neuer Coach, neuer Klub, neuer Verein. Haben ein Neugeborenes in der Familie. Fühlt sich alles sehr intensiv in der Saison an.“

19:20 Uhr: Über die neue Regelung, dass nur die Kapitäne mit Schiedsrichtern reden dürfen: „Ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll.“ Oftmals reagieren die Spieler emotional, „da erfordert es Feingefühl und auch Verständnis von den Schiedsrichtern.“

19:18 Uhr: „Ich würde es nehmen“, sagt Gündogan, über das erste Tor bei dieser EM. „Wichtiger ist, dass wir morgen eins erzielen, um das Spiel zu gewinnen.“

19:17 Uhr: Zur Taktik der Schotten: „Wir sollten nicht überrascht sein, wenn die Schotten etwas machen, was wir nicht erwarten. Ich erwarte ein starkes, schottisches Team. Unser Spiel ist auf den Ballbesitz ausgelegt, wichtig ist aber auch, was wir aus diesem Ballbesitz machen und den Schotten keine Gelegenheit geben zu kontern.“

19:16 Uhr: Über Toni Kroos: „Es ist ein Vergnügen an der Seite von Toni Kroos bei diesem Turnier zu spielen.“

19:13 Uhr: Was bedeutet dem Kapitän das Turnier? „Es bedeutet unfassbar viel. Es ist ein Privileg, die Mannschaft auf das Feld zu führen, aber auch das Turnier im eigenen Land spielen zu dürfen. Ich war 2006 bei den Fanfesten und habe es sehr genossen. Deutsches Team und deutsches Volk mit Freude zu vertreten. Freude auf den Platz transportieren.“

19:12 Uhr: „Ich glaube, dass es uns sehr geholfen hat, dass der Trainer Rollen vorgegeben hat und sich jeder Spieler dieser Rolle bewusst ist. Gerade nach den Negativerlebnissen der letzten Turniere.“

19:10 Uhr: Erwartungen des DFB-Kapitäns an das Spiel: „Ich erwarte ein sehr unangenehmes Spiel. Ich kenne sehr viele der Spieler aus der Premiere League. Ich glaube schon, dass es eine sehr erfahrene Achse ist, mit Spielzeit auf höchstem Niveau. Ich glaube schon, dass sie sehr unangenehm sein werden und auch spielerisch gut mithalten werden. Ich habe großen Respekt, aber wir wissen auch, was wir haben. Aber ich bin auch sehr selbstbewusst, dass wir das Spiel gewinnen müssen.“

19:09 Uhr: Jetzt sitzt Kapitän Ilkay Gündogan vor den Journalisten.

19:08 Uhr: Nagelsmann über den Trainer der Schotten, Steve Clarke und seinen Einfluss auf die schottische Nationalmannschaft: „Das Spiel der Mannschaft hat sich gewandelt. Sie beherrschen alle Facetten des Spiels. Sie sind im Mittelfeld stark aufgestellt, Pressing beherrschen sie, verteidigen gut und stehen kompakt.“

19:06 Uhr: Nagelsmann über den Druck auf sein Team vor dem Eröffnungspiel: „Unsere Spieler haben alle in jungen Jahren angefangen Fußball zu spielen, weil sie es geliebt haben. Tausende Spieler wären gerne in unserer Situation diesen Druck zu haben. Wir müssen den Moment genießen, den Druck zu genießen.“

Können dem Druck stand halten.

19:04 Uhr: Zur Diskussion um Torwart Manuel Neuer: „Manu hat mein Vertrauen und wir ein gutes Turnier spielen.“

19:03 Uhr: „Es geht darum, wo wir hinwollen. Wir wollen eins der besten Teams im Turnier sein und am Ende den Pokal holen.“

19:01 Uhr: Top vorbereitet im Vergleich zu letzter Woche? Letztes Testspiel nicht so leicht zu performen. „Ich glaube schon, dass die Spieler bei 100 Prozent sind. Sie sind heiß, sie haben Hunger. Noch habe ich sie etwas an der Leine und morgen lasse ich sie los und dann wird es laufen.“

18:59 Uhr: Nagelsmann zur Startelf: „Wir wollen ein Gerüst von Spielern haben, die wissen, was auf sie zukommt. Ich habe den Jungs auch gesagt, dass die Rollenverteilung kein Freifahrtschein ist.“

18:58 Uhr: Auch die beiden Nachwuchsspieler Jamal Musiala und Florian Wirtz stehen vor dem Auftakt der Heim-EM im Fokus. Bundestrainer Nagelsmann hat viel Vertrauen sie: „Ich bin mir nicht sicher, dass sie beide morgen ein Tor machen werden, aber dass sie ein gutes Spiel machen werden.“

18:54 Uhr: „Natürlich bin ich auch nervös. Aber die Vorfreude ist groß“, sagt Nagelsmann.

18:54 Uhr: Wir müssen den Heimvorteil nutzen. Ich hoffe, dass es morgen wirklich laut wird im Stadion. 18:52 Uhr: Zum kommenden Gegner Schottland: „Sie haben eine sehr gute Mannschaft, die vier bis fünf bedeutende Spieler hat. Sie haben ein gutes Flair in der Mannschaft, gute Körperlichkeit, viele Flanken. Die Mannschaft, die nicht gespickt mit Superstars, aber sie haben die schottische Mentalität. Keine Kick-and-rush-Mannschaft, sondern sie können auch fußballerisch gute Akzente setzen.

18:50 Uhr: Emre Can wurde nachnominiert, Nachwuchstalent Rocco Reitz musste abreisen: „Ich habe ihm gesagt, dass er gut mittrainiert hat. Aber ich denke wir hätten ihm keinen Gefallen damit getan, seinen ersten Länderspieleinsatz bei einer Heim-EM zu haben. Es war eher zu seinem Schutz. Wir haben uns bewusst für Emre entschieden, auch, weil er die Spieler gut kennt. Er verkörpert viel von dem, was wir brauchen, um vielleicht auhc ein Ergebnis mal über die Zeit zu bringen.

18:47 Uhr: Bevor es weitergeht, gibt es vom Bundestrainer eine Schelte: „Empfinde nur ich das, oder ist es unfassbar laut hier drin? Vielleicht können wir alle einen Tacken leiser sein.“

18:47 Uhr: Alle Spieler seien fit, bis auf Aleksandar Pavlovic. Seine Mandelentzündung lasse einen Einsatz nicht zu.

18:45 Uhr: Los geht es. Bundestrainer Julian Nagelsmann: „Ich glaube wir sind bereit. Wir haben nach dem Griechenlandspiel gut trainiert. Etwas Nervosität ist natürlich da, aber das ist gut, dass Spannung da ist.“